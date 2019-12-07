Общество
КоммерсантъПрисяжные сочли необоснованным иск дайвера против Маска за твит
Жюри присяжных федерального суда Центрального округа Калифорнии посчитали необоснованным иск британского дайвера Вернона Ансворт к основателю Tesla Илону Маску. Предприниматель назвал господина Ансворта, который участвовал в спасении детей из пещеры в Таиланде, педофилом.
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с чего всё началось
Глава компании SpaceX Илон Маск предстал перед судом в Лос-Анджелесе по делу о клевете в отношении британского дайвера Вернона Ансуорта, которого предприниматель называл педофилом, сообщает телеканал CNBC.Профиль04 декабря в 06:56
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Политика
В правительстве объяснили появление Ивлеевой на интервью с Медведевым
Появление Анастасии Ивлеевой на общении Дмитрия Медведева с российскими телеканалами связано с потребностями аудитории.
Политика
Бывший лидер Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу
Экс-глава Боливии Эво Моралес в пятницу отправился из Мексики на Кубу самолетом, рассказал в Twitter представитель МИД Мексики Роберто Веласко.
Авто
Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для России
Компания Kia сертифицировала компактный кроссовер Kia Seltos для российского рынка. Соответствующий документ появился на сайте Росстандарта.
Игры
Kotaku: некоторые игры из стартовой линейки PlayStation 5 не будут доступны на PS4
Sony не собирается выпускать всю стартовую линейку игр для PlayStation 5 на консолях предыдущего поколения, включая PS4 Pro.
Футбол
Президент УЕФА раскритиковал предложение Переса создать Суперлигу
Глава УЕФА Александер Чеферин раскритиковал идею президента «Реала» Флорентино Переса создать Суперлигу, в которой будут выступать только лучше клубы из топ-5 чемпионатов.Я читал об этом безумном плане.
Армия и оружие
ТОФ получит модернизированный фрегат и два корвета в 2020 году
Тихоокеанский флот в 2020 году примет в состав фрегат "Маршал Шапошников", в настоящее время проходящий модернизацию, а также два корвета: "Гремящий" и "Герой России Алдар Цыденжапов".
Политика
Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции
Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции.
Общество
Грета Тунберг: нет реальных результатов экоактивизма
На 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) в Мадриде шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что продолжать борьбу за окружающую среду простыми демонстрациями и забастовками бессмысленно, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.
Политика
Жириновский: Запад считает россиян людьми второго сорта
По мнению Жириновского, из Европы в нашу страну идут товары низкого качества, поскольку на Западе считают, что жители РФ - «люди второго сорта, которым можно предлагать всякие отходы».
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток
Хамовнический суд Москвы назначил руководителю Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову 10 суток административного ареста, сообщил РБК адвокат подсудимого Владимир Воронин.
Политика
Пушков сравнил идею Зеленского о «муниципальной страже» с Comedy Club
Идея президента Украины Владимира Зеленского о создании «муниципальной стражи» — нежизнеспособна, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Игры
В Steam стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2
На платформе Steam открыли предпродажу шутера Red Dead Redemption 2. Оригинальная версия игры обойдется в ₽2 499, а стоимость изданий Special и Ultimate составляет ₽3 299 и ₽3 999 соответственно.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Торпедо» в основное время, уступая к 58-й минуте
Хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижегородцы к 58-й минуте встречи вели со счетом 3:2.
Общество
Гособвинение требует для блогера Жукова четыре года колонии
Общество
В «Роскосмосе» оценили прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко прокомментировал прогноз журналиста издания The Hill о крахе России как космической державы.
Наука
Названа ранее неизвестная причина рака
Специалисты считают, что их исследование проливает новый свет на причины развития рака.
Общество
Рассекречены испытания Су-57 с двигателем второго этапа
Су-57 с двигателем второго этапа "Изделие 30" выполнил уже 16 полетов.
Авто
Россияне лишились седана Geely Emgrand GT
Компания Geely прекратила продажи в России седана Emgrand GT.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Политика
Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в РИА новости.
Политика
В Госдуме оценили слова Порошенко о встрече Зеленского с Путиным
«Порошенко проецирует свои страхи на нового президента Зеленского лишь потому, что сам не в состоянии ни выполнять данные обещания, ни ответить за поставленную собственной рукой подпись», — сказал депутат.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках
Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.
Наука
Уточнена роль витамина D в развитии депрессии у женщин
Российские ученые проанализировали более полутора сотен клинических исследований депрессии у женщин и о том, как с этим состоянием связан недостаток витамина D. Они продемонстрировали, что мировая наука воспринимает витамин D не первопричиной появления депрессии, как считалось ранее, а лишь одним из факторов, способствующих ее развитию.
Авто
В РФ с 1 января вырастут цены на автомобили BMW
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов за 2019 год.
Армия и оружие
Командующий Северным флотом предупредил о риске конфликта в Арктике
В ближайшей перспективе возможно наращивание военного присутствия сил НАТО в Арктическом регионе, что приведет к росту конфликтного потенциала, заявил командующий Северным флотом России вице-адмирал Александр Моисеев.
Политика
Путин: работы по прокладке «Северного потока-2» практически завершены
Президент России Владимир Путин заявил, что работы по прокладке газопровода "Северный поток - 2" практически завершены.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.