Экономика

РБКРБКПриток иностранных инвестиций в Россию остановился

Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ. Значение портфельных инвестиций составило минус $1,2 млрд. В первом квартале прошлого года наблюдался приток — $6,8 млрд.
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с чего всё началось

Приток иностранных инвестиций в Россию остановился

Статистика показала практически остановку притока зарубежных инвестиций. Экспорт сырья сократился почти на четверть. Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ.
РБКвчера в 11:32

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Объем прямых иностранных инвестиций в российские компании обрушился в 50 раз

БИЗНЕС Onlineвчера в 13:45

Приток иностранных инвестиций в экономику России почти полностью остановился

Эхо Москвывчера в 15:03

Центробанк: приток иностранных инвестиций в Россию остановился

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ЦБ сообщил о почти полной остановке притока иностранных инвестиций в Россию

Forbesвчера в 13:37

ЦБ отчитался о почти полной остановке иностранных инвестиций в российские компании

Фонтанка.Рувчера в 12:48

Приток иностранных инвестиций в Россию остановился

РБКвчера в 11:32
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Политика

Путин предостерёг от «преступной халатности» в борьбе с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин заявил, что если меры в борьбе с коронавирусом не будут вовремя приняты, то он будет рассматривать это как преступную халатность.
RT на русском вчера в 09:29
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Общество

Власти Татарстана потребовали самоизоляции прибывших из Москвы

Граждане, которые приехали в Татарстан из Москвы и Санкт-Петербурга, должны находится в самоизоляции две недели.
Мой Брянск 03:24
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Религия

РПЦ объяснила, как освятить куличи и пасху дома

В Московском патриархате предложили верующим в условиях карантина из-за коронавируса совершить традиционное предпасхальное освящение куличей, яиц и творожных пасх самостоятельно в домашних условиях.
РИА Новости 03:26
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
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Здоровье

Коронавирус подтвердили ещё у восьми человек в Свердловской области

В Свердловской области диагноз "коронавирусная инфекция" был подтверждён ещё у восьми человек.
Екатеринбург в эфире 04:09
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Кино

В «Фантастических тварях 3» появятся два персонажа из «Гарри Поттера»

Если герои из книг Джоан Роулинг действительно появятся в третьей части "Фантастических тварей", это привлечет к ней фанатов историй про мальчика, который выжил, даже если первые две они не смотрели.
РИА Новости вчера в 16:25
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Экономика

В России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита

Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.
Интерфакс 03:40
Экономика

Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что на этой неделе правительство представит дополнительные меры поддержки бизнеса, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 03:19
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Армия и оружие

КНДР произвела запуски крылатых ракет

Сегодня утром КНДР в сторону Восточного (Японского) моря произвела запуски крылатых ракет, дальность полета которых составила около 150 км. Также были запущены ракеты класса "воздух - земля".
Российская газета 01:59
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Общество

Инвестбанкир Игорь Ложевский скоропостижно умер в Лондоне

Инвестиционный банкир, член совета директоров En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля в Лондоне от «непродолжительной болезни».
BFM.ru 04:22
Футбол

«Сочи» обсудит с Кокориным возврат части выданной зарплаты

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что в течение недели руководство команды обсудит с нападающим Александром Кокориным возврат части выданной ему авансом зарплаты.
РБК вчера в 11:28
Здоровье

Депздрав Москвы прогнозирует дефицит коек для больных с коронавирусом

В ближайшие две-три недели в Москве прогнозируется недостаток коек в больницах, перепрофилированных для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщается на сайте Департамента здравоохранения столицы.
Газета.Ru 02:14
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Армия и оружие

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Российский эксперт сравнил танк Т-90М "Прорыв" с зарубежными аналогами.
Piter.tv 01:40
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Общество

Волонтер рассказал о необычных случаях с пациентами в Коммунарке

Волонтер из больницы в поселке Коммунарка в Москве Влад Щукин в беседе с НСН рассказал о случаях, когда пациенты с COVID-19 скрывали, с кем контактировали, по личным причинам.
РИА Новости вчера в 20:52
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Общество

Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
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Происшествия

В Краснодарском крае задержали криминального авторитета

Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
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Экономика

Каждый пятый заемщик в России оказался не знаком с условиями кредита

Согласно исследованию, Ямало-Ненецкий автономный округ стал самым закредитованным — в этом регионе кредиты выплачивают 72,7% респондентов.
РБК 12 апреля в 17:00
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Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
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Общество

У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус

Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.
REGNUM 01:16
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Происшествия

В Коммунарке умер известный юрист ФСИН, госпитализированный с коронавирусом

Известный юрист, старейший сотрудник НИИ ФСИН России Анатолий Исиченко, госпитализированный в медицинский центр "Новомосковский", скончался в понедельник вечером.
Московский Комсомолец 04:40
Общество

ПФР информирует о выплатах семьям в 5 тыс. рублей на детей до трех лет

В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне — 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет.
ИнфоОрел вчера в 04:21
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Общество

В Самарской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Самара, 14 апреля 2020, 11:24 — REGNUM Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано на территории Самарской области.
REGNUM 04:24
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Наука

Вакцину для коронавируса могут сделать из морских губок

Российские медики из Уральского федерального университета вместе с коллегами из Германии начали искать вещества для вакцины от коронавируса.
Инвест-Форсайт 11 апреля в 20:49
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Технологии

Томские ученые создали прибор для передачи боли виртуально

Томские ученые создали устройство для передачи боли посредством виртуальной реальности.
Московский Комсомолец вчера в 10:34
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Происшествия

Экс-глава архангельского УФНС подозревается еще в одном эпизоде взятки

Бывший руководитель управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов подозревается еще в одном эпизоде получения взятки, говорится во вторник в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.
ТАСС 04:37
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Армия и оружие

На Камчатке морпехи провели тренировку на собачьих упряжках

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота на камчатском полигоне Радыгино впервые провели тренировку с использованием собачьих упряжек и снегоходов.
Российская газета вчера в 21:50
Кино

Вышел трейлер фильма «Фея» с Константином Хабенским

News.ru вчера в 09:23
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Футбол

22-летний футболист умер на сеансе физиотерапии

Умер 22-летний футболист бразильского клуба «Гуарани» Тьяго Кортес. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте команды.
Lenta.ru 04:38
Происшествия

В Ростовской области за сутки выявили еще 20 заболевших коронавирусом

Количество зараженных коронавирусом в Ростовской области продолжает увеличиваться. За сутки число инфицированных выросло на 20 человек.
Панорама Ростова-на-Дону 04:03
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Интернет

Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка

Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС вчера в 06:01
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Как работают Яндекс.Новости?
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