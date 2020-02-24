Общество

ИнтерфаксИнтерфаксПрисяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
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Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Интерфакс12:13

Прокурор рассказал о возможном наказании для Вайнштейна

Газета.Ru15:19

Прокурор Манхэттена рассказал о возможном наказании для Вайнштейна

RT на русском14:00

Присяжные признали Вайнштейна виновным в сексуальном насилии

Коммерсантъ12:34

NYT: вынесение приговора продюсеру Вайнштейну состоится 11 марта

ТАСС14:49

Присяжные признали кинопродюсера Вайнштейна виновным в изнасиловании

РБК11:59

Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

РИА Новости11:56
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Газета.Ru 17:00
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Valve объявила о сокращении поставок VR Index из-за коронавируса. По словам компании, из-за эпидемии сроки производства изменились.
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Израильская система ПВО перехватила 12 из 14 ракет, выпущенных в понедельник палестинскими радикалами из сектора Газа по Израилю.
ТАСС 07:18
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National Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
РБК 03:21
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Федеральный реестр США раскрыл подарок Путина Трампу в 2018 году

В 2018 году президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу набор из 12 серебряных монет.
РБК 14:03
Политика

В Лондоне открываются слушания об экстрадиции Ассанжа в США

В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США.
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Южнокорейские авиакомпании уже отменили или планируют приостановить полеты в город Тэгу на юго-востоке страны, где быстро распространяется коронавирус, передает агентство Рёнхап.
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В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Российская газета 12:49
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Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса

Американские биржевые индексы упали вслед за европейскими и азиатскими на фоне быстрого распространения коронавируса нового типа вне Китая.
Ведомости 11:49
Общество

Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
BFM.ru 22 февраля в 18:06
Политика

Партия Меркель занимает третье место на выборах в парламент Гамбурга

Правящий Христианско-демократический союз (ХДС) набрал 11,2%, заняв третье место.
Коммерсантъ вчера в 18:34
Общество

ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Вести.Ru 12:36
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Брянские эсеры обнаружили «чудо-лекарство» для борьбы с коронавирусом

Активисты Брянского центра защиты прав потребителей пожаловались в надзорные органы и Минздрав на рекламу препарата «Арбидол», который якобы лечит коронавирус.
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Сетьен: «„Барселона“ держит в голове матчи с „Ромой“ и „Ливерпулем“»

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Аналитики впервые оценили стоимость проекта Недавно запущенный сервис экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» уже по итогам 2020 года может оцениваться более чем в $300 млн, полагают аналитики Sberbank CIB.
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Возросло число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции

До восьми человек возросло число жертв землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло на границе Турции и Ирана.
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Российская сторона предложила Белоруссии снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на $2 за 1 т каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины.
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Умерла запускавшая «Аполлон» старейший математик NASA Кэтрин Джонсон

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Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.
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Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в Раде началась подготовка по внесению правок к закону о государственном языке.
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Харви Вайнштейн
Американский продюсер
Американский кинопродюсер, бывший член правления и сооснователь компании Miramax Films, а также совладелец компании The Weinstein Company. Лауреат премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Влюблённый Шекспир». Являлся одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Фильмы, созданные при его участии, неоднократно завоёвывали премию «Оскар» в разных номинациях, в том числе как лучший фильм.
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