Общество

ИнтерфаксИнтерфаксПрисяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
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NYT: вынесение приговора продюсеру Вайнштейну состоится 11 марта

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Прокурор рассказал о возможном наказании для Вайнштейна

Газета.Ru15:19

Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

РИА Новости11:56

Присяжные признали Вайнштейна виновным в сексуальном насилии

Коммерсантъ12:34

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

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Присяжные признали кинопродюсера Вайнштейна виновным в изнасиловании

РБК11:59

Прокурор Манхэттена рассказал о возможном наказании для Вайнштейна

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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 15:59, Ашберн
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Эксперты рассказали, почему не нужен кроссоверам полный привод

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В Германии автомобиль въехал в толпу во время парада Марди Гра. Об этом сообщает Waldeckische Landeszeitung.
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Харви Вайнштейн
Американский продюсер
Американский кинопродюсер, бывший член правления и сооснователь компании Miramax Films, а также совладелец компании The Weinstein Company. Лауреат премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Влюблённый Шекспир». Являлся одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Фильмы, созданные при его участии, неоднократно завоёвывали премию «Оскар» в разных номинациях, в том числе как лучший фильм.
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