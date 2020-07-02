Общество

REGNUMREGNUMПрисвоение Челябинску звания «Город трудовой доблести» отметят салютом

Челябинск, 2 июля 2020, 20:37 — REGNUM В Челябинске вечером 2 июля состоится салют в честь принятия решения о присвоении городу почётного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщили журналистам в мэрии.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

В Казани установят стелу в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»

Реальное время15:57

В Челябинске в честь присвоения звания «Город трудовой доблести» власти устроили салют

Московский Комсомолец13:55

Цивилев объявил о салюте в честь нового статуса Новокузнецка

VSE42.RU08:40

В Казани прогремит салют в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»

Татар-информ10:12

Праздничным салютом отметят в Казани присвоение почетного звания города трудовой доблести

Мэрия г. Казани09:47

В Казани устроят салют в честь присвоения звания города трудовой доблести

БИЗНЕС Online09:43

Присвоение Челябинску звания «Город трудовой доблести» отметят салютом

REGNUM13:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 21:16, Ашберн
Культура

Кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября

Evo-rus.com 10:52
4
Общество

США заставили Intel приостановить поставки продукции крупному производителю серверов

По сообщению источника, компания Intel приостановила поставки своей продукции компании Inspur.
iXBT.com 04:39
1
Космос

Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун

Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов.
AstroNews.ru 09:06
2
Политика

Путин присвоил звание «город трудовой доблести» 20 местам в России

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам страны.
Телеканал 360° 14:12
1K
Общество

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Росавиация продлила запрет на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства до 1 августа 2020 года.
Известия 16:44
2,2K
Футбол

УЕФА объявил даты матчей Лиги чемпионов следующего сезона

УЕФА сообщил даты розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2020\21.
Vprognoze.ru 08:45
Единоборства

Архивное фото Александра Карелина произвело фурор среди американцев

Фото юного российского спортсмена и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина восхитило спортивного комментатора из США Джо Рогана.
Народные новости 03:09
2
Армия и оружие

С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе, заявили в ВКС

"Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе", — отметил главком ВКС.
РИА Новости 19:09
87
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
408
Политика

Поправки в Конституцию поддержали почти 98% избирателей Чечни

В Чечне явка на голосовании по поправками в Конституцию составила 95,14%, сообщил региональный избирком после обработки 100% протоколов.
Интерфакс 01:58
2
Политика

Ким Чен Ын объяснил, благодаря чему коронавирус не проник в КНДР

РИА Новости 19:24
22
Происшествия

Тайник с сотней килограммов морепродуктов нашли на судне в Невельске

АСТВ 18:48
Общество

Жертвами неизвестной болезни в Ботсване стали уже 275 слонов

REGNUM 15:39
18
Общество

Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках

На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
МР7.ру 12:54
11
Политика

Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам

Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".
РИА Новости 14:05
202
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

C 1 июля 2020 года на территории РФ вступают в силу несколько новых правил для водителей.
Новые автомобили 12:05
196
Общество

В США за сутки зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом

В США за сутки коронавирусом заразились рекордные 52 тысячи человек, пишет университет Джонса Хопкинса.
Газета.Ru 07:53
8
Шоу-бизнес

Влад Соколовский не считает измены причиной развода с Дакотой

Поп-исполнитель Влад Соколовский в одном из своих интервью признался, что не считает измены причиной своего расставания с Ритой Дакотой.
Территория новостей 10:18
Политика

В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках

Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.
РБК 12:30
Общество

Россияне с 1 июля начали получать выплату на детей в 10 тысяч рублей

Россияне с детьми до 16 лет начали получать дополнительные единовременные выплаты с 1 июля.
iReactor вчера в 02:54
2,8K
Энергетика

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС 07:17
929
Общество

Илон Маск продаст четыре своих дома в Лос-Анджелесе за $62,5 млн

По данным зарубежных СМИ, покупателем домов Илона Маска выступить компания-застройщик Arya Chalon, LLC, которой владеет Арди Тавангариан.
Evo-rus.com 08:46
Происшествия

В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления

В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
Lenta.ru 11:09
276
Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия 09:16
414
Футбол

Тренер «Наполи» разозлился на игроков после поражения от «Аталанты»

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо критично отозвался о результате матча 29-го тура чемпионата Италии с "Аталантой", передает Football Italia.
Газета.Ru 19:38
Политика

Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России

Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем.
Известия 08:53
33
Здоровье

Врач сообщил о полезных свойствах крапивы

В крапиве содержатся такие полезные вещества, как фолиевая кислота, витамины С и В9, аминокислоты.
Вечерний Волгоград 07:21
57
Экономика

Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам

Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM 10:07
450
Армия и оружие

Украинские силовики в Донбассе получат американские комплексы Javelin

Газета.Ru 09:43
2
Здоровье

Ученые призвали отказаться от гидроксихлорохина при лечении COVID-19

Ранее специалисты из российского центра «ФармаCOVID» подготовили обращение, в котором призвали к ограничению применения этого препарата для профилактики и лечения коронавируса в РФ.
Известия 19:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное