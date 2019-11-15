Политика

РБКРБКПрисяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу

Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.
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Роджер Стоун
Американский политик
Американский политический консультант и лоббист. Известен работой в пользу кандидатов от Республиканской партии. С 1970-х годов работал над кампаниями республиканских политиков, включая Ричарда Никсона, Рональда Рейгана, Джека Кемпа, Боба Доула и Дональда Трампа.
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