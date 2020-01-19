Экономика

BFM.ruBFM.ruПриток иностранцев в госдолг РФ побил рекорд 2012 года

Центробанк опубликовал данные о госдолге РФ в 2019 году. Приток нерезидентов в облигации федерального займа и евробонды России составил 22 млрд долларов. Эти цифры оказались значительно выше показателя 2012 года — 17,1 млрд долларов, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ.
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