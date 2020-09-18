Привлечение 56 млрд рублей в бюджет обсудит вице-премьер РФ с бизнесом
Альтернативные способы привлечения в бюджет России 54-56 млрд рублей от горнорудных компаний обсудит первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов 22 сентября с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает 18 сентября РБК.В источнике
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Вице-премьер Белоусов проведет совещание по повышению налогов для металлургов
Ведомости17 сентября в 10:10
Идею введения прогрессивной шкалы НДПИ бизнес обсудит с вице-премьером Белоусовым
Независимая газета17 сентября в 14:48
Андрей Белоусов проведет совещание по увеличению налогов для металлургов
ФедералПресс17 сентября в 13:19
Белоусов встретится с крупными бизнесменами на фоне обсуждения налоговых идей Минфина
Интерфакс17 сентября в 11:05