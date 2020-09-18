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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Привлечение 56 млрд рублей в бюджет обсудит вице-премьер РФ с бизнесом

Альтернативные способы привлечения в бюджет России 54-56 млрд рублей от горнорудных компаний обсудит первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов 22 сентября с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает 18 сентября РБК.В источнике
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Lenta.ru

В России решат судьбу налога для пополнения бюджета на 56 миллиардов

Lenta.ruвчера в 15:32
РБК

На совещании у Андрея Белоусова рассмотрят альтернативу повышению НДПИ

РБКвчера в 09:35
Ведомости

Вице-премьер Белоусов проведет совещание по повышению налогов для металлургов

Ведомости17 сентября в 10:10
Независимая газета

Идею введения прогрессивной шкалы НДПИ бизнес обсудит с вице-премьером Белоусовым

Независимая газета17 сентября в 14:48
ФедералПресс

Андрей Белоусов проведет совещание по увеличению налогов для металлургов

ФедералПресс17 сентября в 13:19
Интерфакс

Белоусов встретится с крупными бизнесменами на фоне обсуждения налоговых идей Минфина

Интерфакс17 сентября в 11:05
ТАСС

Белоусов обсудит налоговую нагрузку с РСПП 22 сентября

ТАССвчера в 06:48

Lancet опубликовал ответ российских ученых коллегам по «Спутнику V»

Научный журнал Lancet опубликовал одновременно обращение международной группы ученых к российским специалистам, посвященное вакцине "Спутник V", и ответ российских специалистов коллегам, сообщила РИА Новости представитель издания.
Lancet опубликовал ответ российских ученых коллегам по «Спутнику V»
РИА Новостивчера в 12:15
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ
РИА Новостивчера в 02:31
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Россия возобновляет авиасообщение со странами СНГ

Открываются полеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию Россия возобновляет авиасообщение с Южной Кореей, Казахстаном, Киргизией и Белоруссией — полеты в Нур-Султан, Бишкек и Минск начнутся с 21 сентября.
Коммерсантъвчера в 14:46
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Диетолог из Испании рассказала о действенном методе похудения

Суть диеты состоит в том, чтобы во время приема пищи половина тарелки состояла из овощей, четверть из белков, еще четверть из сложных углеводов с небольшим добавлением жиров в виде нерафинированного оливкового масла высшего качества (прежде всего), авокадо, орехов и семян, передает "ИноСМИ".
iReactor17:57

Фильм «Пугало» получил главный приз фестиваля «Кинотавр»

Лучшей актрисой на фестивале «Кинотавр» назвали Валентину Романову-Чыскыырай, исполнившую главную роль в фильме «Пугало», приз за лучшую мужскую роль получил Владимир Онохов из картины «Китобой».
RT на русскомвчера в 13:25
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В ООН отметили улучшение ситуации в Донбассе

Официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке на брифинге в Женеве отметил улучшение ситуации в Донбассе с 27 июля, когда начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием.
Парламентская газета17:50

Россельхознадзор запретил ввоз томатов и перцев из двух областей Белоруссии из-за вируса мозаики пепино

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 18 сентября запретила ввоз томатов и перцев из двух областей Белоруссии из-за выявления вируса мозаики пепино.
Агентство Москвавчера в 13:54

Пригожин осудил Тарзана за публичное признание в измене

Известный музыкальный Иосиф Пригожин осудил Сергея Глушко (Тарзана) за публичное признание в измене и назвал его главную ошибку, из-за которой он и его супруга Наташа Королева оказались в центре бурного скандала.
CT newsвчера в 15:01
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Новак рассказал, могут ли цены на нефть снова уйти в минус

Фьючерсы на нефть уже больше не уйдут отрицательную область, "ситуация взята под контроль", такое затоваривание хранилищ сейчас невозможно, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 1", фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале журналистки телеканала Наили Аскер-заде.
РИА Новостивчера в 10:36
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