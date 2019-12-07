Общество

КоммерсантъКоммерсантъПрисяжные сочли необоснованным иск дайвера против Маска за твит

Жюри присяжных федерального суда Центрального округа Калифорнии посчитали необоснованным иск британского дайвера Вернона Ансворт к основателю Tesla Илону Маску. Предприниматель назвал господина Ансворта, который участвовал в спасении детей из пещеры в Таиланде, педофилом.
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Глава компании SpaceX Илон Маск предстал перед судом в Лос-Анджелесе по делу о клевете в отношении британского дайвера Вернона Ансуорта, которого предприниматель называл педофилом, сообщает
 телеканал CNBC.
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