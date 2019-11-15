Политика
РБКПрисяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу
Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.
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Авто
Volkswagen привезет в Россию новый бюджетный кроссовер Tarek
Общество
Владелец зоопарка в Крыму пообещал убить 30 медведей
Свое странное решение директор Крымского зоопарка Олег Зубков объяснил давлением на свой бизнес, отметив, что должен подумать о сохранении зоопарка.
Политика
Захарова прокомментировала опубликованный разговор Трампа и Зеленского
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала опубликованную стенограмму разговора лидера США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, состоявшегося в апреле.
Здоровье
С 22 ноября введут новый порядок медосвидетельствования для водителей
Напомним, не стоит путать проверку при оформлении медсправки и медосвидетельствование, обязательную процедуру для водителя, которого заподозрили в употреблении спиртных напитков или запрещенных веществ.
Наука
Пятый лишний
Китайские биотехнологи все чаще снабжают журналистов громкими новостями.
Происшествия
На арсенале в Балаклее произошли взрывы
На арсенале в Балаклее Харьковской области Украины произошло несколько взрывов и начался пожар, передаёт «Укринформ» со ссылкой на региональный медиацентр Министерства обороны.
Происшествия
Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой, говорится в распространенном в пятницу сообщении Погранично-таможенной службы США.
Культура
Дмитрий Медведев оценит фотовыставку на культурном форуме в Петербурге
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев присоединится к VIII международному культурному форуму, который проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября.
Политика
Лукашенко предложил изменить договор с Россией об охране границы
Договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства был заключен между Россией и Белоруссией в 1995 г. Он автоматически продлевался каждые пять лет, в ноябре вновь истекает срок действия этого документа.
Происшествия
В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»
Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
Политика
Нормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже
Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
Автоспорт
Феттель — первый на второй практике в Бразилии, у Квята сгорел мотор
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 14-е время, но финишировал досрочно, так как у его болида отказал мотор.
Политика
На Украине сотрудники СБУ и ЦРУ задержали одного из лидеров ИГ
На Украине сотрудники СБУ, МВД Грузии и ЦРУ задержали одного из лидеров террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) Аль-Бара Шишани.
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Политика
Newsweek (США): телеведущий Такер Карлсон заявил, что Россия не представляет угрозы для США, и был раскритикован в Твиттере (Newsweek)
Такер Карлсон (Tucker Carlson) был раскритикован пользователями сети, когда заявил в своей программе на «Фокс ньюс» (Fox News): «Если говорить честно, Россия не представляет для Соединенных Штатов вообще никакой угрозы».
Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Футбол
«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды
Ханс-Дитер Флик утверждён в должности главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко
В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Политика
Прокуратура проверит интервью Собчак на экстремизм
Политика
Зеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
Политика
Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 ради Patriot
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается отказываться от российских зенитных ракетных систем С-400 в пользу американских Patriot.
Политика
«Нафтогаз» заявил об усилении позиции на переговорах с «Газпромом»
Позиции Украины на переговорах с «Газпромом» по транзиту газа усиливаются после подписания украинским лидером Владимиром Зеленским закона, который позволяет завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы с помощью его выделения из «Нафтогаза».
Космос
В НАСА показали причудливый танец лун Нептуна
Специалисты говорят, что первоначальная спутниковая система была разрушена, когда Нептун захватил свою гигантскую луну Тритон.
Происшествия