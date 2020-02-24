Общество

РБКРБКПрисяжные признали кинопродюсера Вайнштейна виновным в изнасиловании

Присяжные заключили, что криминальные действия сексуального характера Вайнштейн совершил в отношении Мириам Хейли, которая работала помощником продюсера на шоу «Проект подиум», Она была одной из ключевых свидетельниц по делу и на слушаниях заявила, что в 2006 году Вайнштейн склонил ее к оральному сексу в своей квартире, писала The New York Times.
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Прокурор рассказал о возможном наказании для Вайнштейна

Газета.Ruвчера в 15:19

Приговор признанному виновным в изнасиловании Вайнштейну вынесут в марте

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Вайнштейн признан виновным. Сколько он может получить

Вести.Ru01:01

Защита Вайнштейна заявила о намерении обжаловать приговор

Известиявчера в 14:02

Прокурор Манхэттена рассказал о возможном наказании для Вайнштейна

RT на русскомвчера в 14:00

Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

РИА Новостивчера в 11:56
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«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве

Российская газета 22 февраля в 08:38
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Брянский лыжник Большунов провалил решающую гонку «Ски Тура»

Городской телеканал (Брянск) 23 февраля в 11:24
Происшествия

Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели

Пять человек погибли во время беспорядков в Нью-Дели. Еще 50 местных жителей пострадали от ударов камнями или ожогов.
Российская газета вчера в 23:59
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Средняя зарплата в крупнейших банках превысила 108 тыс. руб

Средняя зарплата в крупнейших банках превысила 108 тыс. руб. По итогам 2019 года средние зарплаты сотрудников крупнейших российских банков выросли более чем на 15%, превысив 108 тыс. руб. в месяц.
Коммерсантъ вчера в 17:21
Футбол

Ван дер Варт: «Павлюченко „гонял“ как сумасшедший»

Голландский полузащитник Рафаэль Ван дер Варт вспомнил времена, когда выступал за «Тоттенхэм» вместе с Романом Павлюченко.
ГЛАС.RU 00:43
Футбол

«Бенфика» вернулась в лидеры чемпионата Португалии

"Бенфика" одержала третью победу в последних пяти играх и с 57 очками вернулась в лидеры турнирной таблицы, обойдя на одно очко "Порту", а "Жил Висенте" расположился на 11-й строчке, имея в активе 26 очков.
Вести.Ru вчера в 18:30
Общество

Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину.
Газета.Ru вчера в 22:43
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Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь

Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Вокруг ТВ вчера в 05:16
Здоровье

Во Вьетнаме впервые в мире пересадили конечность от живого донора

Донором стал другой пациент с производственной травмой. Рука у него была повреждена в области локтевого сгиба.
Говорит Москва 00:23
Здоровье

Россиян с лайнера Diamond Princess поместили на карантин в Приморье

EastRussia вчера в 23:28
Политика

Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
RT на русском вчера в 11:06
Общество

МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам

МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
Коммерсантъ вчера в 03:07
Происшествия

В Приморске вандалы осквернили финский мемориал

По информации администрации района, неизвестные вандалы залили краской мемориал посвящённый жертвам войны.
Ivbg.ru вчера в 22:58
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Газета.Ru вчера в 23:06
Происшествия

Двое в полицейской форме ограбили военного пенсионера в Невском районе

По информации АН «Оперативное прикрытие», 24 февраля около 14:30 у дома 55 по Народной улице двое неизвестных в форме сотрудников полиции остановили 49-летнего военного пенсионера.
Konkretno.ru 00:17
Происшествия

В Пермском крае фельдшеры поволокли пациента по асфальту к скорой

В Пермском крае к дисциплинарной ответственности будут привлечены фельдшеры за то, что волокли пациента по асфальту к машине скорой помощи.
Газета.Ru вчера в 06:17
Политика

В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям

Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
РБК вчера в 15:12
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская подтвердила вторую беременность

Как выяснилось, девушка готовится подарить своему супругу, хоккеисту Александру Овечкину второго ребенка.
Bimru.ru вчера в 23:49
Политика

В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Известия вчера в 16:15
Общество

Госучреждения Японии переведут на удаленную работу из-за коронавируса

Ранее правительство страны попросило частный бизнес более активно переводить персонал на удаленные схемы работы и сдвигать время приезда в офисы.
Народные новости 00:45
Футбол

«Реал» хочет купить Холанна вместо Мбаппе

По сообщениям The Sun, руководство мадридского «Реала» может отказаться от приобретения нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе ради покупки норвежского бомбардира Эрлинга Холанна, выступающего за дортмундскую «Боруссию».
Евро-футбол.ру 00:12
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Госэкспертиза определит конечную стоимость моста через Лену в Якутии

РИА Новости 00:31
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Директор «ЦИФРРА» Вадим Дробиз рассказал, как россияне пьют вино

В России в прошлом году вина произвели 33 млн декалитров, игристых вин - 13 млн декалитров, почти 30 млн декалитров винных напитков и еще 3 млн декалитров коньячных дистиллятов.
Газета.Ru 00:36
Экономика

Богатейшие люди мира за день потеряли 139 миллиардов долларов

Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике.
РИА Новости 00:59
Общество

В Китае разработали вакцину от коронавируса

Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru вчера в 11:23
Общество

В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса

Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК вчера в 21:33
Общество

Россияне стали экономить на продуктах

Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Lenta.ru вчера в 22:50
Политика

Владимир Путин обеспечил Россию мягкой силой

В топ-10 рейтинга мягких сил помимо США входят и две другие державы — Китай и Россия, которые, впрочем, авторы доклада к мягким сверхсилам не относят, так как оба этих государства ведут довольно агрессивную политику как на внутренней арене, так и за рубежом.
Коммерсантъ вчера в 19:05
Футбол

Азар может пропустить более 2 месяцев из-за травмы

Испанская пресса сообщает, что полузащитник "Реала" Эден Азар может пропустить из-за травмы более 2 месяцев.
Soccer.ru 23 февраля в 07:47
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Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам

Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами.
РБК вчера в 22:00
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Харви Вайнштейн
Американский продюсер
Американский кинопродюсер, бывший член правления и сооснователь компании Miramax Films, а также совладелец компании The Weinstein Company. Лауреат премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Влюблённый Шекспир». Являлся одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Фильмы, созданные при его участии, неоднократно завоёвывали премию «Оскар» в разных номинациях, в том числе как лучший фильм.
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