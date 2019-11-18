Экономика

СаминвесторСаминвесторПриток капитала в «пророссийские» фонды увеличился до $140 млн

Приток наблюдается третью неделю подряд. За это время «пророссийские» фонды привлекли $210 млн, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research.
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Приток капитала в «пророссийские» фонды увеличился

Мой Брянск08:36

Иностранные инвесторы увеличили вложения в ценные бумаги России

ГЛАС.RU08:19

Приток капитала в «пророссийские» фонды увеличился до $140 млн

Саминвестор03:50

Иностранцы бросились вкладывать в Россию

Lenta.ru07:07

Что нужно сделать для достойной пенсии в России

Financial One08:05

Инвесторы купились на ставку

Коммерсантъвчера в 17:47
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Общество

Портал госуслуг оснастят «цифровым окном»

Курирующий в правительстве «цифровую сферу» вице-премьер Максим Акимов заверил, что работа ведется в плотном диалоге со всеми ведомствами, в том числе с так называемыми «цифровыми заместителями» министров.
РБК 09:19
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
RT на русском 07:22
Политика

Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
REGNUM 06:38
Происшествия

Подполковник полиции насмерть сбил пенсионерку в Свердловской области

Бывший глава управления ГИБДД свердловской Кушвы, а ныне замначальника местного ОВД подполковник Максим Иванцов насмерть сбил 62-летнюю женщину по пути на работу.
Вести.Ru 08:54
Политика

Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси

Силы спецназа приступили к разгону демонстрантов у здания грузинского парламента в Тбилиси.
RT на русском 08:15
Игры

Новую Half-Life могут представить в этом году

The GEEK 06:21
Политика

В ОБСЕ заявили о несоответствии выборов в Белоруссии нормам демократии

Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что парламентские выборы в Белоруссии «не соответствовали стандартам демократических выборов».
RT на русском 07:39
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM 04:23
Общество

В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»

Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
RT на русском 02:13
Гаджеты

Xiaomi готовит электронную книгу Mi Reader

В Сети появилась информация о характеристиках первой электронной книги Mi Reader китайской компании Xiaomi.
UfaTime.ru 03:08
Наука

Ученые объяснили, почему с возрастом растет живот

Gazeta.SPb 07:52
Здоровье

Бронхиальная карцинома: выявляем рак легких

Одно из самых коварных заболеваний можно вовремя диагностировать, если обращать внимание на некоторые симптомы Рак легких, или бронхиальная карцинома, практически никогда не выявляется на ранних стадиях.
Туапсинские вести вчера в 09:26
Футбол

Мамаев сыграет первый матч после выхода из колонии

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в воскресенье сыграет первый матч после выхода на свободу из колонии.
DP.RU вчера в 07:52
Общество

Суд признал погибшим захваченного боевиками ИГ россиянина

Газета.Ru 01:34
Экономика

«Bitcoin подорожает на 4000%». Почему монету ожидает аномальный рост

Курс Bitcoin может взлететь на 4000% после халвинга в 2020 году, написал трейдер Rekt Capital в своем Twitter-аккаунте.
РБК 04:25
Общество

Россия не примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году

ТАСС 08:04
Общество

Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети

Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Петербургский дневник вчера в 07:10
Финансы

Эксперты рассказали, каким будет курс доллара на следующей неделе

Последнее время курс доллара остается стабильным. Эксперты рассказали, чего ждать от американской валюты на следующей неделе.
Актуальные Новости 09:11
Политика

Украина продолжит судиться с Россией после возвращения кораблей

Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
РИА Новости 09:10
Здоровье

Врач-остеопат предупредил об опасности выпяченного живота

Врач-остеопат Владимир Животов рассказал, почему происходит выпячивание живота, чем это может быть опасно и как это исправить.
Вечерняя Москва 05:37
Экономика

ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу

С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Коммерсантъ 02:46
Происшествия

Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста

Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, сбившего на автомобиле Lexus мотоциклиста в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:28
Общество

«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена

Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Газета.Ru вчера в 22:20
Политика

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 19:12
Здоровье

Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Газета.Ru 06:47
Технологии

В России разработают приложение для диагностики двигателя автомобиля

После анализа будет выдан его результат и по необходимости предложены советы или даже запись автомобиля на ремонт.
The Penza Post 09:12
Политика

Порошенко увидел в своем преследовании российский заказ

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что присвоение ему статуса подозреваемого по двум уголовным делам является «российским заказом».
Lenta.ru 06:48
Кино

Фильм «Ford против Ferrari» возглавил российский прокат в выходные

ТАСС вчера в 16:15
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность 03:29
Происшествия

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро 2017 года просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
RT на русском 09:21
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