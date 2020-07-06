Происшествия

Lenta.ruLenta.ruОхотившийся на женщин маньяк-сантехник покончил с собой в СИЗО

53-летний Андрей Ежов, известный как Каширский маньяк или маньяк-сантехник, покончил с собой в СИЗО Ногинска (Московская область). Об этом в понедельник, 6 июля, в своем Telegram-канале сообщает «Московский Комсомолец». По данным издания, тело Ежова обнаружили в камере изолятора.
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