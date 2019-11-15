Политика
РБКПрисяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу
Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.
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Политика
Меркель примет участие в саммите «нормандской четверки»
В кабмине ФРГ заявили, что канцлер Ангела Меркель примет участие в саммите нормандской четверки 9 декабря в Париже.
Происшествия
Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее
Во время уничтожения боеприпасов на складах Центральной артиллерийской базы Вооруженных сил Украины в городе Балаклея (Харьковская область) погибли двое военнослужащих.
Политика
Боливия объявила о разрыве дипотношений с Венесуэлой
Министр иностранных дел переходного правительства Боливии Карен Лонгарик объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
Футбол
Гол Месси помог Аргентине обыграть Бразилию в товарищеском матче
Происшествия
В Крыму нашли тело пропавшей пятилетней девочки
Отчима пропавшей в Крыму пятилетней девочки задержали по подозрению в ее убийстве, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
Политика
В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
Политика
В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Шоу-бизнес
Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве
Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.
Политика
Прокуратура проверит интервью Собчак на экстремизм
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
Футбол
Финляндия впервые в истории вышла на чемпионат Европы по футболу
Сборная Финляндии по футболу смогла попасть на чемпионат Европы 2020 года.
Политика
Помпео объяснил, почему США признали Голаны, но не признали Крым
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Армия и оружие
В Минобороны заявили об отсутствии примеров мужеложства в армии
В Министерстве обороны России заявили о том, что в армии нет примеров мужеложства.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Футбол
Главой судейского комитета РФС стал Хачатурянц
Судейский комитет Российского футбольного союза возглавил Ашот Хачатурянц, сообщил 15 ноября журналистам глава РФС Александр Дюков.
Баскетбол
ЦСКА на своей площадке обыграл «Фенербахче» в матче Евролиги
Автоспорт
Албон стал лучшим в первой практике Гран-при Бразилии, Квят – девятый
В Сан-Паулу на автодроме "Интерлагос" завершилась первая практика предпоследнего в нынешнем сезоне этапа "Формулы-1" Гран-при Бразилии.
Происшествия
На пешеходном переходе в Петербурге сбили двух маленьких девочек
Две девочки, шести и девяти лет, сбиты в зоне регулируемого пешеходного перехода в Московском районе на юге Петербурга.
Общество
Вслед за Бари Алибасовым «Кротом» отравился известный ученый-математик
Ученый-математик Олег Ивашев-Мусатов попал в больницу с отравлением случайно выпив средство для прочистки труб «Крот».
Происшествия
В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»
Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
Политика
Россия зеркально ответила Литве на помилование двух граждан РФ
Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того как литовские власти объявили о помиловании двух российских граждан, осуждённых в Литве, в Москве поприветствовали этот шаг и пообещали зеркально ответить Вильнюсу.
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщили стороны сделки.
Политика
Навальный заявил о поддержке профсоюзов и забастовок в России
Политик Алексей Навальный заявил о поддержке забастовочного движения как политического инструмента и необходимости развития профсоюзов в России.
Транспорт
В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины
Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней.