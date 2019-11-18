Экономика
СаминвесторПриток капитала в «пророссийские» фонды увеличился до $140 млн
Сегодня, 18 ноября 2019 года, стало известно, что приток капитала на российский рынок акций за неделю с 7 по 13 ноября составил $140 млн. Приток наблюдается третью неделю подряд.
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Политика
Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев отреагировал на угрозы Леры Кудрявцевой
В ответ Шепелев пошутил, что если бы захотел найти себе женщину для прикрытия, то обратился бы к Лере Кудрявцевой, но при этом, произнося это, Дмитрий не стал называть её имени.
Здоровье
Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Футбол
Дзюба пообещал стать лучшим бомбардиром в истории сборной России
Полузащитник сборной России Роман Зобнин в преддверии заключительного матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 с Сан-Марино рассказал, что его партнер по команде Артем Дзюба возжелал выйти на первое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной сборной, сообщает ТАСС.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Общество
Депутат Горелкин отзовет законопроект о значимых интернет-ресурсах
Депутат Госдумы Антон Горелкин отзовет из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах, сообщил он в своем Telegram-канале.
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
Политика
Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Россия вернула Украине корабли, задержанные пограничниками год назад в Керченском проливе.
Происшествия
Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко
Гаджеты
Samsung проектирует смартфон с 3D-дисплеем и технологией Side-Touch
Южнокорейский гигант размышляет над аппаратом с так называемым 3D-дисплеем.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Происшествия
Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей
Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Экономика
РБК: сумма всех контрактов на МС-21 составляет $9 млрд
Стоимость 175 российских самолетов МС-21, которые планируется поставить авиакомпаниям, составляет $9 млрд, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Политика
Путин сообщил Макрону о передаче Украине арестованных кораблей
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора сообщил французскому коллеге Эмманюэлю Макрону о возврате Украине катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые нарушили российскую границу у Керченского пролива 25 ноября 2018 года.
Политика
Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате
Условия для проведения «нормандского саммита» созрели, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции.
Гаджеты
Бюджетные смартфоны на Android оказались очень опасными
Бюджетные смартфоны на платформе Android оказались опасны для пользователей.
Футбол
Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о финансовой ситуации в клубе, передает РИА "Новости".
Здоровье
Глава Danone предсказал снижение потребления молочных продуктов на 20%
Сокращение потребления молочных продуктов будет полезно для здоровья планеты и людей, считает Фабер.
Политика
Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти
«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года», — говорится в сообщении ГБР.
Армия и оружие
Чемезов заявил о готовности поставить Турции Су-35 и Су-57
О готовности поставить Турции Су-35, если у Анкары возникнет желание, Чемезов говорил еще в июле.
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Происшествия
Женщина, посадившая за руль шестилетнего сына, объяснила свой поступок
Многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева рассказала радиостанции "Говорит Москва", почему посадила малолетнего сына за руль автомобиля.
Футбол
Гончаренко прокомментировал свою дисквалификацию
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о своей дисквалификации за слова, произнесенные в адрес судей.
Политика
Москалькова предложила Бутиной работу в Госдуме
Общество
Россия не примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году
Победительница конкурса "Мисс Россия -2019" Алина Санько примет участие в конкурсе "Мисс Мира" 14 декабря в Лондоне.