Коронавирус

Накануне.RuНакануне.RuПрививка от туберкулеза снижает смертность от коронавируса

Американские эпидемиологи нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом. По словам экспертов, в странах, где не принята вакцинация БЦЖ, больше всего пострадавших от COVID-19.
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с чего всё началось
Американские эпидемиологи связывают скорость распространения и уровень смертности от COVID-19 в разных странах с тем, как в них применялась вакцина БЦЖ, предназначенная для борьбы с туберкулезом, сообщается в электронной библиотеке medRxiv
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