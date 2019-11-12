Политика

REGNUMREGNUMПриземлившийся в Парагвае самолет с Моралесом вылетел в Мексику

Самолет Военно-воздушных сил Мексики, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралесом, вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико. Об этом 12 ноября сообщает телеканал Telesur.
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Самолет с Эво Моралесом приземлился в Парагвае

РБК03:17

СМИ: Самолёт с Моралесом вылетел из Парагвая в Мексику

RT на русском03:31

СМИ: самолет ВВС Мексики с Моралесом вылетел из Парагвая в Мексику

ТАСС03:40

СМИ: отправленный за Моралесом борт после остановки вылетел в Мексику

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Самолет Моралеса сел на дозаправку в Асунсьоне

Интерфакс02:21

Самолет ВВС Мексики с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом совершил посадку в Парагвае для дозаправки

Эхо Москвы01:32

Мексиканский самолет с Моралесом на борту вылетел из Боливии

РЕН ТВвчера в 22:13
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Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) умер от менингококковой инфекции.
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По словам Пескова, есть «большие резервы» для подготовки встречи Путина и Зеленского, однако Кремль ждет подготовительной работы от Киева.
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Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 10 ноября в 07:43
Армия и оружие

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Политика

На Украине возбудили дело против Соловьева

Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели уголовное дело.
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СК запустил специальный раздел о поиске пропавших детей

Следственный комитет России запустил на своем сайте новый раздел «Внимание, пропал ребенок!».
РБК 04:16
Происшествия

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RT на русском 03:05
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Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки

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Футбол

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящем матче отборочного цикла Евро-2020 против Бельгии.
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