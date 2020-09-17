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REGNUM
REGNUM

Призывавших повышать НДС в России предложили выгонять

Москва, 17 сентября 2020, 17:51 — REGNUM Если правительство России хочет добиться экономического роста, то надо снизить налоговое бремя на население, малый и средний бизнес, который сейчас находится на грани выживания.В источнике
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RuNews24.ru

Эксперт предложил снизить налоги для МСБ и населения

RuNews24.ruвчера в 02:57
Собеседник

«Гнать к чертовой матери»: экономист Евгений Коган разнес новые планы правительства Мишустина

Собеседник18 сентября в 09:37
REGNUM

Призывавших повышать НДС в России предложили выгонять

REGNUM17 сентября в 10:51
Новый День

«Выгонять к чертовой матери!..» Экономисты жестко раскритиковали планы правительства Мишустина

Новый День18 сентября в 05:46
Infox.ru

«Попытка в голодный год подстричь овцу»: экономист о повышении налогов

Infox.ru18 сентября в 03:26
Ньюс-НН

Экономист назвал повышение налогов попыткой в голодный год подстричь овцу

Ньюс-НН18 сентября в 06:50
Комсомольская правда

«Повышение налогов — это попытка в голодный год подстричь овцу. Все закончится падежом отары»

Комсомольская правда17 сентября в 09:44

Жена Петросяна прокомментировала призыв «рожать от слесарей»

Супруга юмориста Евгения Петросяна прокомментировала в Instagram свой призыв «рожать от слесарей», отметив, что уважительно относится ко всем профессиям, а ее слова были вырваны из контекста.
Аргументы и Фактывчера в 11:28
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На футбольном Ультрамарафоне в Сочи установили четыре мировых рекорда

Международным агентством «Интеррекорд» были зафиксированы три уникальных мировых достижения: самый продолжительный футбольный матч, самое большое количество участников и непрерывная игра в футбол.
Кубанские новостивчера в 16:39

Пушков рассказал о последствиях в случае победы Байдена на выборах в США

Россия станет «первым объектом атаки» для США, если победу на ноябрьских выборах президента страны одержит кандидат от Демократической партии США Джо Байден, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Общественная служба новостей20:04

В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUMвчера в 00:44
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Губернатор: ярославские власти сохранили промпредприятия в пандемию

Ни одно промышленное предприятие в Ярославской области не закрылось из-за пандемии благодаря мерам поддержки со стороны правительства региона, а индекс промпроизводства по итогам семи месяцев 2020 года оказался выше среднероссийского, заявил губернатор Дмитрий Миронов в интервью РИА Новости.
РИА Новостивчера в 03:29
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Щербакова выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Сызрани

Анна Щербакова, тренирующаяся у Этери Тутберидзе, стала победительницей в короткой программе Кубка России по фигурному катанию Спортсменка выступала под мелодию Жюля Массне под названием "Элегия".
Честный рейтинг букмекероввчера в 11:54