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Приток средств физлиц на фондовый рынок России в третьем квартале составил 421 млрд рублей

По данным регулятора, за отчетный период ускорился приток в иностранные акции.
Коммерсантъ
Физлица купили в третьем квартале на российском рынке валюты на 206 миллиардов рублей, что в 5,5 раза больше, чем год назад, следует из "Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг", подготовленного Банком России.
ПРАЙМ
Стоимость активов розничных инвесторов (включая индивидуальные инвестиционные счета — ИИС), размещенных у брокеров, выросла на 8% — до 7,7 трлн рублей.
Финансовая газета
Инвесторы держали в инструменте активов на 500 млрд руб.
Ведомости

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Центробанк оценил брокерские счета россиян
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Приток средств физлиц на фондовый рынок России в третьем квартале составил 421 млрд рублей
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