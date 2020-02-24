Общество
ИнтерфаксПрисяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
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Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Общество
Глава Росприроднадзора посетит Красноярск
Глава ведомства встретится с жителями города, общественными организациями, представителями предприятий, губернатором Красноярского края Александром Уссом, проведет итоговое совещание по вопросу экологической обстановки.
Экономика
В Красноярском крае подсчитали стоимость блинов на Масленицу
Что касается цен, то литр молока в Красноярском крае, в среднем, стоит 63 рубля, десяток яиц — также 63 рубля.
Армия и оружие
Сирийские войска отступили из города Нейраб в провинции Идлиб
Подразделения сирийской армии после ожесточенных боев с формированиями вооруженной оппозиции отступили по тактическим соображениям из города Нейраб в провинции Идлиб.
Экономика
Будет норма: в Конституции хотят расширить функции Центробанка
Расширение функций Центробанка в Конституции поддержала рабочая группа по изменению основного закона страны.
Футбол
Джордж Клуни может купить «Малагу»
Общество
Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация американского президента Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа 2019-nCoV.
Политика
Сенаторы-демократы попросят Помпео ввести новые санкции против России
"Лидеры демократов в сенате в понедельник днем направят госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину письмо с требованием ввести санкции против России - и потенциально самого президента России Владимира Путина - за попытку повлиять на президентские выборы 2020 года", - сообщает издание со ссылкой на свои источники.
Транспорт
Названы главные ошибки при проезде «лежачих полицейских»
Другой распространенной ошибкой называют переезд "лежачего полицейского" с выжатой педалью тормоза.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Происшествия
На Камчатке в ДТП со снегоходом погибла журналистка
Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла, катаясь на снегоходе, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Общество
Средний чек россиян за один поход в магазин стал меньше почти на 11%
Средний чек россиян за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился на 10,9% по сравнению с декабрем прошлого года.
Футбол
Бензема поведал о плане на игру с «Манчестер Сити»
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема поведал о плане на игру с "Манчестер Сити" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Общество
Верховный суд принял решение по делу «о налоге с налога» на недвижимость
В свою очередь, правительство Москвы подало кассационную жалобу с просьбой оставить в силе стоимость с НДС, по которой и принял решение Верховный суд, вернув дело в апелляционную инстанцию.
Общество
В Финляндии предлагают создать особую экономическую зону с Петербургом
В Финляндии предлагают создать особую экономическую зону, куда войдет территория на юго-востоке этой страны, Санкт-Петербург и Ленобласть.
Политика
Кравчук назвал заявление о снижении пенсий на Украине фейком
Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля украинский заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко сообщила, что участие 5% граждан Украины в системе негосударственного пенсионного обеспечения приведет в будущем к снижению пенсий в стране.
Политика
Трамп пожелал примирения России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
Происшествия
В Японии умер третий пассажир лайнера Diamond Princess
В Японии скончался третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess, на котором распространился новый коронавирус, сообщил телеканал NHK со ссылкой на минздрав страны.
Футбол
«Интер» нашел замену Мартинесу в лондонском «Арсенале»
Как сообщает FC Inter News, заменить игрока на «Сан-Сиро» может форвард лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, который не может договориться с руководством о продлении контракта, поскольку хочет повышения зарплаты.
Политика
Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине
Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
Происшествия
СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске
Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
Кино
Суровый нуар: в Сети появились новые кадры из фильма «Веном 2»
Единоборства
Александр Емельяненко показал фото бокса с Кадыровым
Боец MMA Александр Емельяненко опубликовал фотографии с боксерской тренировки, которую он провел с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Здоровье
Во Вьетнаме провели первую в мире пересадку кисти от живого донора
Первая в мире операция по пересадке кисти руки от живого донора успешно осуществлена военными хирургами госпиталя №108 в Ханое, сообщает во вторник новостной интернет-портал VNExpress.
Космос
Получены данные, изменяющие историю формирования Земли
Происшествия
В Таиланде пострадали 10 человек при взрыве заминированного мотоцикла
Не менее 10 человек пострадали в результате взрыва бомбы, установленной на мотоцикле.
Здоровье
Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее
Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что ее медицинский центр — частная клиника, поэтому его пациентам приходится платить.