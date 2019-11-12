Политика

REGNUMREGNUMПриземлившийся в Парагвае самолет с Моралесом вылетел в Мексику

Самолет Военно-воздушных сил Мексики, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралесом, вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико. Об этом 12 ноября сообщает телеканал Telesur.
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Мексиканский Gulfstream V вылетел из Парагвая. Есть ли в нем Моралес - неизвестно

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СМИ: Самолёт с Моралесом вылетел из Парагвая в Мексику

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