В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд. Триггером послужит резкое замедление мировой экономики вместе с огромными государственными долгами.

Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год

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