с чего всё началось

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выиграл суд по делу о клевете. Присяжные федерального суда Центрального округа штата Калифорния встали на сторону обвиняемого в клевете предпринимателя и сочли необоснованными претензии британского спелеолога Вернона Ансуорта.

Присяжные оправдали Маска по делу о клевете в адрес дайвера

Политика Глава ДНР отверг идею Зеленского о «муниципальных стражах» в Донбассе Ранее Зеленский заявил во время встречи с активистами так называемого «Евроамйдана» 2014 года, что предложит во время «нормандского саммита» в Париже создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса патрули «муниципальной стражи».

Общество Украина поставила условие России по газовым спорам Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.

Армия и оружие США из-за России запустят новый «Манхэттенский проект» ВМС и ВВС США создадут единую информационную сеть, объединяющую оперативные данные о боевой обстановке, которую начальник военно-морских операций адмирал Майкл Глиди сравнил с новым «Манхэттенским проектом», сообщает Defense News.

Энергетика Новак спрогнозировал цены на топливо в России «Уверены, что ситуация с ценами на топливо будет стабильной на протяжении всего следующего года с учетом планового роста инфляции», — заявил Новак и добавил, что на внутренний рынок не окажет влияние даже резкий рост мировых цен на нефть.

Кино IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.

Политика Матвиенко предложила наказать Новака Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Наука Ученые нашли ранее неизвестную причину рака Исследователи считают, что обнаруженное влияние некодирующей последовательности белков ДНК на развитие опасных заболеваний поможет сделать более эффективным генетическое сканирование на определение вероятности развития у человека онкологии.

Футбол Лукаку и Смоллинг раскритиковали Corriere dello Sport за заголовок Нападающий миланского футбольного клуба "Интер" Ромелу Лукаку и защитник "Ромы" Крис Смоллинг выступили с критикой в адрес итальянского издания Corriere dello Sport, которое опубликовало провокационный заголовок на первой полосе.

Здоровье Предвестники рака: названы разрушающие кишечник продукты Регулярное употребление ряда продуктов может сделать человека более восприимчивым к инфекциям, что грозит развитием воспалительных процессов в кишечнике, колоректальным раком и циррозом печени.

Общество В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски «В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете Филатовой Е.А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки»,— сказал собеседник «РИА Новости».

Общество Четверо российских детей вернулись из Сирии домой Четверо российских детей вернулись из Сирии в Россию, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Спорт Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.

Музыка Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.