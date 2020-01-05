Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПробил час: новый кризис назначили на 2020 год

В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд. Триггером послужит резкое замедление мировой экономики вместе с огромными государственными долгами.
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Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год

РИА Новостивчера в 00:00

Михаил Макаров: 2020 год может закончиться мировым экономическим кризисом

УралПолит.Ruвчера в 07:52

В 2020 году России предрекают новый экономический кризис

Алтапресс04:29

Эксперты прогнозируют новый экономический кризис в 2020 году

EastRussia00:00

Экономист Колташов опроверг слухи о мировом финансовом апокалипсисе в 2020 году

iReactor06:53
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Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

РИА Новости 02:46
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Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
РИА Новости вчера в 20:05
Общество

Солнце и Земля сблизились на максимальное расстояние

Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Известия 00:33
Кино

Фильм о Майкле Джексоне снимет продюсер «Богемской рапсодии»

Британский продюсер Грэм Кинг собирается снять фильм об американском певце Майкле Джексоне.
Вечерняя Москва 05:23
Политика

На Украине заявили, что Зеленский «считает Крым российским»

REGNUM 04:53
Авто

Volkswagen Tayron ставит новые рекорды продаж

В ходе исследования рынка SUV изданию "Новые автомобили" удалось выяснить, что Volkswagen Tayron по объемам продаж заметно превосходит такие модели, как Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Honda CR-V.
Новые автомобили 03 января в 23:39
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Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
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Бой Емельяненко и Джексона показал один из худших рейтингов Bellator

Бой российского спортсмена Федора Емельяненко и американца Куинтона Джексона показал один из худших рейтингов в истории мероприятий Bellator за последнее время, утверждает MMA Fighting.
ProstoProSport вчера в 06:40
Космос

Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления

Большинство из восьми новых быстрых радиовсплесков демонстрировали понижение частоты сигнала с каждой повторной вспышкой, что может оказаться ключом к пониманию механизма, который производит эти явления.
Lenta.ru вчера в 16:03
Хоккей

Шведский форвард назвал «полной лажей» голы сборной России

Globallookpress Форвард молодежной сборной Швеции по хоккею Давид Густафссон признался, что чувствует себя тяжело после поражения от России в полуфинале МЧМ-2020.
РЕН ТВ вчера в 14:19
Гаджеты

Компания Samsung анонсировала новые безрамочные телевизоры

Южнокорейская компания Samsung намерена на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе продемонстрировать уникальный безрамочный телевизор.
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Общество

Синоптики пообещали россиянам аномальное тепло в Рождество

Местами ожидается ветер с порывами до 17 м / с. 4 января в Гидрометцентре рассказали, что причиной аномального тепла почти по всей России стал атлантический циклон.
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Шоу-бизнес

Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике

Актриса Настасья Самбурская проводит новогодние праздники на Бали.
Shraibikus News вчера в 09:04
Политика

Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации.
РИА Новости 06:03
Армия и оружие

В ЛНР заявили о подрыве бойцов ВСУ при установке мин в Донбассе

Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ подорвались у линии соприкосновения в Донбассе в районе населённого пункта Золотое при минировании местности.
RT на русском 06:56
Хоккей

Ковальчук надеется дебютировать за «Монреаль» в понедельник

Спорт-Экспресс 03:56
Шоу-бизнес

Курникова опубликовала милое видео с детьми от Иглесиаса

Теннисистка опубликовала в Instagram милое видео с малышами. На кадрах дети бегут по лужайке, но путь им преграждает сетка.
ТВ Центр 03 января в 07:18
Теннис

ATP Cup. Карен Хачанов вывел сборную России вперед в матче с США

На командном турнире ATP Cup стартовал матч группового этапа Россия — США.
Bookmaker-ratings.ru 06:51
Политика

МИД Ирана заявил о «начале конца» присутствия США в Западной Азии

Положено начало конца американского присутствия в Западной Азии, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
Коммерсантъ 02:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества

«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества», — заявили в полиции.
RT на русском 06:49
Общество

МВД уточнило, какие купюры подделывают чаще всего

Что касается фальшивых денежных знаков иностранных государств, то среди выявленных правоохранителями чаще встречались купюры номиналом 100 долларов и 500 евро, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
Вести.Ru 06:19
Общество

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 02:23
Происшествия

В Приморье взяли на контроль инцидент с избиением матери с ребенком

Прокуратура взяла на контроль проведение проверки из-за конфликта в клинике Уссурийска, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью Виолетта Дорожкина.
РИА Новости 06:35
Происшествия

Во Владивостоке три десятка автомобилей рыбаков провалились под лед

На острове Русском во Владивостоке под лед частично провалились около 30 машин, которые в ряд припарковали местные рыбаки, сообщил РИА "Новости" представитель главка МЧС России по Приморскому краю.
Газета.Ru 05:19
Космос

На Венере впервые обнаружены действующие вулканы

Ин-спейс.ру вчера в 01:54
Хоккей

Ларионов — о финале МЧМ: важно убрать свое эго в одно место

Тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов заявил, что сплочённость и командный дух должны стать залогом успеха в финале чемпионата мира против команды Канады.
RT на русском 07:00
Политика

Зариф оценил угрозы ударов США по культурным объектам в Иране

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что удар США по культурным объектам в Иране расценится как военное преступление.
iReactor 05:54
Армия и оружие

Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60

Су-60 Российский истребитель нового поколения Су-57 был запущен в серийное производство в июле 2019 года, а усовершенствованные прототипы прошли боевые испытания в Сирии.
Российская газета 03 января в 02:54
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском 03:54
Экономика

Пенсионный фонд Украины начал выплату пенсий в 2020 году

Пенсионный фонд Украины 3 января 2020 года начал финансирование пенсий за текущий месяц.
Украина.ру вчера в 04:19
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