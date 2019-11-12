Самолет Военно-воздушных сил Мексики, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралесом, вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико. Об этом 12 ноября сообщает телеканал Telesur.

Приземлившийся в Парагвае самолет с Моралесом вылетел в Мексику

Экономика Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до конца этого года.

Футбол Ибрагимович предпочитает перейти в «Болонью», а не в «Милан» Нападающий "ЛА Гэлакси" Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в "Болонье", об этом сообщает Corriere dello Sport.Недавно ходили разговоры, что форвард может перейти в "Милан", однако сейчас стало известно, что единственным итальянским клубом, куда может перейти Ибрагимович, является "Болонья".

Авто Появилась внедорожная версия Mitsubishi Xpander Японская компания Mitsubishi представила новую внедорожную версию Mitsubishi Xpander Cross.

Здоровье В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.

Политика В Турции убит основатель «Белых касок» Сегодня в Стамбуле был найден мертвым один из основателей пропагандистской организации "Белые каски", бывший офицер британских спецслужб Джеймс Ле Мезурье.

Политика Порошенко выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернётся в её состав.

Шоу-бизнес Шепелев сделал предложение возлюбленной Шоумен уже сделал предложение своей возлюбленной, в ближайшее время они намерены оформить отношения в ЗАГС.

Происшествия Найденный при поисках останков студентки СПбГУ череп оказался учебным Найденный в ходе поисков останков предполагаемой жертвы Олега Соколова, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, череп оказался учебным пособием.

Политика Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Происшествия Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, вышла на свободу, сообщил RT источник в правоохранительных органах.

Спорт Ласицкене не вошла в число претенденток на звание легкоатлетки года Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене не вошла в число пяти претенденток на звание лучшей легкоатлетки года.

Хоккей Молодежная сборная России по хоккею сравняла счет в Суперсерии Молодежная сборная России по хоккею в четвертом матче Суперсерии нанесла поражение команде Хоккейной лиги Онтарио в серии буллитов - 3:2. Таким образом, после четырех матчей в Суперсерии пока ничья.

Кино Леонардо Ди Каприо отмечает 45-летие Любимый зрителями по всему миру Леонардо Ди Каприо 11 ноября отмечает свой 45-й день рождения.

Экономика Дитрих попросил выделить РЖД 40 млрд рублей из ФНБ Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить РЖД средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), находящиеся на счетах ВТБ, сообщает РБК.

Происшествия Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.

Политика Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.

Футбол Красную карточку бразильца Тайсона попросили отменить Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) направила обращение к Украинской ассоциации футбола с просьбой отметить красную карточку футболиста донецкого "Шахтера" Тайсона, сказано в официальном Twitter организации.

Транспорт В России появится новый дорожный знак В 2020 году на дорогах России появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног.

Политика На Украине возбудили дело против Соловьева Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели уголовное дело.

Происшествия СК проверит данные о других возможных преступлениях историка Соколова Криминалистов центрального аппарата Следственного комитета РФ направили в Санкт-Петербург для проверки сведений о других возможных преступлениях арестованного историка Олега Соколова, сообщается на сайте СК.

Политика Киев объявил о снятии препятствий для встречи «нормандской четверки» В конце октября Кучма заявлял, что проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» необходимо для «согласования дорожной карты достижения мира на Украине».

Энергетика Saudi Aramco назвала высокой себестоимость российской нефти В дороговизне добычи Россию обогнали Казахстан (46 и 51 доллар за баррель нефти на суше и на море соответственно), сухопутные проекты США (49 долларов), офшорные проекты Анголы и Таиланда (около 50 долларов).

Армия и оружие «Русские витязи» получили новые истребители Су-35С Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.