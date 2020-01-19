Экономика
BFM.ruПриток иностранцев в госдолг РФ побил рекорд 2012 года
Центробанк опубликовал данные о госдолге РФ в 2019 году. Приток нерезидентов в облигации федерального займа и евробонды России составил 22 млрд долларов. Эти цифры оказались значительно выше показателя 2012 года — 17,1 млрд долларов, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ.
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Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети
На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
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В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
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Дипломаты утверждают, что специальные подразделения НКВД похитили ценные произведения культуры Польши, многие из которых до сих пор находятся в России.
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ВВС США впервые показали полет беспилотника «Гремлина» X-61A
ВВС США впервые показали полет беспилотника X-61A, созданного компанией Dynetics в рамках программы «Гремлины».
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Реакция спортивного сообщества на победу Конора МакГрегора
Спортивное сообщество продемонстрировало крайне неоднозначную реакцию на выступление Конора МакГрегора, который на UFC 246 в Лас-Вегасе за 40 секунд уничтожил Дональда «Ковбоя» Серроне.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом на конференцию по Ливии в Берлин заявил, что намерен в том числе поднять тему сирийского Идлиба.
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Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
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