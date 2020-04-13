Экономика

РБКРБКПриток иностранных инвестиций в Россию остановился

Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ. Значение портфельных инвестиций составило минус $1,2 млрд. В первом квартале прошлого года наблюдался приток — $6,8 млрд.
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с чего всё началось

Приток иностранных инвестиций в Россию остановился

Статистика показала практически остановку притока зарубежных инвестиций. Экспорт сырья сократился почти на четверть. Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ.
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Саудовская Аравия продолжает ценовую войну

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Путин: пик эпидемии коронавируса в России не пройден

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Общество

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Экономика

ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов

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Здоровье

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Шоу-бизнес

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Финансы

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Глава Удмуртии постановил ограничить въезд и выезд в городах региона

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Почти половина опрошенных россиян (46%) боятся, что их семье не на что будет жить и не будет хватать денег даже на еду.
РБК 10:09
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Энергетика

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Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК, назвали плюсы и минусы для России от рекордной сделки по сокращению добычи нефти между участниками предыдущего соглашения ОПЕК+ и сторонними странами, заключенной 12 апреля.
Lenta.ru 12:55
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Общество

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк превысило 10 тысяч человек

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Общество

Уткин назвал Соловьёва «обезьяной»

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал критику в свой адрес от телеведущего Владимира Соловьёва.
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Группа обнаружила, что в недавнем исследовании, проводившемся на более чем 12 000 младенцев в девяти странах, менее 1% младенцев страдали аллергией на коровье молоко.
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Авто

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YouTube разблокировал видео обращения Путина

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В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

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Экономика

Кудрин предупредил банки о скором кризисе

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