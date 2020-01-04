Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПробил час: новый кризис назначили на 2020 год

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В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд. Триггером послужит резкое замедление мировой экономики вместе с огромными государственными долгами.
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Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год

РИА Новости00:00

Кто станет эпицентром кризиса-2020?

РЕН ТВ08:17
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:12, Ашберн
Армия и оружие

Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке

Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали.
ФАН 19:00
Политика

Правительственный сайт США взломали от имени иранских хакеров

Американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломали якобы иранские хакеры и разместили заявления в поддержку Тегерана и против президента США Дональда Трампа.
Известия 22:00
Происшествия

В Приморье при катании на тюбинге разбилась девочка

Российская газета 19:54
Общество

Ученый рассказал о формуле быстрого избавления от жира на животе

Inkazan 02:44
Армия и оружие

Постпред Ирана в ООН назвал убийство Сулеймани объявлением войны

Иранский постпред в ООН Маджид Тахт-Раванчи считает, что, убив генерала Касема Сулеймани, американская сторона объявила о начале войны, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 21:46
Армия и оружие

Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе

Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
РБК 21:05
Энергетика

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Коммерсантъ 00:21
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская показала лицо без макияжа

Как и многие знаменитости, популярная актриса Елизавета Боярская отправилась отмечать Новый год в теплые страны.
Bimru.ru 04:59
Здоровье

Британские медики перечислили симптомы рака горла

Британские медики назвали главные симптомы рака горла, на которые важно своевременно обратить внимание.
Shraibikus News 03:54
Здоровье

В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией

Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 04:50
Политика

Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился

Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.
РИА Новости 11:29
Политика

Германия призвала Иран не мстить за смерть Сулеймани

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен убедить власти Ирана отказаться от планов мести США после ликвидации генерала Касема Сулеймани в Багдаде.
Российская газета 21:33
Происшествия

В Приморье 30 автомобилей провалились под лед и утонули

Отмечается, что под 30 автомобилями треснул лед и машины пошли на дно. В результате происшествия никто не пострадал.
Известия 21:38
Хоккей

Российские хоккеисты вышли в финал молодежного чемпионата мира

Известия 11:44
Общество

В России могут скорректировать брачный возраст

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
RT на русском 10:29
Культура

Омский хор исполнил песню из сериала «Ведьмак»

Солист рассказал, что перепеть ставшую мемом в интернете песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» предложили специалисты PR-отдела.
Интермонитор.ру вчера в 19:59
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Lenta.ru 10:34
Хоккей

Самсонов и Кузнецов признаны звёздами игрового дня в НХЛ

RT на русском 01:33
Хоккей

Капитан сборной Канады, не снявший шлем во время гимна России, может пропустить финал МЧМ

Напомним, что именно Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России перед матчем сборных на групповом этапе МЧМ.
Матч ТВ 18:27
Происшествия

В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Lenta.ru 08:39
Экономика

На строительство рыбопромысловых судов выделено 1,38 млрд рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота.
Российская газета 03:12
Происшествия

В Мытищах ликвидировали пожар на складе

Пожар на складе для хранения пластика в подмосковных Мытищах ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 19:33
Политика

Концерты Бутмана в США отменили по требованию активистов

Концерты российского саксофониста Игоря Бутмана в нескольких клубах США отменили по требованию активистов.
Lenta.ru 16:31
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
Футбол

Оле-Гуннар Сульшер: «Погба не уйдет в январе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Поля Погба и покупке форварда «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса.
Sports.ru 16:33
Авто

Автоконцерн Honda в 2020 году начнет продажу беспилотных автомобилей

Продажи беспилотных автомобилей, основанных на технологиях третьего уровня, запланированы на середину текущего года.
АБН 07:47
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ 02 января в 05:12
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru 14:46
Здоровье

Медики назвали 5 сигналов-предвестников психических заболеваний

Медики из Black doctor представили вниманию 5 сигналов-предвестников психических заболеваний.
Актуальные Новости 02 января в 07:56
Общество

Новый налог для туристов ввели в Амстердаме

Местные власти стараются больше не привлекать туристов, поскольку их поток и так слишком большой: при 1,1 млн жителей Амстердама, его за год посещают 17 млн гостей.
News.ru вчера в 23:39
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