Общество
Комсомольская правдаПрисяжные оправдали Маска по делу о клевете в адрес дайвера
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выиграл суд по делу о клевете. Присяжные федерального суда Центрального округа штата Калифорния встали на сторону обвиняемого в клевете предпринимателя и сочли необоснованными претензии британского спелеолога Вернона Ансуорта.
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Глава компании SpaceX Илон Маск предстал перед судом в Лос-Анджелесе по делу о клевете в отношении британского дайвера Вернона Ансуорта, которого предприниматель называл педофилом, сообщает телеканал CNBC.Профиль04 декабря в 06:56
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Пресс-секретарь прокомментировал «расследование» про жену Медведева
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В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК
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IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года
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Исследователи считают, что обнаруженное влияние некодирующей последовательности белков ДНК на развитие опасных заболеваний поможет сделать более эффективным генетическое сканирование на определение вероятности развития у человека онкологии.
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Нападающий миланского футбольного клуба "Интер" Ромелу Лукаку и защитник "Ромы" Крис Смоллинг выступили с критикой в адрес итальянского издания Corriere dello Sport, которое опубликовало провокационный заголовок на первой полосе.
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Регулярное употребление ряда продуктов может сделать человека более восприимчивым к инфекциям, что грозит развитием воспалительных процессов в кишечнике, колоректальным раком и циррозом печени.
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Орлов и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Анахайм» в матче НХЛ
"Вашингтон Кэпиталз" в гостях нанес поражение "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Армия и оружие
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В США проанализировали необычное российское стрелковое оружие.
Общество
В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски
«В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете Филатовой Е.А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки»,— сказал собеседник «РИА Новости».
Общество
Четверо российских детей вернулись из Сирии домой
Четверо российских детей вернулись из Сирии в Россию, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Челси», который состоится завтра, 7 декабря.
Общество
В России появится новый документ на автомобиль
Политика
Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным в "нормандском формате".
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Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
Российский проект защищенного смартфона «Тайгафон» для использования корпорациями закрыт из-за убытков в 40 млн рублей.
Спорт
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Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и голкипер туринцев Джанлуиджи Буффоном встретились с двумя албанскими мальчиками, у которых погибли родственники во время землетрясения.
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Польское СМИ оценило российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал»
Российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" является серьезной угрозой для НАТО, пишет польское издание Defence24.pl.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
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Политика
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Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
Политика
Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии
Как передает РИА Новости, во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии глава российского государства Владимир Путин, заметив, что у одного из участников встречи возникли проблемы с переводом, прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.
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Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет лучше
В случае с LADA речь идет об оптимальном соотношении стоимости и качества, отметил дизайнер.