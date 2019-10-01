с чего всё началось

Суд отказал другу футболистов Мамаева и Кокорина Александру Протасовицкому, осужденному по делу о драках в Москве, в освобождении из колонии по УДО.

Приятелю Кокорина и Мамаева отказали в УДО

Политика Владимир Зеленский подтвердил согласование разведения сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала разведение сил в Петровском и Золотом в Донбассе.

Политика Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку 25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.

Наука Опровергнута связь рака с мясом Согласно заключению панели экспертов WCRF/AICR, регулярное употребление переработанного мяса и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.

Экономика Бизнес предложил подключить к взысканию долгов частных приставов РБК ознакомился с документом, 1 октября он рассматривался в ТПП на совещании с представителями бизнеса, банков, некредитных финансовых организаций и Минюста, рассказали РБК два участника встречи.

Финансы В России усложнились правила выдачи кредитов Оценивать предельную долговую нагрузку будут, если заемщик собирается взять кредит больше чем на 10 тысяч рублей.

Футбол «Реал» едва не проиграл дома «Брюгге» в Лиге чемпионов Мадридский "Реал" в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов был близок к домашнему поражению от "Брюгге".

Общество Роскомнадзор заблокировал российское информагентство Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций закрыла доступ к сайту российского информагентства «Фергана».

Политика Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера» Отмечается, что они протестуют против подписанной контактной группой по Донбассу "формулой Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе территорий ЛНР и ДНР.

Происшествия В Финляндии человек с мечом напал на колледж В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.

Театры В Москве прощаются с Марком Захаровым Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.

Политика Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом По приглашению украинского лидера Владимира Зеленского в Киев приехал американский актёр Том Круз, заявили в пресс-службе главы государства.

Политика Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.

Армия и оружие Какое оружие продемонстрировал Китай на военном параде На параде в честь 70-летия образования КНР Народно-освободительная армия Китая (НОАК) представила новые образцы вооружений.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Политика Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.

Происшествия Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.

Шоу-бизнес Пугачева сделала замечание Билану Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.

Армия и оружие Опубликовано фото Су-57 с неизвестным подвесным контейнером Интерес пользователей Сети вызвали новые снимки истребителя пятого поколения Су-57, на подвеске под левым крылом которого заметили неизвестный подвесной контейнер.

Общество В трейлере дополнения к Mortal Kombat 11 показали Терминатора Студия NetherRealm выпустила официальный геймплейный трейлер дополнения Mortal Kombat 11 Kombat Pack, в котором она представила Терминатора T-800.

Технологии Минпромторг заменил разработчика нового самолёта на замену Ан-2 Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) не будет разрабатывать легкий многоцелевой самолет на замену Ан-2, новым разработчиком самолета названа компания "Байкал-Инжиниринг".

Общество Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.

Энергетика Эквадор заявил о планах покинуть ОПЕК в январе 2020 года Эквадор заявил о намерении покинуть ОПЕК с 1 января 2020 года.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.