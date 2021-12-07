Физлица купили в третьем квартале на российском рынке валюты на 206 миллиардов рублей, что в 5,5 раза больше, чем год назад, следует из "Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг", подготовленного Банком России.
Депутаты и сотрудники аппарата Госдумы смогут проходить в здание палаты без предъявления QR-кодов, так как коллективный иммунитет первых составляет 94%, а у вторых - 99%, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Главный соперник Kia EV6 – Volkswagen ID.4 – с трудом прошел тест на скорости 73 км / ч. По сравнению с автомобилями с ДВС, корейский кроссовер показал лучшие результаты, чем BMW M235i со скоростью 68 км / ч и Mercedes-AMG A45 со скоростью 75 км / ч.