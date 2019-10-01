Происшествия

BFM.ruBFM.ruПриятелю Кокорина и Мамаева отказали в УДО

Суд отказал другу футболистов Мамаева и Кокорина Александру Протасовицкому, осужденному по делу о драках в Москве, в освобождении из колонии по УДО.
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Участник драк футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с жителями столицы Александр Протасовицкий останется в колонии отбывать полный срок наказания, сообщает
 РИА Новости.
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Фигуранту дела Мамаева и Кокорина Протасовицкому отказали в УДО

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