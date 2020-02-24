Общество
ИнтерфаксПрисяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
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Назвали лучшее время в России для покупки новых iPhone
Эксперты говорят это оптимальное время, за полгода до презентации новых моделей.
Происшествия
В Японии от коронавируса умер третий пассажир с Diamond Princess
Происшествия
Машина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии
По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de.
Гаджеты
Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с 5G
Компания Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G. Продажи в Европе должны стартовать весной 2020 года.
Футбол
Матч «Интера» с «Лудогорцем» состоится без зрителей из-за коронавируса
Ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорцем" состоится без зрителей из-за вспышки коронавируса на Апеннинах.
Футбол
С обвиненным в педофилии воспитанником «Арсенала» разорвали контракт
Английский футбольный клуб "Брэдфорд" разорвал контракт с игроком Тайреллом Робинсоном, обвиняемым в педофилии.
Политика
Лавров обсудил ситуацию в Сирии с генсеком ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию в Сирии, а также укрепление диалога между Россией и ООН в ходе встречи с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем в Женеве.
Общество
Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса
В Москве посол КНР Чжан Ханьхуэй рассказал о вакцине против нового заболевания. Об этом сообщает «РИА Новости».
Технологии
Sony Playstation 5 научится чувствовать страх человека во время игры
Ряд экспертов предполагают, что теперь игровая приставка сможет оценивать уровень стресса или страха игрока, например, чтобы напугать его сильнее, или же остановиться.
Происшествия
В Одессе женщину насмерть придавило упавшее дерево
Женщина умерла в центре Одессы после того, как на нее из-за сильного ветра упало дерево, передает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу областного управления Нацполиции Украины.
Общество
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая
Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
Кино
В Сети появился трейлер мультсериала «Трансформеры»
На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликован первый трейлер мультсериала «Трансформеры: Война за Кибертрон».
Театры
Фестиваль «Золотая маска» запускает в Москве программу «Маска плюс»
Фестиваль Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в понедельник, 24 февраля, открывает в столице программу «Маска плюс», которая будет идти вне конкурса.
Политика
Трамп заявил, что коронавирус в США «под контролем»
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США находится под контролем.
Политика
Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Бориса Немцова
Городской совет Праги, высший орган муниципального самоуправления чешской столицы, в понедельник принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой в шестом районе города расположено здание посольства России в Чехии, в честь Бориса Немцова.
Армия и оружие
В США показали первые эскизы новой пушки
На конференции US-UK Modernization Demonstration Event на презентационном плакате Исследовательской лаборатории Армии США было представлено изображение перспективного комплекса SLRC.
Шоу-бизнес
Видео Потапа и Насти Каменских возмутило пользователей Сети
Пользователей Сети возмутило поведение звезд в видеоролике.
Здоровье
Диетологи назвали лучшие продукты для уменьшения жира на животе
По словам Бьюер, одним из лучших продуктов для уменьшения жира на животе является греческий йогурт, отличающийся высоким содержанием белка.
Здоровье
Родовые сертификаты в России сделают электронными
Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.
Футбол
Джордж Клуни может купить «Малагу»
Американский актер Джордж Клуни рассматривает вариант с приобретением клуба испанской Сегунды, сообщает AS.
Футбол
Азар из-за травмы пропустит не менее трёх месяцев
Азар получил травму в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1). До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.
Футбол
«Ливерпуль» повторил два английских рекорда
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
Футбол
Главный тренер «Баварии» оценил шансы «Баварии» на победу в ЛЧ
Кто знает, куда приведет нас путь. Но мы думаем от матча к матчу — так что сейчас в фокусе «Челси».
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Здоровье
Названы провоцирующие артрит и рак продукты
Ученые провели исследование и назвали шесть продуктов, которые могут провоцировать артрит и рак.
Политика
Трамп пожелал примирения России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев
В январе украинские власти обязали "Нафтогаз" продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.
Гаджеты