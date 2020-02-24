Присяжные заключили, что криминальные действия сексуального характера Вайнштейн совершил в отношении Мириам Хейли, которая работала помощником продюсера на шоу «Проект подиум», Она была одной из ключевых свидетельниц по делу и на слушаниях заявила, что в 2006 году Вайнштейн склонил ее к оральному сексу в своей квартире, писала The New York Times.

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Происшествия Двое в полицейской форме ограбили военного пенсионера в Невском районе По информации АН «Оперативное прикрытие», 24 февраля около 14:30 у дома 55 по Народной улице двое неизвестных в форме сотрудников полиции остановили 49-летнего военного пенсионера.

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