Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПробил час: новый кризис назначили на 2020 год

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В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд. Триггером послужит резкое замедление мировой экономики вместе с огромными государственными долгами.
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Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год

РИА Новостивчера в 00:00

В 2020 году России предрекают новый экономический кризис

Алтапресс04:29

Михаил Макаров: 2020 год может закончиться мировым экономическим кризисом

УралПолит.Ruвчера в 07:52

Эксперты прогнозируют новый экономический кризис в 2020 году

EastRussia00:00
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Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ

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Борющийся с раком врач-онколог Павленко написал прощальное письмо

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МИД России назвал господдержку украинского неонацизма мировой угрозой

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Кокорин и Малком приступили к тренировкам

Нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Малком продолжают набирать кондиции ко второй части сезона Российской Премьер-Лиги.
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МИД Ирана выразил решительный протест Соединённым Штатам из-за угроз президента США Дональда Трампа нанести удар по иранским объектам в случае нападения на американцев или американское имущество.
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Хованов получил 10 минут штрафа за удар шведа в голову

Нападающий молодежной сборной России Александр Хованов получил 10 минут штрафа за грубый прием против игрока сборной Швеции по ходу полуфинала МЧМ.
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Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети

Газета.Ru 02 января в 09:54
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28-летний нападающий Вулверхэмптона Рауль Хименес может перейти в Манчестер Юнайтед.
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Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
РИА Новости вчера в 20:05
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«Минималка» на Украине обогнала российскую: почему «перемога» отменяется

Минимальная зарплата на Украине выросла с начала года и в долларовом эквиваленте теперь обгоняет «минималку» в России и Белоруссии.
Rusvesna.su 04:10
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Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Происшествия

Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу

РИА Новости 01:59
Футбол

Фанаты «Мальме» повалили статую Ибрагимовича

Газета.Ru 02:19
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Российский художник Никас Сафронов объяснил задержание модели Марины Рудницкой, обвинившей его в изнасиловании, и ее подруги Татьяны Морозовой по подозрению в вымогательстве.
Lenta.ru 03:59
Происшествия

В Камбодже 36 человек погибли при обрушении строящегося здания

Тридцать шесть человек погибли при обрушении строящегося здания в городе Кеп, столице одноименной провинции Камбоджи, сообщает в воскресенье интернет-версия газеты Khmer Times.
РИА Новости 02:17
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Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
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Газета.Ru вчера в 11:49
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил игру голкипера сборной России Ярослава Аскарова в полуфинале молодёжного чемпионата мира со Швецией (5:4 ОТ).
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В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь

Ребенок в новогоднюю ночь в одном из садоводств Иркутской области получил пулевое ранение, проводится проверка, сообщает ГУМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:40
Происшествия

На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила

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Российская газета вчера в 13:26
Общество

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России

Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
РИА Новости вчера в 08:27
Армия и оружие

Иранские военные нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке. Видео

Несколько минут назад в распоряжении ресурса Avia.pro оказались сведения о том, что иранские военные формирования и про-иранские группировки на территории Ирака, провели серию мощных атак против американских военных объектов.
Avia.pro вчера в 12:28
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Популярный актёр Александр Петров проводит отпуск в жарких странах. Вместе с ним отдыхает его возлюбленная — Стася Милославская.
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CES 2020: Zotac обновила игровые неттопы ZBOX Magnus E

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Следователи проводят проверку по факту гибели трех человек при пожаре в доме в Пензенской области, сообщается на сайте СК по региону.
РИА Новости 04:25
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Мессенджер Google Allo причислили к вредоносным на Android-смартфонах

Мессенджер Google Allo причислили к вредоносным на Android-смартфонах, поскольку проект закрыт с марта 2019 года, а юзеры продолжают пользоваться приложением.
Актуальные Новости 03 января в 11:03
Общество

Правительство увеличило пенсии с нового года

Пенсионные выплаты будут увеличены в несколько этапов, сообщает DEITA.
Deita.ru 03:15
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В Италии пьяный водитель въехал в группу немецких туристов

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В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека

RT на русском вчера в 19:58
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Президент Польши не поедет в Израиль из-за слов Путина

Как ранее писал «Рамблер», Михаил Щудрих — главный раввин Польской республики, а также руководитель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын прокомментировали мнение российского президента Владимира Путина о Юзефе Липском, бывшем польском после в нацистской Германии.
Рамблер 03 января в 10:43
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