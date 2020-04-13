Статистика показала практически остановку притока зарубежных инвестиций. Экспорт сырья сократился почти на четверть. Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ.

с чего всё началось

Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ. Значение портфельных инвестиций составило минус $1,2 млрд. В первом квартале прошлого года наблюдался приток — $6,8 млрд.

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