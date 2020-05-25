Коронавирус
Lenta.ruПризыв Мишустина воздержаться от поездок за границу встревожил россиян
Призыв премьер-министра Михаила Мишустина воздержаться от заграничных поездок во время пандемии коронавируса вызвал тревогу у россиян. Об этом в понедельник, 25 мая сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе «Газете.Ru».
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Происшествия
В Петербурге умерла 30-летняя девушка, к которой не приехала скорая
В Петербурге скончалась 30-летняя местная жительница, к которой не приехала скорая помощь. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Что происходит 23 мая в 08:06
Общество
Девочку, пять лет жившую в московском роддоме, забрали из больницы
Коммерсантъ вчера в 20:44
Шоу-бизнес
Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову на «стишки» о бедственном положении артистов
News.ru 23 мая в 23:57
Общество
Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
Происшествия
Во время урагана в Свердловской области погибли два человека
Еще один человек погиб в городе Арамиль (Свердловская область).
Коммерсантъ 11:24
Общество
Россиянам при возвращении в РФ придется изолироваться за свой счет
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на брифинге правительства, что гражданам, возвращающимся в Россию, придется изолироваться на две недели за свой счет.
Московский Комсомолец 10:24
Здоровье
Минздрав: Выплаты за апрель получили более 153 тыс. медработников
В регионах завершены стимулирующие выплаты за апрель более чем 153 тысячам медицинским работникам, непосредственно помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания.
Российская газета 07:24
Происшествия
Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве
Алексей Барышников, захвативший заложников в отделении Альфа-банка в Москве, арестован до 23 июля, сообщает московское управление Следственного комитета России.
Ведомости 10:09
Общество
ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина в лечении COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.
Известия 12:44
Происшествия
В Подмосковье прокуратура начала проверку из-за осквернения мемориала
В Московской области прокуратура проводит проверку после появления в СМИ сообщений об осквернении обелиска в честь Победы в Великой Отечественной войне.
РБК 10:59
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье
Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
RuNews24.ru вчера в 23:21
Здоровье
Коронавирус выявлен у шести пациентов онкодиспансера в Алтайском крае
Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у пациентов и медперсонала краевой больницы скорой медицинской помощи.
Интерфакс - Россия 11:33
Игры
Фанат S.T.A.L.K.E.R. переносит игру на новый движок
Создатель пользовательских модификаций под ником Ivan Source выложил ролики с геймплеем S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl, перенесённой на графический движок Unreal Engine 4. Что примечательно, именно такую основу используют в разработке второй части игры.
ВладТайм 03:47
Общество
ОСАГО в России начнут выдавать по-новому
Осенью прошлого года в России вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, согласно которому автомобилисты смогут оформлять европротокол о ДТП в электронном виде с помощью мобильного приложения через портал госуслуг, а также дистанционно получать результаты рассмотрения.
Lenta.ru 07:40
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев переведён во вторую команду клуба
RT на русском 12:19
Общество
В мэрии разъяснили передачу третьим лицам данных о цифровых пропусках
Ранее в блоге компании AnalogBytes Conference на форуме Habr появилась информация о том, что, принимая лицензионное соглашение на сайте i.moscow, пользователь автоматически предоставляет ему право на обработку персональных данных, их сбор, хранение, использование, обезличивание, распространение, блокирование и уничтожение.
РБК 04:10
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Общество
Испания с 1 июля отменит двухнедельный карантин для туристов
Министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя, со своей стороны, заверила, что "самое трудное осталось позади", и в июле Испания начнет принимать иностранных туристов, отменив карантин и обеспечив санитарные условия для безопасного пребывания в стране.
Российская газета 09:27
Общество
Опрос: более 60% россиян этим летом планируют отдыхать дома
За границей собираются отдыхать только 4% опрошенных. Отмечается, что 36% россиян выбрали отдых дома из-за нехватки финансов.
Аргументы и Факты 08:32
Происшествия
Суд арестовал администратора паблика «Омбудсмен полиции»
Тверской районный суд заключил под стражу до 22 июля администратора канала "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова.
Российская газета 12:38
Шоу-бизнес
Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино
К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
Авто
Появились новые фото китайского конкурента Rolls-Royce и Aurus
Китайская марка Hongqi готовит к дебюту новый большой кроссовер, который является аналогом роскошных Rolls-Royce Cullinan и Aurus Komendant.
Новые автомобили вчера в 22:40
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Зону боевых действий на западе Ливии покинули более 1,5 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил ПНС Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну.
Газета.Ru 09:50
Авто
В Сети вспомнили ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем
140-сильная «семерка» была способна разогнаться от 0 до 100 км/ч менее чем за 9 секунд, а ее максимальная скорость составляла 180 км/ч.
SpeedMe вчера в 23:06