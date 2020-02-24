с чего всё началось

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".

Политика Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.

Происшествия Рысь напала на дрессировщика в цирке Южной Осетии В цирке в Южной Осетии во время выступления рысь напала на дрессировщика. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.

Общество В Китае разработали вакцину от коронавируса Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.

Общество ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.

Гаджеты Работу новой iOS 14 показали на iPhone 11 Pro Max Сетевой информатор Бен Гескин (Ben Geskin) выложил в интернет видео, на котором продемонстрировал раннюю внутреннюю тестовую сборку iOS 14 на iPhone 11 Pro Max.