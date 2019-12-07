с чего всё началось

Жюри присяжных федерального суда Центрального округа Калифорнии посчитали необоснованным иск британского дайвера Вернона Ансворт к основателю Tesla Илону Маску. Предприниматель назвал господина Ансворта, который участвовал в спасении детей из пещеры в Таиланде, педофилом.

Присяжные сочли необоснованным иск дайвера против Маска за твит

Политика Бывший лидер Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу Экс-глава Боливии Эво Моралес в пятницу отправился из Мексики на Кубу самолетом, рассказал в Twitter представитель МИД Мексики Роберто Веласко.

Авто Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для России Компания Kia сертифицировала компактный кроссовер Kia Seltos для российского рынка. Соответствующий документ появился на сайте Росстандарта.

Футбол Президент УЕФА раскритиковал предложение Переса создать Суперлигу Глава УЕФА Александер Чеферин раскритиковал идею президента «Реала» Флорентино Переса создать Суперлигу, в которой будут выступать только лучше клубы из топ-5 чемпионатов.Я читал об этом безумном плане.

Политика Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции.

Общество Грета Тунберг: нет реальных результатов экоактивизма На 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) в Мадриде шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что продолжать борьбу за окружающую среду простыми демонстрациями и забастовками бессмысленно, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

Политика Жириновский: Запад считает россиян людьми второго сорта По мнению Жириновского, из Европы в нашу страну идут товары низкого качества, поскольку на Западе считают, что жители РФ - «люди второго сорта, которым можно предлагать всякие отходы».

Происшествия Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток Хамовнический суд Москвы назначил руководителю Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову 10 суток административного ареста, сообщил РБК адвокат подсудимого Владимир Воронин.

Игры В Steam стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 На платформе Steam открыли предпродажу шутера Red Dead Redemption 2. Оригинальная версия игры обойдется в ₽2 499, а стоимость изданий Special и Ultimate составляет ₽3 299 и ₽3 999 соответственно.

Наука Названа ранее неизвестная причина рака Специалисты считают, что их исследование проливает новый свет на причины развития рака.

Политика В Госдуме оценили слова Порошенко о встрече Зеленского с Путиным «Порошенко проецирует свои страхи на нового президента Зеленского лишь потому, что сам не в состоянии ни выполнять данные обещания, ни ответить за поставленную собственной рукой подпись», — сказал депутат.

Политика Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.

Наука Уточнена роль витамина D в развитии депрессии у женщин Российские ученые проанализировали более полутора сотен клинических исследований депрессии у женщин и о том, как с этим состоянием связан недостаток витамина D. Они продемонстрировали, что мировая наука воспринимает витамин D не первопричиной появления депрессии, как считалось ранее, а лишь одним из факторов, способствующих ее развитию.