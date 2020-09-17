Призывавших повышать НДС в России предложили выгонять
Москва, 17 сентября 2020, 17:51 — REGNUM Если правительство России хочет добиться экономического роста, то надо снизить налоговое бремя на население, малый и средний бизнес, который сейчас находится на грани выживания.В источнике
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