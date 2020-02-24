Общество

ИнтерфаксИнтерфаксПрисяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Читать в источнике
Комментировать64

Подробнее о событии

Приговор признанному виновным в изнасиловании Вайнштейну вынесут в марте

РБК21:55

Присяжные признали Вайнштейна виновным в сексуальном насилии

Коммерсантъ12:34

Прокурор рассказал о возможном наказании для Вайнштейна

Газета.Ru15:19

Защита Вайнштейна заявила о намерении обжаловать приговор

Известия14:02

Прокурор Манхэттена рассказал о возможном наказании для Вайнштейна

RT на русском14:00

NYT: вынесение приговора продюсеру Вайнштейну состоится 11 марта

ТАСС14:49

Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

РИА Новости11:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 23:39, Ашберн
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для населения

В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Российская газета 12:49
Общество

Глава Росприроднадзора посетит Красноярск

Глава ведомства встретится с жителями города, общественными организациями, представителями предприятий, губернатором Красноярского края Александром Уссом, проведет итоговое совещание по вопросу экологической обстановки.
Наш Красноярский край 03:43
Экономика

В Красноярском крае подсчитали стоимость блинов на Масленицу

Что касается цен, то литр молока в Красноярском крае, в среднем, стоит 63 рубля, десяток яиц — также 63 рубля.
Newslab.ru 22:35
Армия и оружие

Сирийские войска отступили из города Нейраб в провинции Идлиб

Подразделения сирийской армии после ожесточенных боев с формированиями вооруженной оппозиции отступили по тактическим соображениям из города Нейраб в провинции Идлиб.
ТАСС 15:50
Экономика

Будет норма: в Конституции хотят расширить функции Центробанка

Расширение функций Центробанка в Конституции поддержала рабочая группа по изменению основного закона страны.
Известия 16:01
Футбол

Джордж Клуни может купить «Малагу»

Газета.Ru 16:18
Общество

Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Администрация американского президента Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа 2019-nCoV.
РБК 18:56
Политика

Сенаторы-демократы попросят Помпео ввести новые санкции против России

"Лидеры демократов в сенате в понедельник днем направят госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину письмо с требованием ввести санкции против России - и потенциально самого президента России Владимира Путина - за попытку повлиять на президентские выборы 2020 года", - сообщает издание со ссылкой на свои источники.
РИА Новости 15:53
Транспорт

Названы главные ошибки при проезде «лежачих полицейских»

Другой распространенной ошибкой называют переезд "лежачего полицейского" с выжатой педалью тормоза.
РИА Новости 19:54
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Газета.Ru 23:06
Происшествия

На Камчатке в ДТП со снегоходом погибла журналистка

Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла, катаясь на снегоходе, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 01:59
Шоу-бизнес

Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь

Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Вокруг ТВ 05:16
Общество

Средний чек россиян за один поход в магазин стал меньше почти на 11%

Средний чек россиян за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился на 10,9% по сравнению с декабрем прошлого года.
Газета.Ru 19:53
Футбол

Бензема поведал о плане на игру с «Манчестер Сити»

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема поведал о плане на игру с "Манчестер Сити" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 22:24
Общество

Верховный суд принял решение по делу «о налоге с налога» на недвижимость

В свою очередь, правительство Москвы подало кассационную жалобу с просьбой оставить в силе стоимость с НДС, по которой и принял решение Верховный суд, вернув дело в апелляционную инстанцию.
РБК 23:00
Общество

В Финляндии предлагают создать особую экономическую зону с Петербургом

В Финляндии предлагают создать особую экономическую зону, куда войдет территория на юго-востоке этой страны, Санкт-Петербург и Ленобласть.
Newia.ru 05:34
Политика

Кравчук назвал заявление о снижении пенсий на Украине фейком

Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля украинский заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко сообщила, что участие 5% граждан Украины в системе негосударственного пенсионного обеспечения приведет в будущем к снижению пенсий в стране.
REGNUM 22 февраля в 11:07
Политика

Трамп пожелал примирения России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
RT на русском вчера в 11:30
Общество

Сын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне

ТАСС 17:25
Происшествия

В Японии умер третий пассажир лайнера Diamond Princess

В Японии скончался третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess, на котором распространился новый коронавирус, сообщил телеканал NHK со ссылкой на минздрав страны.
РБК вчера в 08:21
Армия и оружие

В США назвали способ увеличить дальность Су-30СМ и Су-57

Lenta.ru 16:03
Футбол

«Интер» нашел замену Мартинесу в лондонском «Арсенале»

Как сообщает FC Inter News, заменить игрока на «Сан-Сиро» может форвард лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, который не может договориться с руководством о продлении контракта, поскольку хочет повышения зарплаты.
ProstoProSport 09:15
Политика

Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
RT на русском 11:06
Происшествия

СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске

Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
РИА Новости 10:33
Кино

Суровый нуар: в Сети появились новые кадры из фильма «Веном 2»

Телепрограмма 05:49
Единоборства

Александр Емельяненко показал фото бокса с Кадыровым

Боец MMA Александр Емельяненко опубликовал фотографии с боксерской тренировки, которую он провел с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Вестник Кавказа 13:00
Здоровье

Во Вьетнаме провели первую в мире пересадку кисти от живого донора

Первая в мире операция по пересадке кисти руки от живого донора успешно осуществлена военными хирургами госпиталя №108 в Ханое, сообщает во вторник новостной интернет-портал VNExpress.
РИА Новости 23:22
Космос

Получены данные, изменяющие историю формирования Земли

ToDay News Ufa 22 февраля в 01:29
Происшествия

В Таиланде пострадали 10 человек при взрыве заминированного мотоцикла

Не менее 10 человек пострадали в результате взрыва бомбы, установленной на мотоцикле.
РБК 22:53
Здоровье

Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что ее медицинский центр — частная клиника, поэтому его пациентам приходится платить.
РИА Новости 16:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Харви Вайнштейн
Американский продюсер
Американский кинопродюсер, бывший член правления и сооснователь компании Miramax Films, а также совладелец компании The Weinstein Company. Лауреат премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Влюблённый Шекспир». Являлся одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Фильмы, созданные при его участии, неоднократно завоёвывали премию «Оскар» в разных номинациях, в том числе как лучший фильм.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное