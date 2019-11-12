Политика
REGNUMПриземлившийся в Парагвае самолет с Моралесом вылетел в Мексику
Самолет Военно-воздушных сил Мексики, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралесом, вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико. Об этом 12 ноября сообщает телеканал Telesur.
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Политика
Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Глава Пентагона Марк Эспер ответил на вопрос журналистов об импичменте президента США Дональда Трампа на русском языке.
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Новая беременность Хиларии замерла на сроке 4 месяца, как выяснилось при обследовании.
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Российский режиссёр Андрей Кончаловский представил российским зрителям свой новый фильм «Грех».
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Концерн Daimler определился с датой и местом премьеры роскошного вседорожника Mercedes-Maybach GLS.
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ФАС запретила Booking.com требовать от отелей гарантий лучшей цены
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Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян
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Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка") будет поставлена в российские вооруженные силы к маю 2020 года, заявил в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
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«Ростов Арену» передали в собственность Ростовской области
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В Сызрани врач рассказал, почему люди умирают от пневмонии
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Житель Камчатки получил условный срок за призывы к экстремизму
"По ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности совершенные с использованием интернета) гражданин приговорен к лишению свободы на срок три года условно", - говорится в сообщении.
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Возможной причиной заболевания от вейпов назвали ацетат витамина Е
Центры по контролю и профилактике заболеваний США назвали возможную причину заболевания от вейпов, в том числе со смертельными исходами.
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Клопп убежал от журналиста, увидев Гвардиолу
Напомним, в воскресенье «Ливерпуль» Клоппа обыграл «Манчестер Сити» Гвардиолы со счетом 3:1.
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Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков предрек США "позорное поражение" в Сирии.
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Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
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Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели уголовное дело.
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