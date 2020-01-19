Центробанк опубликовал данные о госдолге РФ в 2019 году. Приток нерезидентов в облигации федерального займа и евробонды России составил 22 млрд долларов. Эти цифры оказались значительно выше показателя 2012 года — 17,1 млрд долларов, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ.

Приток иностранцев в госдолг РФ побил рекорд 2012 года

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Армия и оружие Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.

Космос Маск назвал создаваемую НАСА сверхтяжелую ракету SLS трагедией Основатель компании SpaceX Илон Маск считает трагедией разрабатываемую НАСА для полётов к Луне ракету-носитель сверхтяжёлого класса SLS из-за отсутствия в ней многоразовых элементов.

Хоккей Агент Трямкина: цель и желание Никиты – подписать контракт с «Ванкувером» «Очень многое стоит на кону, цель и желание Никиты – подписать контракт в Ванкувере, вот о чем у нас были дискуссии», – приводит слова Даймонда эксперт TSN 1040 и спортивный обозреватель «Ванкувера» Рик Даливал.

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Религия Репортаж из соцсетей: как тамбовчане провели Крещение Как жители Тамбова и Тамбовской области провели Крещение в 2020 года в репортаже из соцсетей ИА "Онлайн Тамбов.ру".