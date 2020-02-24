Общество
ИнтерфаксПрисяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Читать в источнике
Оценить64
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 17:28, Ашберн
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
Игры
Valve уменьшит поставки VR-шлемов Index из-за коронавируса
Valve объявила о сокращении поставок VR Index из-за коронавируса. По словам компании, из-за эпидемии сроки производства изменились.
Армия и оружие
По Израилю выпущены 14 ракет из сектора Газа
Израильская система ПВО перехватила 12 из 14 ракет, выпущенных в понедельник палестинскими радикалами из сектора Газа по Израилю.
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Политика
Федеральный реестр США раскрыл подарок Путина Трампу в 2018 году
В 2018 году президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу набор из 12 серебряных монет.
Политика
В Лондоне открываются слушания об экстрадиции Ассанжа в США
В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США.
Здоровье
Южнокорейские компании приостановят полеты в Тэгу, где распространяется коронавирус
Южнокорейские авиакомпании уже отменили или планируют приостановить полеты в город Тэгу на юго-востоке страны, где быстро распространяется коронавирус, передает агентство Рёнхап.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Экономика
Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса
Американские биржевые индексы упали вслед за европейскими и азиатскими на фоне быстрого распространения коронавируса нового типа вне Китая.
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
Политика
Партия Меркель занимает третье место на выборах в парламент Гамбурга
Правящий Христианско-демократический союз (ХДС) набрал 11,2%, заняв третье место.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Здоровье
Брянские эсеры обнаружили «чудо-лекарство» для борьбы с коронавирусом
Активисты Брянского центра защиты прав потребителей пожаловались в надзорные органы и Минздрав на рекламу препарата «Арбидол», который якобы лечит коронавирус.
Гаджеты
Компания Realme официально представила флагман Realme X50 Pro 5G
Обычный Realme X50 был представлен в январе, а теперь дошла очередь и для старшей версии Realme X50 Pro 5G.
Экономика
«Яндекс» садится на «Лавку»
Аналитики впервые оценили стоимость проекта Недавно запущенный сервис экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» уже по итогам 2020 года может оцениваться более чем в $300 млн, полагают аналитики Sberbank CIB.
Происшествия
Возросло число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции
До восьми человек возросло число жертв землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло на границе Турции и Ирана.
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Анастасии Волочковой ушла из дома и начала зарабатывать
Дочь балерины Ариадна и раньше проявляла характер и пыталась показывать свое «я», а теперь и вовсе решила уйти из дома и жить вместе с отцом и его новой возлюбленной.
Футбол
Дмитрий Тарасов снова госпитализирован
Хоккей
Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»
Энергетика
Россия предложила Белоруссии снижать премию в цене нефти на $2 в год
Российская сторона предложила Белоруссии снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на $2 за 1 т каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины.
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.
Культура
Жорди Саваль и Le Concert des Nations выступили в Москве
Жорди Саваль и Le Concert des Nations выступили в Москве В концертном зале «Зарядье» выступил легендарный каталонский аутентист Жорди Саваль.
Политика
В партии Зеленского планируют пересмотреть закон о госязыке
Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в Раде началась подготовка по внесению правок к закону о государственном языке.
Единоборства
Александр Емельяненко провел тренировку с Кадыровым
Как сообщается на сайте «Матч», Александр Емельяненко провел тренировку с Главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Космос
На Марсе уфологи нашли военный корабль времен Первой или Второй мировой войны
Тайваньский исследователь считает, что объект очень схож с судном ВМФ Первой или Второй мировой войны.
Политика
Офис Зеленского отреагировал на слова Путина об объединении двух стран
Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на слова главы РФ Владимира Путина о том, что объединение усилий двух государств, речь о России и Украине, создаст глобального конкурента в Европе и в мире.