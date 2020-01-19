с чего всё началось

Центробанк опубликовал данные о госдолге РФ в 2019 году. Приток нерезидентов в облигации федерального займа и евробонды России составил 22 млрд долларов. Эти цифры оказались значительно выше показателя 2012 года — 17,1 млрд долларов, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ.

Приток иностранцев в госдолг РФ побил рекорд 2012 года

Единоборства Мейвезер объявил о реванше с Макгрегором в 2020 году Global Look Press Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер объявил о проведении реванша против бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Политика Легендарный разведчик Ботян описал освобождение Кракова в 1945 году Жители Польши встречали советскую армию в 1945 году как освободителей – рассказал легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, командовавший операцией по спасению Кракова.

Политика Пентагон показал форму космических войск США Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.

Общество Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции В 2018 году спрос со стороны россиян увеличился более значительно — граждане России тогда купили почти в два раза больше недвижимости в Турции, чем годом ранее.

Единоборства Макгрегор прокомментировал свою победу над Серроне Боец смешанного стиля ирландец Конор Макгрегор рассказал о своей победе над американским соперником Дональдом Сероне в бое UFC 246.