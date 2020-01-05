Экономика
РИА НовостиПробил час: новый кризис назначили на 2020 год
В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд. Триггером послужит резкое замедление мировой экономики вместе с огромными государственными долгами.
Читать в источнике
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:18, Ашберн
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Политика
Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
Общество
Солнце и Земля сблизились на максимальное расстояние
Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Кино
Фильм о Майкле Джексоне снимет продюсер «Богемской рапсодии»
Британский продюсер Грэм Кинг собирается снять фильм об американском певце Майкле Джексоне.
Авто
Volkswagen Tayron ставит новые рекорды продаж
В ходе исследования рынка SUV изданию "Новые автомобили" удалось выяснить, что Volkswagen Tayron по объемам продаж заметно превосходит такие модели, как Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Honda CR-V.
Политика
Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
Единоборства
Бой Емельяненко и Джексона показал один из худших рейтингов Bellator
Бой российского спортсмена Федора Емельяненко и американца Куинтона Джексона показал один из худших рейтингов в истории мероприятий Bellator за последнее время, утверждает MMA Fighting.
Космос
Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления
Большинство из восьми новых быстрых радиовсплесков демонстрировали понижение частоты сигнала с каждой повторной вспышкой, что может оказаться ключом к пониманию механизма, который производит эти явления.
Хоккей
Шведский форвард назвал «полной лажей» голы сборной России
Globallookpress Форвард молодежной сборной Швеции по хоккею Давид Густафссон признался, что чувствует себя тяжело после поражения от России в полуфинале МЧМ-2020.
Гаджеты
Компания Samsung анонсировала новые безрамочные телевизоры
Южнокорейская компания Samsung намерена на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе продемонстрировать уникальный безрамочный телевизор.
Общество
Синоптики пообещали россиянам аномальное тепло в Рождество
Местами ожидается ветер с порывами до 17 м / с. 4 января в Гидрометцентре рассказали, что причиной аномального тепла почти по всей России стал атлантический циклон.
Шоу-бизнес
Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике
Актриса Настасья Самбурская проводит новогодние праздники на Бали.
Политика
Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о подрыве бойцов ВСУ при установке мин в Донбассе
Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ подорвались у линии соприкосновения в Донбассе в районе населённого пункта Золотое при минировании местности.
Хоккей
Ковальчук надеется дебютировать за «Монреаль» в понедельник
Шоу-бизнес
Курникова опубликовала милое видео с детьми от Иглесиаса
Теннисистка опубликовала в Instagram милое видео с малышами. На кадрах дети бегут по лужайке, но путь им преграждает сетка.
Теннис
ATP Cup. Карен Хачанов вывел сборную России вперед в матче с США
На командном турнире ATP Cup стартовал матч группового этапа Россия — США.
Политика
МИД Ирана заявил о «начале конца» присутствия США в Западной Азии
Положено начало конца американского присутствия в Западной Азии, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
Происшествия
В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества
«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества», — заявили в полиции.
Общество
МВД уточнило, какие купюры подделывают чаще всего
Что касается фальшивых денежных знаков иностранных государств, то среди выявленных правоохранителями чаще встречались купюры номиналом 100 долларов и 500 евро, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
Общество
О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели
Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Происшествия
В Приморье взяли на контроль инцидент с избиением матери с ребенком
Прокуратура взяла на контроль проведение проверки из-за конфликта в клинике Уссурийска, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью Виолетта Дорожкина.
Происшествия
Во Владивостоке три десятка автомобилей рыбаков провалились под лед
На острове Русском во Владивостоке под лед частично провалились около 30 машин, которые в ряд припарковали местные рыбаки, сообщил РИА "Новости" представитель главка МЧС России по Приморскому краю.
Космос
На Венере впервые обнаружены действующие вулканы
Хоккей
Ларионов — о финале МЧМ: важно убрать свое эго в одно место
Тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов заявил, что сплочённость и командный дух должны стать залогом успеха в финале чемпионата мира против команды Канады.
Политика
Зариф оценил угрозы ударов США по культурным объектам в Иране
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что удар США по культурным объектам в Иране расценится как военное преступление.
Армия и оружие
Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60
Су-60 Российский истребитель нового поколения Су-57 был запущен в серийное производство в июле 2019 года, а усовершенствованные прототипы прошли боевые испытания в Сирии.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Экономика
Пенсионный фонд Украины начал выплату пенсий в 2020 году
Пенсионный фонд Украины 3 января 2020 года начал финансирование пенсий за текущий месяц.