Политика
Lenta.ruПризыв запретить Соловьеву въезд в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с призывом запретить телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек. Автором обращения к министру внутренних дел Италии Лучане Ламорджезе выступил православный священник-эмигрант отец Сергий (Sergios K-nidis).
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Более 200 тысяч человек поддержали инициативу запретить въезд Соловьёву в Италию
Ореанда-Новости09:10
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Президент «Урала» опроверг информацию о финансовых проблемах в клубе
Президент «Урала» Григорий Иванов опроверг информацию о проблемах клуба с финансированием.
Sports.ru 04:41
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Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области
Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей.
Газета.Ru 17:34
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Военный эксперт рассказал о «супер-пупер-ракете» Трампа
Военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал о характеристиках «супер-пупер-ракеты», о которой сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Военное дело 10:07
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
Общество
15 человек за месяц привезли коронавирус из Москвы в Забайкалье
У 15 человек, прилетевших из Москвы в Забайкалье в период с 14 апреля по 16 мая, обнаружен коронавирус.
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Общество
В Москве приостановили городские проекты на 350 миллиардов рублей
Власти Москвы приостановили реализацию городских проектов на сумму 350 миллиардов рублей в связи с эпидемией коронавируса.
Lenta.ru 19:38
Энергетика
Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель
Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM 15 мая в 04:56
Общество
Рост распространения коронавируса в России остановился
Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости 07:06
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ 17:27
Хоккей
Вратарь Брызгалов поделился воспоминаниями о победном ЧМ-2009
Бывший вратарь многих клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной России Илья Вратарь Брызгалов поделился воспоминаниями о победном чемпионате мира 2009 года, который состоялся в Швейцарии.
Газета.Ru 19:43
Общество
В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии
Вспышка внебольничной пневмонии зафиксирована в Певеке - самом северном городе России.
ТАСС 19:58
Политика
Трамп заявил о значительном сокращении случаев коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп рассказал о снижении количества случаев заражения коронавирусом в стране.
Вечерняя Москва 19:58
Армия и оружие
Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии
Тегеран, 17 мая 2020, 21:49 — REGNUM Великий аятолла Ирана Али Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии, 17 мая сообщает агентство Tasnim.
REGNUM 14:49
Армия и оружие
Американское издание рассказало о «морском монстре» из России
Россия создает нового "морского монстра" - экраноплан А-050, пишет американское издание We Are the Mighty.
РИА Новости 18:48
Общество
Наемный медперсонал больницы в Коммунарке получил положенные выплаты
Медицинский персонал больницы в Коммунарке, работающий по договору, в полном объеме получил положенные выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусом.
ТАСС 15:21
Гаджеты
«МегаФон» продает iPhone по беспрецедентно низкой цене – за 12 тысяч рублей
Оператор «МегаФон» ощутимо снизил цену смартфона iPhone 6s в версии «Как новый» в своем фирменном магазине на площадке «Ти-Молл».
Dgl.ru 18:57
Наука
Специалисты изучили свитки Мертвого моря и обнаружили текст
Ранее свитки считались пустыми, но ученые все же смогли найти на них текст. История изучения свитков Мертвого моря непростая.
Faktom вчера в 10:02
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал симптомом рака потерю веса
Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что одним из распространенных симптомов развития онкологического заболевания является потеря массы тела.
UfaTime.ru 08:13
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
Авто
Hyundai рассказал о новинках для россиян
Genesis тоже в 2020 году привезет новые модели, и это будет первый кроссовер марки Genesis GV80 и новое поколение премиального седана G80.
Газета DAILY 10:13
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Власти решили пока не ослаблять в Алтайском крае режим ограничений
Эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае пока не позволяет смягчить режим ограничительных мероприятий, сообщил губернатор региона Виктор Томенко.
Ugpressa.ru 15 мая в 14:32
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Ученые улучшили понимание работы прототипа нейтринного источника
Физики поделились результатами недавно проведенной работы, в рамках которой они улучшали понимание работы прототипа нейтринного источника.
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Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19
Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса.
Газета.Ru 15:11
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Первый покажет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
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Здоровье
В Хакасии проживают 2894 человека, инфицированных ВИЧ
Основной причиной смертности среди людей, живущих с ВИЧ, остается туберкулез, на него приходится около одной трети всех случаев смерти, связанных со СПИДом в мире.
ИА Хакасия 01:26
Шоу-бизнес
Канделаки рассказала, как ей грозило облысение
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В Минтрансе назвали дату возобновления международного авиасообщения
Глава Минтранса добавил, что изначально самолёты будут летать только в страны с благоприятной эпидемиологической обстановкой.
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Финансы
Сбербанк запустил вклад с самой высокой процентной ставкой
Сбербанк запустил новый денежный вклад с самой высокой процентной ставкой из актуальных рублевых вкладов в учреждении, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 11:50
Наука
Собаки подчиняются командам человекоподобных роботов
Discover24 15 мая в 05:30