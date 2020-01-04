Экономика
РИА НовостиПробил час: новый кризис назначили на 2020 год
В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд. Триггером послужит резкое замедление мировой экономики вместе с огромными государственными долгами.
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Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Общество
Борющийся с раком врач-онколог Павленко написал прощальное письмо
Политика
МИД России назвал господдержку украинского неонацизма мировой угрозой
В Министерстве иностранных дел России заявили, что поддержка неонацизма на Украине на государственном уровне является угрозой для всего мирового сообщества.
Футбол
Кокорин и Малком приступили к тренировкам
Нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Малком продолжают набирать кондиции ко второй части сезона Российской Премьер-Лиги.
Политика
Иран выразил США протест из-за угроз Трампа
МИД Ирана выразил решительный протест Соединённым Штатам из-за угроз президента США Дональда Трампа нанести удар по иранским объектам в случае нападения на американцев или американское имущество.
Хоккей
Хованов получил 10 минут штрафа за удар шведа в голову
Нападающий молодежной сборной России Александр Хованов получил 10 минут штрафа за грубый прием против игрока сборной Швеции по ходу полуфинала МЧМ.
Происшествия
Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети
Футбол
Хименес может перейти в «Манчестер Юнайтед»
28-летний нападающий Вулверхэмптона Рауль Хименес может перейти в Манчестер Юнайтед.
Политика
Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
Экономика
«Минималка» на Украине обогнала российскую: почему «перемога» отменяется
Минимальная зарплата на Украине выросла с начала года и в долларовом эквиваленте теперь обгоняет «минималку» в России и Белоруссии.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Происшествия
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
Футбол
Фанаты «Мальме» повалили статую Ибрагимовича
Происшествия
Сафронов объяснил задержание обвинившей его в изнасиловании модели
Российский художник Никас Сафронов объяснил задержание модели Марины Рудницкой, обвинившей его в изнасиловании, и ее подруги Татьяны Морозовой по подозрению в вымогательстве.
Происшествия
В Камбодже 36 человек погибли при обрушении строящегося здания
Тридцать шесть человек погибли при обрушении строящегося здания в городе Кеп, столице одноименной провинции Камбоджи, сообщает в воскресенье интернет-версия газеты Khmer Times.
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Происшествия
Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами
Хоккей
Плющев: топтать Аскарова не за что, он не «напарил» и не зарабатывал меньшинство
Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил игру голкипера сборной России Ярослава Аскарова в полуфинале молодёжного чемпионата мира со Швецией (5:4 ОТ).
Происшествия
В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь
Ребенок в новогоднюю ночь в одном из садоводств Иркутской области получил пулевое ранение, проводится проверка, сообщает ГУМВД по региону.
Происшествия
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила
СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России
Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
Армия и оружие
Иранские военные нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке. Видео
Несколько минут назад в распоряжении ресурса Avia.pro оказались сведения о том, что иранские военные формирования и про-иранские группировки на территории Ирака, провели серию мощных атак против американских военных объектов.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Александра Петрова снялась в бассейне топлес
Популярный актёр Александр Петров проводит отпуск в жарких странах. Вместе с ним отдыхает его возлюбленная — Стася Милославская.
Происшествия
В Пензенской области три человека погибли при пожаре в доме
Следователи проводят проверку по факту гибели трех человек при пожаре в доме в Пензенской области, сообщается на сайте СК по региону.
Гаджеты
Мессенджер Google Allo причислили к вредоносным на Android-смартфонах
Мессенджер Google Allo причислили к вредоносным на Android-смартфонах, поскольку проект закрыт с марта 2019 года, а юзеры продолжают пользоваться приложением.
Общество
Правительство увеличило пенсии с нового года
Пенсионные выплаты будут увеличены в несколько этапов, сообщает DEITA.
Армия и оружие
В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека
Политика
Президент Польши не поедет в Израиль из-за слов Путина
Как ранее писал «Рамблер», Михаил Щудрих — главный раввин Польской республики, а также руководитель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын прокомментировали мнение российского президента Владимира Путина о Юзефе Липском, бывшем польском после в нацистской Германии.