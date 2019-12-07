Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПрисяжные оправдали Маска по делу о клевете в адрес дайвера

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выиграл суд по делу о клевете. Присяжные федерального суда Центрального округа штата Калифорния встали на сторону обвиняемого в клевете предпринимателя и сочли необоснованными претензии британского спелеолога Вернона Ансуорта.
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Глава компании SpaceX Илон Маск предстал перед судом в Лос-Анджелесе по делу о клевете в отношении британского дайвера Вернона Ансуорта, которого предприниматель называл педофилом, сообщает
 телеканал CNBC.
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