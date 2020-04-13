Экономика

РБКРБКПриток иностранных инвестиций в Россию остановился

Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ. Значение портфельных инвестиций составило минус $1,2 млрд. В первом квартале прошлого года наблюдался приток — $6,8 млрд.
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с чего всё началось

Приток иностранных инвестиций в Россию остановился

Статистика показала практически остановку притока зарубежных инвестиций. Экспорт сырья сократился почти на четверть. Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ.
РБКвчера в 11:32

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Иностранцы отказались вкладывать в России

Lenta.ru02:07

ЦБ отчитался о почти полной остановке иностранных инвестиций в российские компании

Фонтанка.Рувчера в 12:48

Центробанк: приток иностранных инвестиций в Россию остановился

Дождьвчера в 13:56

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Forbesвчера в 13:37

Приток иностранных инвестиций в экономику России почти полностью остановился

Эхо Москвывчера в 15:03

Приток иностранных инвестиций в Россию остановился

РБКвчера в 11:32
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Экономика

Российские операторы фиксированной связи ожидают роста тарифов

Москва, 14 апреля 2020, 05:40 — REGNUM Роста тарифов в 2020 году ожидают 84% российских операторов фиксированной связи, говорится в результатах исследования, проведённого агентством TelecomDaily.
REGNUM вчера в 22:40
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Здоровье

ВОЗ сравнила смертность от коронавируса и свиного гриппа

Число смертей от коронавируса уже в десять раз превысило количество летальных исходов во время пандемии свиного гриппа.
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Происшествия

Создателем паблика «Омбудсмен полиции» заинтересовалась полиция

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
REGNUM 02:27
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Политика

Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:47
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Общество

В мире коронавирусом заразились 2 млн человек

Источник фото: Университет Джонса Хопкинса Погибли в результате заражения во всем мире 119483 человека.
Телеканал 360° вчера в 20:09
Общество

Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
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Общество

Теннисист Сафин предрек массовое чипирование людей

Российский теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование населения Земли.
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Общество

В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами

РИА Новости вчера в 10:22
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Авто

Один из спорткаров Porsche 911 Speedster уйдёт с молотка

Porsche 911 Speedster, как ни крути, получился ценным для коллекционеров.
Драйв вчера в 13:13
Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считает 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
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Армия и оружие

КНДР произвела запуски крылатых ракет

Российская газета 01:59
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Общество

Собянин утвердил правила пропускного режима

Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
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Здоровье

Названо оптимальное питание для самоизолированных россиян

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал меню для россиян, находящихся дома на самоизоляции или карантине.
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Армия и оружие

Под Астраханью С-400 поразили атакующие ракеты-мишени

«Успешно обнаружены и поражены ракеты-мишени, имитирующие современные и перспективные средства воздушного нападения условного противника», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна вчера в 02:10
3
Общество

В Россию привезли штамм коронавируса из США

Томск, 14 апреля 2020, 09:28 — REGNUM В Россию из США доставили штамм коронавируса, предназначенный для проведения научных исследований.
REGNUM 02:28
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Политика

Кадыров извинился за ошибочную критику в адрес «Новой газеты»

Газета.Ru 01:18
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Общество

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

ТАСС вчера в 17:03
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Космос

Аппарат «Луна-27» может застолбить место для российской лунной базы

Как отмечает агентство, вероятно, вокруг места посадки «Луна-27» в дальнейшем будет развернута российская лунная станция.
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Армия и оружие

Сообщается об изъятии Индией с корабля КНР груза для атомной военной отрасли Пакистана

Утверждается, что доставляемая в Пакистан из Китая система предназначалась для развития ядерного арсенала страны, для атомной военной отрасли.
Военное обозрение 00:57
Общество

Чувашия получит 79 млн рублей на поддержку медиков

Больше всех в ПФО получит Башкортостан Чувашия получит 79 млн рублей из средств резервного фонда правительства РФ на доплаты медикам, непосредственно работающим с пациентами с коронавирусом.
Правда ПФО вчера в 12:02
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова госпитализирована

Российская певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом, её состояние стабильное.
RT на русском 12 апреля в 04:14
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Общество

Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса

Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
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Происшествия

Более 80 человек выписаны из больницы в Коммунарке за сутки

Газета.Ru 02:42
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Экономика

Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице необходимо увеличить, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Вести.Ru вчера в 05:02
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Интернет

Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка

Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС вчера в 06:01
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Общество

Вирусологи назвали сроки появления вакцины от коронавируса

Задержать появление вакцины от нового типа коронавируса могут проверки влияния на беременность и выявление возможной токсичности.
Известия вчера в 21:31
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Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
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Экономика

МВФ ослабит кредитную нагрузку для 25 стран-должников

Международный валютный фонд решил помочь облегчить долговую нагрузку беднейшим странам.
Вести.Ru вчера в 22:59
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
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