Private Banking ВТБ признан лучшим в России
Private Banking ВТБ стабильно показывает опережающую динамику роста: с начала 2018 года объем средств под управлением увеличился более чем на 85%, инвестиционный портфель –в 4 раза, а количество клиентов — более чем на 70%.В источнике
Подробнее о событии
Портфель инвестиционно-страховых продуктов Private Banking ВТБ вырос на 38%
Вслух.Ру25 августа в 00:51
Портфель инвестиционно-страховых продуктов Private Banking ВТБ вырос на 38%
Известия Удмуртской Республики25 августа в 02:30