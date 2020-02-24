Общество
ИнтерфаксПрисяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
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Культура
Леонид Парфенов представит в Екатеринбурге фильм «Русские грузины»
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Происшествия
Посинел от удушья: мальчик умер, пытаясь сделать сюрприз отцу
В станице Кривянская Ростовской области умер четырехлетний мальчик, который пытался порадовать своего отца, сделав ему подарок ко Дню защитника Отечества.
Политика
Косачев призвал прекратить поддержку «партии войны» в Киеве
Чтобы исправить ситуацию Косачев предлагает прекратить поддерживать "партию войны" в Киеве.
Футбол
Гончаренко рассказал о появившейся в ЦСКА «химии»
Политика
Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине
Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
Происшествия
Рысь напала на дрессировщика в цирке Южной Осетии
В цирке в Южной Осетии во время выступления рысь напала на дрессировщика. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.
Футбол
«Рубин» объявил о расторжении контракта с Башкировым
Полузащитник Евгений Башкиров покинул «Рубин», сообщается на официальном сайте казанского клуба.
Происшествия
СМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде машины на шествие в Германии
Число участников карнавала в немецком Фолькмарзене, пострадавших в результате наезда автомобиля на зрителей, выросло до 30 человек, пишет Bild.
Происшествия
Ковалев арестован за вождение в нетрезвом виде в Лос-Анджелесе
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев был арестован за вождение в нетрезвом состоянии, сообщает TMZ Sports.
Политика
Захарова назвала «балаганом» заявление о свидетеле запуска «Бука»
Комментарий опубликован на странице Захаровой в Facebook.
Общество
В Китае разработали вакцину от коронавируса
Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.
Космос
Астрономы впервые нашли кислород за пределами Млечного пути
Сотрудники Шанхайской астрономической обсерватории впервые обнаружили кислород за пределами нашей галактики.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за записи их голоса
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Экономика
Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса
Американские биржевые индексы упали вслед за европейскими и азиатскими на фоне быстрого распространения коронавируса нового типа вне Китая.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила обиженной Успенской после неудобного интервью
Ксения Собчак ответила обиженной Успенской после неудобного интервью Ведущая напомнила певице, что та стала участницей обычного телешоу.
Кино
Вышел новый трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Общество
Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе
В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Политика
Генсек ООН в Женеве обсудит с Лавровым ситуацию в Идлибе
Генсек ООН Антониу Гутерриш в ближайшие часы проведет в Женеве встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.
Гаджеты
Работу новой iOS 14 показали на iPhone 11 Pro Max
Сетевой информатор Бен Гескин (Ben Geskin) выложил в интернет видео, на котором продемонстрировал раннюю внутреннюю тестовую сборку iOS 14 на iPhone 11 Pro Max.
Политика
Суд вернул Насирову кресло главы ГФС, но саму службу собираются ликвидировать
Романа Насирова восстановили на посту главы Государственной фискальной службы Украины.
Футбол
Дженнаро Гаттузо: «Месси делает вещи, которые невозможно представить»
Биатлон
Анфиса Резцова прокомментировала ситуацию с биатлонистом Логиновым
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала ситуацию с биатлонистом Александром Логиновым, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Источник допустил причастность экс-главы МИД Украины к убийству
Ранее появилась информация, что Старицкий погиб в доме экс-главы МИД Украины.
Армия и оружие
Российская авиация разбомбила огромный конвой с турецкими танками. Видео
Ни российская, ни турецкая стороны пока что не комментируют сведения о нанесённом воздушном ударе по турецкой танковой колонне, однако, ряд источников также сообщает о том, что примерно в это же время российская боевая авиация нанесла удар и по турецкому блок-посту в южной части провинции Идлиб, откуда турецкие войска попытались атаковать позиции САА.
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.