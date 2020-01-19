Экономика
BFM.ruПриток иностранцев в госдолг РФ побил рекорд 2012 года
Центробанк опубликовал данные о госдолге РФ в 2019 году. Приток нерезидентов в облигации федерального займа и евробонды России составил 22 млрд долларов. Эти цифры оказались значительно выше показателя 2012 года — 17,1 млрд долларов, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ.
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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук приняли участие в траурной церемонии встречи тел украинцев, погибших в авиакатастрофе Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране.
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Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети
На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
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Маск назвал создаваемую НАСА сверхтяжелую ракету SLS трагедией
Основатель компании SpaceX Илон Маск считает трагедией разрабатываемую НАСА для полётов к Луне ракету-носитель сверхтяжёлого класса SLS из-за отсутствия в ней многоразовых элементов.
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Армия и оружие
Израиль создаст инфраструктуру по поиску тоннелей на границе с Ливаном
Армия Израиля начала развертывание технологической инфраструктуры для обнаружения подземных строительных работ вдоль границы с Ливаном, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус в ходе телефонного брифинга.
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Агент Трямкина: цель и желание Никиты – подписать контракт с «Ванкувером»
«Очень многое стоит на кону, цель и желание Никиты – подписать контракт в Ванкувере, вот о чем у нас были дискуссии», – приводит слова Даймонда эксперт TSN 1040 и спортивный обозреватель «Ванкувера» Рик Даливал.
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Илон Маск планирует отправить на Марс миллион человек к 2050 году
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск рассказал о планах отправить на Марс миллион человек к 2050 году.
Экономика
В России вступили в силу новые ограничения по потребительским кредитам
С начала января в России заработали новые ограничения по потребительским кредитам и займам.
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Эрдоган заявил, что говорить о коммюнике на конференции по Ливии рано
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не располагает проектом коммюнике Берлинской конференции по Ливии, говорить о нем пока рано, но при этом он выразил надежду на "положительное развитие" по итогам предстоящих переговоров.
Политика
Главный советник Трампа по России отстранен от работы
Старший директор Совета национальной безопасности США по европейским и российским делам Эндрю Пик отстранен от работы.
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В России 18 компаний изменили цены на автомобили с начала года
Смогли сохранить цены некоторые модели представители компании Citroen, где стоимость автомобилей повысилась до 80 тысяч рублей.
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Репортаж из соцсетей: как тамбовчане провели Крещение
Как жители Тамбова и Тамбовской области провели Крещение в 2020 года в репортаже из соцсетей ИА "Онлайн Тамбов.ру".
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РКЦ «Прогресс» может войти в число соисполнителей проекта «Сфера»
Проект "Сфера" предусматривает развертывание орбитальной группировки из более чем 600 космических аппаратов, в числе которых будут спутники связи, навигации и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).
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В Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину
В Челябинске полиция задержала мужчину, преследовавшего другого человека по улицам города с автоматом в руках.
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Как получить миллион или кто имеет право на пособия «от Путина»
Как получить миллион и кто имеет право на пособия "от Путина" — в материале информагентства.
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Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
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Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.