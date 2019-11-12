Политика
REGNUMПриземлившийся в Парагвае самолет с Моралесом вылетел в Мексику
Самолет Военно-воздушных сил Мексики, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралесом, вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико. Об этом 12 ноября сообщает телеканал Telesur.
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Энергетика
Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru вчера в 22:45
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК вчера в 04:54
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Происшествия
В Тюмени от менингита умер курсант военного училища
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) умер от менингококковой инфекции.
BFM.ru 03:15
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Культура
Выбрана новая «Мисс Интернешнл»
Lenta.ru 03:38
Общество
ВЦИОМ узнал, чего боятся россияне
Граждан России больше всего беспокоят социальная несправедливость и снижение доходов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 03:17
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном
Коммерсантъ 02:53
Политика
Кремль ответил на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
По словам Пескова, есть «большие резервы» для подготовки встречи Путина и Зеленского, однако Кремль ждет подготовительной работы от Киева.
РБК 04:16
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 10 ноября в 07:43
Политика
На Украине возбудили дело против Соловьева
Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели уголовное дело.
Газета.Ru 04:09
Политика
Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после визита в Соединённые Штаты он планирует обсудить ситуацию в Сирии с лидером России Владимиром Путиным.
RT на русском 03:48
Общество
СК запустил специальный раздел о поиске пропавших детей
Следственный комитет России запустил на своем сайте новый раздел «Внимание, пропал ребенок!».
РБК 04:16
Происшествия
СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.
RT на русском 03:05
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
РИА Новости вчера в 18:57
Космос
SpaceX запустил в космос ракету с 60 спутниками
Американский производитель космической техники SpaceX запустил в космос ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink в рамках создания высокопроизводительного канала связи, который в состоянии обеспечить интернет-соединение в любой точке планеты.
Rambler News Service вчера в 14:00
Общество
Медведев в шутку посоветовал привиться от Эболы вместо гриппа
Позже, в ходе совещания по развитию генетических технологий, глава правительства в шутку заявил, что те, кто не привился от гриппа, могут воспользоваться вакциной от лихорадки Эбола, передает «РИА Новости».
Известия 03:34
Футбол
Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта
Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
REGNUM 03:49
Футбол
Черчесов высказался о шансах сборной России в матче с Бельгией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящем матче отборочного цикла Евро-2020 против Бельгии.
Sportbox.RU вчера в 06:23
Политика
Слезы на глазах: Роскосмос был бы рад сотрудничеству с Украиной
На глазах «хмурых и серьезных опытных специалистов» были слёзы из-за того, что они считали сотрудничество прерванным.
REGNUM 04:01
Культура
Композитор Александра Пахмутова отметила свое 90-летие
Александра Пахмутова, народная артистка СССР, автор музыки к сотням советских песен, композитор родилась 9 ноября 1929 года в пос. Бекетовка под Сталинградом.
Интермонитор.ру вчера в 05:14
Футбол
«Ювентус» решил не наказывать Роналду за поведение в матче с «Миланом»
Руководство «Ювентуса» не будет наказывать нападающего Криштиану Роналду за поведение в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0), сообщает Goal. com.
Спорт день за днем вчера в 12:51
Общество
Путин одобрил внедрение налога на самозанятых по всей России
Налоговый режим самозанятых поэтапно распространится по всем регионам России, такое решение одобрил 11 ноября президент России Владимир Путин на совещании с правительством, сообщает пресс-служба Кремля.
Красная весна вчера в 15:41
Шоу-бизнес
Жена Алека Болдуина потеряла уже второго ребенка за полгода
35-летняя Хилария Болдуин перенесла уже вторую тяжелую потерю за последние семь месяцев.
7Дней.ру 04:00
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Известия вчера в 09:09