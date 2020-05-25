Коронавирус
Lenta.ruПризыв Мишустина воздержаться от поездок за границу встревожил россиян
Призыв премьер-министра Михаила Мишустина воздержаться от заграничных поездок во время пандемии коронавируса вызвал тревогу у россиян. Об этом в понедельник, 25 мая сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе «Газете.Ru».
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Авто
Показали фото салона обновленного Hyundai Santa Fe для России
Обновленную генерацию кроссовера Hyundai Santa Fe показали на фотографиях, раскрыв дизайн салона автомобиля.
Faktom 02:33
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Общество
У протестировавших на себе вакцину от коронавируса выявили антитела
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у сотрудников центра выявлены антитела к коронавирусу.
Реальное время 05:06
Общество
Эпидемиолог: универсальной вакцины от коронавируса может и не быть
По словам специалиста, действие вакцины может отличаться для разных групп населения, в числе которых пенсионеры, молодые люди, беременные, дети любых возрастов.
Вести.Ru 15:25
Общество
В Москве волонтеры могут посещать приюты с 26 мая
Волонтеры могут посещать столичные приюты для бездомных животных с 26 мая, сообщается в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.
Газета.Ru 09:38
Армия и оружие
Турция идёт в Мизду, и грозит российским военным разгромом в Ливии
Вдохновившись атакой на авиабазу Аль-Ватия, где были уничтожены два ЗРПК «Панцирь-С», а один из них был захвачен силами ПНЕ, Турция заявила о том, что начинает штурм города Мизда, при этом, угрожает разгромить российских военных наёмников.
Avia.pro 04:30
Общество
Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Москва, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM 13:08
Гаджеты
Обнародованы цены всех моделей нового iPhone 12
Народные новости 06:02
Общество
В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли еще 76 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 16:47
Хоккей
Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском вчера в 03:28
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег
Lenta.ru вчера в 13:39
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина пострадал в результате урагана
Минимум один житель Екатеринбурга пострадал в результате обрушившегося сегодня на город шторма.
Российская газета 10:07
Здоровье
Коронавирус охватил все районы Ростовской области
По данным Роспотребнадзора, на утро 24 мая в Ростовской области общее количество выявленных случаев заражения составило 3569 человек, число излечившихся – 1251, умерли от коронавируса 34 человека.
Город N (Ростов) 03:08
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах
По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru 13:55
Политика
Поклонская назвала местью уголовные дела на Украине
РИА Новости 15:24
Экономика
В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru вчера в 10:45
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости 13:00
Культура
Мария Луговая рассказала о сериале «Журавль в небе»
Мария Луговая рассказала о сериале "Журавль в небе", в котором она играет главную роль.
Pravda.Ru 09:32
Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства школьницы в Пензе
РИА Новости вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова прокомментировала свое «примирение» с Джиганом
На фоне многочисленных слухов о разладе в семье Джиган выложил в своем аккаунте в инстаграме новую фотографию, которая дала надежду многим поклонникам на его примирение с женой.
ОК! 15:26
Общество
Власти Москвы рассказали о планах открыть рестораны
В числе прочего власти рассматривают возможность открытия летних веранд, отметил Ефимов.
Российская газета 16:41
Спорт
Турник вместо лекарства. Как Ганнибал Кинг стал королём воркаута
Чемпионат 22 мая в 13:15
Общество
ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила клинические испытания препарата гидроксихлорохин в лечении коронавируса, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Российская газета 15:13
Шоу-бизнес
Актер Алексей Янин после инсульта начал вставать на ноги
Актер пять лет не вставал с инвалидной коляски и сейчас она уже понимает, что, скорее всего, он так и останется инвалидом до конца своих дней.
RuNews24.ru 06:12