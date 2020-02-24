Общество

ИнтерфаксИнтерфаксПрисяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
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По данным
 CNN, за криминальные действия сексуального характера судья может назначить наказания от пяти до 25 лет тюрьмы, за изнасилование третьей степени — до четырех лет.
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Харви Вайнштейн
Американский продюсер
Американский кинопродюсер, бывший член правления и сооснователь компании Miramax Films, а также совладелец компании The Weinstein Company. Лауреат премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Влюблённый Шекспир». Являлся одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Фильмы, созданные при его участии, неоднократно завоёвывали премию «Оскар» в разных номинациях, в том числе как лучший фильм.
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