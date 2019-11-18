Сегодня, 18 ноября 2019 года, стало известно, что приток капитала на российский рынок акций за неделю с 7 по 13 ноября составил $140 млн. Приток наблюдается третью неделю подряд.

Приток капитала в «пророссийские» фонды увеличился до $140 млн

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