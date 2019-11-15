Политика
РБКПрисяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу
Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.
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Теннис
Определились полуфинальные пары Итогового чемпионата АТР
Стали известны все полуфиналисты Итогового чемпионата АТР, который проходит в Лондоне (Великобритания).
Космос
NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода
Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Футбол
Турция сыграла вничью с Исландией и вышла на Евро
Сборная Турции ведомая Шенолом Гюнешем в очередном матче отбора Евро-2020 сыграла вничью (0:0) с Исландией, чем обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы.
Космос
Россия намерена нарастить число пусков ракет «Союз» в 2020 году
Происшествия
Пропавшую в Крыму пятилетнюю девочку нашли убитой
В Крыму нашли тело пропавшей три дня назад пятилетней девочки, личность ребенка опознали.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Футбол
МЮ подготовил 200 млн фунтов на зимние трансферы
«Манчестер Юнайтед» подготовил 200 миллионов фунтов стерлингов на зимние трансферы, сообщает The Mirror.
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Политика
Белый дом считает слушания по импичменту Трампа пустой тратой времени
В администрации президента США назвали бесполезной тратой времени слушания по импичменту главы американского государства Дональда Трампа, состоявшиеся в пятницу в нижней палате Конгресса США.
Гаджеты
Motorola представила обновленную раскладушку Razr
Motorola выпустил обновленную версию своего легендарного раскладного телефона Razr.
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии
Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Культура
Первый музыкальный клип вслед за Реввой выпустил Михаил Галустян
Известный сочинский комик и шоумен Михаил Галустян 14 ноября вслед за своим коллегой Александром Реввой выпустил музыкальный клип на песню «Хочу тибя любицца».
Футбол
Флорентино Перес стал президентом Всемирной футбольной ассоциации
Президент «Реала» Флорентино Перес назначен главой Всемирной футбольной ассоциации.
Армия и оружие
Националисты вернулись на участок отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
Украинские националисты укрепляют позиции на участке разведения сил и средств у Золотого в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Происшествия
Авария в Забайкалье унесла жизни четырех человек
По предварительным данным, 47-летний водитель Lexus выехал на полосу встречного движения и врезался в Honda Prelude.
Наука
В России разработан максимально эффективный способ борьбы с раком
В институте "МИСиС" специалисты создали максимально эффективный уникальный способ борьбы с разновидностью рака.
Автоспорт
Квят попал в аварию на тренировке перед Гран-при Бразилии «Формулы-1»
Пилот Toro Rosso Даниил Квят попал в аварию во время второй свободной практики перед Гран-при Бразилии «Формулы-1».
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко
В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Политика
Помпео заявил о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Политика
Зеленский назвал обновленные КПП на границе с Крымом витриной Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что открытые после реконструкции контрольно-пропускные пункты «Каланчак» и «Чонгар» на границе с Крымом являются витриной и показывают, что Украина — это круто и человечно.
Шоу-бизнес
Актер Михаил Ефремов впервые стал дедушкой
Российский актер Михаил Ефремов в возрасте 56 лет стал дедушкой.
Гаджеты
Crytek выпустила бенчмарк Neon Noir
Компания Crytek выпустила бенчмарк Neon Noir, демонстрацию работы которого представили ещё в марте.
Экономика
Подсчитан размер будущих пенсий россиян
В исследовании специалисты разделили россиян на четыре группы: работники, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50 процентов работников имеют заработок выше, 50 процентов — ниже) и высокую (в два раза выше средней зарплаты).
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Здоровье
Врач рекомендовал выбирать активный отдых в отпуске
Чтобы полноценно восстановить здоровье и работоспособность в отпуске лучше предпочесть активный отдых, рассказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.