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Private Banking ВТБ признан лучшим в России

Private Banking ВТБ стабильно показывает опережающую динамику роста: с начала 2018 года объем средств под управлением увеличился более чем на 85%, инвестиционный портфель –в 4 раза, а количество клиентов — более чем на 70%.В источнике
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Коммерсантъ

Forbes назвал 15 лучших банков для российских миллионеров

Коммерсантъ03:57
ПРАЙМ

ВТБ стал лучшим российским банком для миллионеров по версии Forbes

ПРАЙМ03:55
Вслух.Ру

Портфель инвестиционно-страховых продуктов Private Banking ВТБ вырос на 38%

Вслух.Ру25 августа в 00:51
Forbes

15 лучших банков для российских миллионеров. Рейтинг Forbes

Forbes01:08
Известия Удмуртской Республики

Портфель инвестиционно-страховых продуктов Private Banking ВТБ вырос на 38%

Известия Удмуртской Республики25 августа в 02:30
Банки.ру

Forbes определил лучшие банки для российских миллионеров

Банки.ру02:40
SIA.ru

Портфель инвестиционно-страховых продуктов Private Banking ВТБ вырос на 38%

SIA.ru24 августа в 22:09

В российских школах отменят единый звонок с уроков

Единый звонок в российских школах отменят, у каждого класса будет собственный график перемен для соблюдения норм безопасности в связи с коронавирусом, сообщил ТАСС со ссылкой на директора департамента администрирования и контроля Министерства просвещения Тамару Романову.
Ведомости04:29
4

Депутат Госдумы пойдет под суд за крупнейшую взятку в истории России

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, которого обвиняют в получении взятки на сумму три миллиарда рублей.
Lenta.ru04:51
9

Шушкевич предложил сменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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The Drive: США передали «сигнал Кремлю» с помощью секретной подлодки

Источник отмечает, что фотографии Seawolf из Тромсе стали первыми ее снимками за прошедшие 5 пять лет, а подобное раскрытие информации – не совсем обычная практика для США.В материале подчеркивается, что акция говорит о желании Вашингтона подать "явный сигнал Кремлю".
Уфимские Заметки02:47
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Средневековая Европа страдала от гельминтозов

Микрофотография яйца Trichuris trichiura из археологического раскопа / ©medicalxpress.com Ученые также сообщают, что не выявили никаких различий в проценте зараженности у женщин и мужчин, а вот у детей гельминтозы наблюдались чаще.
Naked Science04:54

Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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Россия получила первый запрос на новейший плавающий танк

Россия получила от иностранного потенциального заказчика заявку на единственный в мире легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", сообщил РИА Новости главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в структуру "Курганмашзавода" госкорпорации "Ростех") Сергей Абдулов.
РИА Новости03:13
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Трое сотрудников уголовного розыска задержаны за взятку в Петербурге

В Петербурге по подозрению в получении взятки и превышении должностных полномочий (п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286, п.п. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ) задержаны трое оперуполномоченных сотрудника уголовного розыска 78 отдела полиции УМВД по Центральному району города.
Коммерсантъ Санкт-Петербург04:28

Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки

В Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки, принадлежит структурам миллиардера Алишера Усманова и госкорпорации "Ростех") полагают, что производители мороженого получат выгоду от сокращения нелегального оборота, что даст повод снизить розничные цены.
Газета.Ru03:08
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