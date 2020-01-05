Экономика
РИА НовостиПробил час: новый кризис назначили на 2020 год
В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд. Триггером послужит резкое замедление мировой экономики вместе с огромными государственными долгами.
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Общество
Минздрав прокомментировал смерть хирурга-онколога Андрея Павленко
Теннис
Медведев принес России победу над США в матче ATP Cup
Первая ракетка России Даниил Медведев принес России ключевое очко в копилку сборной страны в матче против США.
Политика
Трамп пригрозил Ирану ударами по новым целям
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже определился с новыми целями для возможных ударов по Ирану.
Общество
Россиянам собираются повысить зарплату
Среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату в сторону повышения собираются около 80 процентов, а среди компаний с иностранным капиталом — примерно 90 процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на сервис по подбору персонала и поиска работы HH.ru.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Происшествия
В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо
Самолет авиакомпании Air Canada, следовавший из Монреаля в Сагеней, вынужденно сел после того, как при взлете у него оторвалось колесо шасси, сообщает Radio Canada.
Общество
На усиление конструкции Нотр-Дам-де-Пари потратили 85 миллионов евро
Армия и оружие
Иран заявил о готовности к переговорам с США по ядерной сделке
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что Тегеран не отказывается от переговоров с Вашингтоном в рамках группы «5+1».
Футбол
Украинец Зинченко забил свой второй гол за «Манчестер Сити»
Гол Зинченко помог «Манчестер Сити» обыграть «Порт Вейл» и выйти в 1/16 Кубка Англии В матче 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» принимал клуб четвёртого по значимости дивизиона страны «Порт Вейл».
Политика
Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Спорт
WADA назначило России размер ежегодного взноса
В РУСАДА собрались обжаловать санкции WADA «Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977», — заявили представители агентства.
Происшествия
В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества
«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества», — заявили в полиции.
Гаджеты
Xiaomi рассказала о своих планах в случае ввода санкций со стороны США
Во время недавнего интервью менеджер по продукции Xiaomi Аби Го (Abi Go) коснулась нескольких интересных тем, в том числе о запрете со стороны США.
Футбол
«МЮ» начал переговоры с «Вулверхэмптоном» о покупке двух игроков
Руководство "Манчестер Юнайтед" намерены подписать двух игроков "Вулверхэмптона" уже этим зимним трансферным окном, передает Goal.
Армия и оружие
Большой десантный корабль ВМФ России сломался в Сирии
Кино
Время похорон
Своей всепоглощающей жадностью Дисней не только убивает знаковую вселенную, но и ставит её поклонников в неловкое положение.
Гаджеты
Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов
Общество
Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу
Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу.
Общество
В России планируют скорректировать брачный возраст
Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
Энергетика
Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене
«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии»,— говорится в сообщении «Белнефтехима».
Происшествия
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
Авто
Что изменится для автомобилистов России в 2020 году
Согласно Федеральному закону от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» специализированные дилеры обязаны будут выдавать при продаже автомобиля весь пакет документов с ключами покупателю.
Хоккей
Сборная России вышла в финал МЧМ по хоккею
Сборная России вышла в финал Молодежного Чемпионата мира по хоккею.
Кино
Национальная сеть кинокритиков объявила лауреатов своей премии
Названы лауреаты премии Национальной сети кинокритиков.
Армия и оружие
Ракетные войска России оснастят новыми ракетами на 100% к 2024 году
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) будут оснащены новыми ракетами российского производства на 100% к 2024 году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны России.
Происшествия
Украинские военные подорвались на собственной мине
Военный эксперт Юрий Бутусов в своем Facebook указал на гибель одного и ранении трех человек при подрыве на своих же минах в одном из разведывательных батальонов.
Экономика
«Автор пенсионной реформы» подвел ее первые итоги
Экономиста Владимира Назарова, директора научно-исследовательского финансового института Минфина, многие именуют «автором пенсионной реформы».
Авто
В Kia рассекретили новый кроссовер Kia Sonet
Как стало известно порталу NJCAR.RU, Kia Sonet будет доступен в четырех вариантах исполнения с двумя атмосферными моторами объемом 1,0 и 1,6 литра мощностью 83 и 123 л.с. соответственно, а также с наддувным 1, 0-литровым 120-сильным агрегатом и турбодизелем на 1,4 литра с отдачей 90 л.с.