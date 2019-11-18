Экономика

Мой БрянскМой БрянскПриток капитала в «пророссийские» фонды увеличился

Уточняется, что в течение 2 недель облигаций купили на 210 млн. долларов, а с 11 по 17 ноября российский рынок акций вырос на 140 млн. долларов. По информации издания, основной приток средств обеспечили глобальные фонды.
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За три недели резко выросли инвестиции в фондовый рынок РФ

Единый банк16:30

Приток капитала в «пророссийские» фонды увеличился до $140 млн

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Приток капитала в «пророссийские» фонды увеличился

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8 ноября в сирийской провинции Хасеке закидали камнями бронеавтомобили турецких военнослужащих во время их совместного патрулирования с российскими силами.
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Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
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Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
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ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
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