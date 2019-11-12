Политика
REGNUMПриземлившийся в Парагвае самолет с Моралесом вылетел в Мексику
Самолет Военно-воздушных сил Мексики, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралесом, вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико. Об этом 12 ноября сообщает телеканал Telesur.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:32, Вашингтон
Здоровье
6 «убийц» иммунной системы названы медиками
Ослабляется защита организма от патогенов.
ToDay News Ufa 02:43
Экономика
Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года
Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до конца этого года.
Российская газета 10:19
Футбол
Ибрагимович предпочитает перейти в «Болонью», а не в «Милан»
Нападающий "ЛА Гэлакси" Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в "Болонье", об этом сообщает Corriere dello Sport.Недавно ходили разговоры, что форвард может перейти в "Милан", однако сейчас стало известно, что единственным итальянским клубом, куда может перейти Ибрагимович, является "Болонья".
Soccer.ru 08:34
Авто
Появилась внедорожная версия Mitsubishi Xpander
Японская компания Mitsubishi представила новую внедорожную версию Mitsubishi Xpander Cross.
REGNUM 07:44
Здоровье
В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России
Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Экономика сегодня вчера в 17:36
Политика
В Турции убит основатель «Белых касок»
Сегодня в Стамбуле был найден мертвым один из основателей пропагандистской организации "Белые каски", бывший офицер британских спецслужб Джеймс Ле Мезурье.
ANNA-News вчера в 07:22
Политика
Порошенко выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернётся в её состав.
RT на русском 09:15
Шоу-бизнес
Шепелев сделал предложение возлюбленной
Шоумен уже сделал предложение своей возлюбленной, в ближайшее время они намерены оформить отношения в ЗАГС.
Московский Комсомолец 07:07
Происшествия
Найденный при поисках останков студентки СПбГУ череп оказался учебным
Найденный в ходе поисков останков предполагаемой жертвы Олега Соколова, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, череп оказался учебным пособием.
Известия 10:08
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Происшествия
Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, вышла на свободу, сообщил RT источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:40
Спорт
Ласицкене не вошла в число претенденток на звание легкоатлетки года
Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене не вошла в число пяти претенденток на звание лучшей легкоатлетки года.
News.ru 09:18
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею сравняла счет в Суперсерии
Молодежная сборная России по хоккею в четвертом матче Суперсерии нанесла поражение команде Хоккейной лиги Онтарио в серии буллитов - 3:2. Таким образом, после четырех матчей в Суперсерии пока ничья.
Российская газета вчера в 22:40
Кино
Леонардо Ди Каприо отмечает 45-летие
Любимый зрителями по всему миру Леонардо Ди Каприо 11 ноября отмечает свой 45-й день рождения.
Российская газета вчера в 06:50
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
RT на русском вчера в 22:03
Экономика
Дитрих попросил выделить РЖД 40 млрд рублей из ФНБ
Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить РЖД средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), находящиеся на счетах ВТБ, сообщает РБК.
Ведомости 07:59
Происшествия
Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.
РИА Новости 10:20
Политика
Депутат пришел на заседание рады в маске Джокера
Известия 06:56
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Футбол
Красную карточку бразильца Тайсона попросили отменить
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) направила обращение к Украинской ассоциации футбола с просьбой отметить красную карточку футболиста донецкого "Шахтера" Тайсона, сказано в официальном Twitter организации.
Газета.Ru 08:01
Транспорт
В России появится новый дорожный знак
В 2020 году на дорогах России появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног.
Известия 03:32
Политика
На Украине возбудили дело против Соловьева
Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели уголовное дело.
Газета.Ru 04:09
Происшествия
СК проверит данные о других возможных преступлениях историка Соколова
Криминалистов центрального аппарата Следственного комитета РФ направили в Санкт-Петербург для проверки сведений о других возможных преступлениях арестованного историка Олега Соколова, сообщается на сайте СК.
РЕН ТВ 03:03
Политика
Киев объявил о снятии препятствий для встречи «нормандской четверки»
В конце октября Кучма заявлял, что проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» необходимо для «согласования дорожной карты достижения мира на Украине».
Lenta.ru 10:15
Общество
День тотальной распродажи принес Alibaba $38,4 млрд
Южный Федеральный вчера в 23:55
Энергетика
Saudi Aramco назвала высокой себестоимость российской нефти
В дороговизне добычи Россию обогнали Казахстан (46 и 51 доллар за баррель нефти на суше и на море соответственно), сухопутные проекты США (49 долларов), офшорные проекты Анголы и Таиланда (около 50 долларов).
Российская газета вчера в 22:13
Армия и оружие
«Русские витязи» получили новые истребители Су-35С
Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.
REGNUM 08:29
Энергетика
Американские производители нефти и газа собрались сокращать добычу
Американские компании, увеличившие добычу нефти и газа в США до рекордных уровней, меняют курс, планируя сокращать как производство, так и капиталовложения.
Интерфакс 09:18
Политика
Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Известия вчера в 21:55