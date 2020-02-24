Общество
РБКПрисяжные признали кинопродюсера Вайнштейна виновным в изнасиловании
Присяжные заключили, что криминальные действия сексуального характера Вайнштейн совершил в отношении Мириам Хейли, которая работала помощником продюсера на шоу «Проект подиум», Она была одной из ключевых свидетельниц по делу и на слушаниях заявила, что в 2006 году Вайнштейн склонил ее к оральному сексу в своей квартире, писала The New York Times.
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Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
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Как выяснилось, девушка готовится подарить своему супругу, хоккеисту Александру Овечкину второго ребенка.
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В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
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«Реал» хочет купить Холанна вместо Мбаппе
По сообщениям The Sun, руководство мадридского «Реала» может отказаться от приобретения нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе ради покупки норвежского бомбардира Эрлинга Холанна, выступающего за дортмундскую «Боруссию».
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Азар может пропустить более 2 месяцев из-за травмы
Испанская пресса сообщает, что полузащитник "Реала" Эден Азар может пропустить из-за травмы более 2 месяцев.
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Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами.