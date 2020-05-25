Призыв премьер-министра Михаила Мишустина воздержаться от заграничных поездок во время пандемии коронавируса вызвал тревогу у россиян. Об этом в понедельник, 25 мая сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе «Газете.Ru».

Призыв Мишустина воздержаться от поездок за границу встревожил россиян

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