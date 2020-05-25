Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПризыв Мишустина воздержаться от поездок за границу встревожил россиян

Призыв премьер-министра Михаила Мишустина воздержаться от заграничных поездок во время пандемии коронавируса вызвал тревогу у россиян. Об этом в понедельник, 25 мая сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе «Газете.Ru».
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Россияне встревожены призывом Мишустина воздержаться от путешествий

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Призыв Мишустина воздержаться от поездок за границу встревожил россиян

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Глава АТОР отреагировала на слова Мишустина о «нецелесообразности» поездок за рубеж

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В АТОР рассказали о реакции туристов на призыв Мишустина отказаться от заграничных отпусков

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Глава АТОР оценила высказывание Мишустина о предстоящем отдыхе россиян

Телеканал 360°09:36

Мишустин рекомендовал россиянам не планировать отдых за границей, чтобы исключить риск распространения коронавируса

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В ДНР заявили об уничтожении шести минометов украинских силовиков

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Показали фото салона обновленного Hyundai Santa Fe для России

Обновленную генерацию кроссовера Hyundai Santa Fe показали на фотографиях, раскрыв дизайн салона автомобиля.
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ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Общество

У протестировавших на себе вакцину от коронавируса выявили антитела

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у сотрудников центра выявлены антитела к коронавирусу.
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Общество

Эпидемиолог: универсальной вакцины от коронавируса может и не быть

По словам специалиста, действие вакцины может отличаться для разных групп населения, в числе которых пенсионеры, молодые люди, беременные, дети любых возрастов.
Вести.Ru 15:25
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В Москве волонтеры могут посещать приюты с 26 мая

Волонтеры могут посещать столичные приюты для бездомных животных с 26 мая, сообщается в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.
Газета.Ru 09:38
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Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

Известия 14:25
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Армия и оружие

Турция идёт в Мизду, и грозит российским военным разгромом в Ливии

Вдохновившись атакой на авиабазу Аль-Ватия, где были уничтожены два ЗРПК «Панцирь-С», а один из них был захвачен силами ПНЕ, Турция заявила о том, что начинает штурм города Мизда, при этом, угрожает разгромить российских военных наёмников.
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Армия и оружие

В Китае обеспокоены гиперзвуковыми ракетами РФ в Сибири

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Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра

Москва, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации.
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Гаджеты

Обнародованы цены всех моделей нового iPhone 12

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Общество

В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 76 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
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Хоккей

Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
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Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег

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В Екатеринбурге мужчина пострадал в результате урагана

Минимум один житель Екатеринбурга пострадал в результате обрушившегося сегодня на город шторма.
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По данным Роспотребнадзора, на утро 24 мая в Ростовской области общее количество выявленных случаев заражения составило 3569 человек, число излечившихся – 1251, умерли от коронавируса 34 человека.
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Поклонская назвала местью уголовные дела на Украине

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В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%

В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
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Здоровье

ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
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Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
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Мария Луговая рассказала о сериале «Журавль в небе»

Мария Луговая рассказала о сериале "Журавль в небе", в котором она играет главную роль.
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Турник вместо лекарства. Как Ганнибал Кинг стал королём воркаута

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. 30 апреля 2020 стало известно, что он болен COVID-19. Временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ был назначен Андрей Рэмович Белоусов, 19 мая Мишустин вернулся к работе.
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