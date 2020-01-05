Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПробил час: новый кризис назначили на 2020 год

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В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд. Триггером послужит резкое замедление мировой экономики вместе с огромными государственными долгами.
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Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год

РИА Новостивчера в 00:00

В 2020 году России предрекают новый экономический кризис

Алтапресс04:29

Эксперты прогнозируют новый экономический кризис в 2020 году

EastRussia00:00

Экономист Колташов опроверг слухи о мировом финансовом апокалипсисе в 2020 году

iReactor06:53
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СМИ сообщили об отдыхе Зеленского с семьей в Омане

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Первая ракетка России Даниил Медведев принес России ключевое очко в копилку сборной страны в матче против США.
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Трамп пригрозил Ирану ударами по новым целям

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже определился с новыми целями для возможных ударов по Ирану.
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Россиянам собираются повысить зарплату

Среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату в сторону повышения собираются около 80 процентов, а среди компаний с иностранным капиталом — примерно 90 процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на сервис по подбору персонала и поиска работы HH.ru.
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Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
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В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо

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На усиление конструкции Нотр-Дам-де-Пари потратили 85 миллионов евро

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Армия и оружие

Иран заявил о готовности к переговорам с США по ядерной сделке

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что Тегеран не отказывается от переговоров с Вашингтоном в рамках группы «5+1».
RT на русском 08:48
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Украинец Зинченко забил свой второй гол за «Манчестер Сити»

Гол Зинченко помог «Манчестер Сити» обыграть «Порт Вейл» и выйти в 1/16 Кубка Англии В матче 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» принимал клуб четвёртого по значимости дивизиона страны «Порт Вейл».
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В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru вчера в 22:29
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В РУСАДА собрались обжаловать санкции WADA «Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977», — заявили представители агентства.
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Происшествия

В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества

«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества», — заявили в полиции.
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Спорт

Российская лыжница второй год подряд стала призером «Тур де Ски»

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Xiaomi рассказала о своих планах в случае ввода санкций со стороны США

Во время недавнего интервью менеджер по продукции Xiaomi Аби Го (Abi Go) коснулась нескольких интересных тем, в том числе о запрете со стороны США.
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«МЮ» начал переговоры с «Вулверхэмптоном» о покупке двух игроков

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Газета.Ru 07:46
Армия и оружие

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Своей всепоглощающей жадностью Дисней не только убивает знаковую вселенную, но и ставит её поклонников в неловкое положение.
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Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов

UfacityNews.ru 02 января в 16:30
Общество

Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу

Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу.
РИА Новости 07:41
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В России планируют скорректировать брачный возраст

Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
ТАСС вчера в 10:34
Энергетика

Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене

«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии»,— говорится в сообщении «Белнефтехима».
Коммерсантъ вчера в 07:40
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Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу

РИА Новости 01:59
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Что изменится для автомобилистов России в 2020 году

Согласно Федеральному закону от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» специализированные дилеры обязаны будут выдавать при продаже автомобиля весь пакет документов с ключами покупателю.
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Сборная России вышла в финал МЧМ по хоккею

Сборная России вышла в финал Молодежного Чемпионата мира по хоккею.
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Национальная сеть кинокритиков объявила лауреатов своей премии

Названы лауреаты премии Национальной сети кинокритиков.
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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) будут оснащены новыми ракетами российского производства на 100% к 2024 году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны России.
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Военный эксперт Юрий Бутусов в своем Facebook указал на гибель одного и ранении трех человек при подрыве на своих же минах в одном из разведывательных батальонов.
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«Автор пенсионной реформы» подвел ее первые итоги

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В Kia рассекретили новый кроссовер Kia Sonet

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