Диетолог из Испании рассказала о действенном методе похудения

Суть диеты состоит в том, чтобы во время приема пищи половина тарелки состояла из овощей, четверть из белков, еще четверть из сложных углеводов с небольшим добавлением жиров в виде нерафинированного оливкового масла высшего качества (прежде всего), авокадо, орехов и семян, передает "ИноСМИ".