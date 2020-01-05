В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд. Триггером послужит резкое замедление мировой экономики вместе с огромными государственными долгами.

Политика Трамп пригрозил Ирану ударами по новым целям Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже определился с новыми целями для возможных ударов по Ирану.

Общество Россиянам собираются повысить зарплату Среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату в сторону повышения собираются около 80 процентов, а среди компаний с иностранным капиталом — примерно 90 процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на сервис по подбору персонала и поиска работы HH.ru.

Происшествия В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо Самолет авиакомпании Air Canada, следовавший из Монреаля в Сагеней, вынужденно сел после того, как при взлете у него оторвалось колесо шасси, сообщает Radio Canada.

Футбол Украинец Зинченко забил свой второй гол за «Манчестер Сити» Гол Зинченко помог «Манчестер Сити» обыграть «Порт Вейл» и выйти в 1/16 Кубка Англии В матче 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» принимал клуб четвёртого по значимости дивизиона страны «Порт Вейл».

Политика Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.

Спорт WADA назначило России размер ежегодного взноса В РУСАДА собрались обжаловать санкции WADA «Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977», — заявили представители агентства.

Кино Время похорон Своей всепоглощающей жадностью Дисней не только убивает знаковую вселенную, но и ставит её поклонников в неловкое положение.

Общество В России планируют скорректировать брачный возраст Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.

Авто Что изменится для автомобилистов России в 2020 году Согласно Федеральному закону от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» специализированные дилеры обязаны будут выдавать при продаже автомобиля весь пакет документов с ключами покупателю.

Происшествия Украинские военные подорвались на собственной мине Военный эксперт Юрий Бутусов в своем Facebook указал на гибель одного и ранении трех человек при подрыве на своих же минах в одном из разведывательных батальонов.