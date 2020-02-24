Общество
ИнтерфаксПрисяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 15:59, Ашберн
Авто
Эксперты рассказали, почему не нужен кроссоверам полный привод
Шоу-бизнес
Кирк Дуглас оставил своих детей без наследства
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Авто
Mazda не выпустит новую Mazda 6 до 2022 года
Новое поколение Mazda 6 не появится до 2022 года. Компания Mazda не намерена выпускать новое поколение седана Mazda 6 до марта 2022 года.
Общество
Китай нашел эффективное лекарство от коронавируса
Китайские власти заявили о создании вакцины от смертельного коронавируса, которая предварительно показала себя эффективной.
Хоккей
Хоккеисты «Рейнджерс» Шестёркин и Бучневич попали в аварию
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала похожую на подростка маму
Ольга Бузова показала поклонникам снимок своей мамы, которая, несмотря на возраст, до сих пор похожа на подростка.
Происшествия
В Германии автомобиль въехал в толпу во время парада
В Германии автомобиль въехал в толпу во время парада Марди Гра. Об этом сообщает Waldeckische Landeszeitung.
Авто
Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris
Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.
Экономика
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году.
Политика
Сенаторы-демократы попросят Помпео ввести новые санкции против России
Лидеры демократов в сенате США намерены направить письмо госсекретарю Майку Помпео и главе минфина Стивену Мнучину, в котором попросят наложить на Россию новые санкция за якобы вмешательство в президентские выборы-2020 в США, сообщает портал Axios.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
Шоу-бизнес
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Армия и оружие
Призрак «Берты»: США показали первый эскиз суперпушки
В Сети появилось первые изображения сверхдальнего артиллерийского орудия SLRC (Strategic Long Range Cannon), разрабатываемого исследовательской лабораторией армии США.
Общество
Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Здоровье
Ноотропы или биохакинг мозга при повышенной умственной нагрузке
Кроме основных ноотропов в "умные пилюли" при повышенной умственной нагрузке добавляют компоненты, которые усиливают мотивацию и придают энергию: витамины группы B; альфа-липоевая кислота; родиола розовая; коэнзим Q10; магний; куркумин.
Футбол
«Химки» и «Тамбов» сыграют в финале Кубка ФНЛ
В понедельник, 24-го февраля, состоялись полуфинальные матчи Кубка ФНЛ.
Общество
Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса, сообщили СМИ
Турция решила в качестве меры предосторожности закрыть границу с Ираном после того, как в этом государстве зафиксировали 43 случая заражения коронавирусом, сообщило издание Daily Sabah со ссылкой на источники.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Экономика
Уже более 17 тысяч заявок поступило на льготную сельскую ипотеку
С 2020 года жители сельских территорий смогут улучшить жилищные условия по специальной льготной программе.
Политика
В МИД России отметили отказ США обсуждать «вмешательство» в выборы
Ранее CNN передавал, что у разведки США нет доказательств «вмешательства» России в президентскую кампанию 2020 года для помощи американскому лидеру Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Авто
Представлен новый электрический Renault Twingo Z.E
Менее двух недель назад Renault объявила о планах представить Twingo Z.E. в 2020 году, и теперь электрический автомобиль провел свою официальную премьеру.
Общество
Ожидаемый на Камчатке циклон оставил юг региона без снега
Мощный циклон, который шел в сторону Камчатки, в итоге лишь задел полуостров своей периферией, принеся на юг региона сильный ветер, в порывах — до штормового.
Наука
Химиками был придуман способ создания органической электроники без вреда для окружающей среды
Во время работы специалисты создали уникальный метод нанесения тонких пленок фуллерена из водных или спиртовых растворов.
Общество
«Не доводите до греха»: учительница в Сочи заставляла детей мыть полы
Школьная учительница в Сочи заявила детям в классе, что они обязаны убираться в кабинете, так как в учреждении нет уборщицы, а родители не сдают на неё деньги.
Кино
Мемориал Аушвиц-Биркенау раскритиковал компанию Amazon
Ранее мемориальный музей Аушвиц-Биркенау подверг критике Amazon за продажу книг, «содержащих нацистскую пропаганду».