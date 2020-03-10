Атомная подводная лодка Toledo всплыла сквозь лед в Арктике, соответствующее видео опубликовано на ютуб-канале американских военно-морских сил. На размещенных в Сети кадрах видно, как подлодка постепенно поднимается на поверхность.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Шоу-бизнес Исчезновение татуировок с кожи Тимати удивило поклонников Российский рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) смутил поклонников видеороликом, на котором показал свое тело без татуировок.

Шоу-бизнес Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть и курсом рубля Россия достойно пройдет период нестабильности в глобальной экономике и мировой политике, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в Госдуме, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

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Общество В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.

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Общество В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17 Суд решил отложить слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании во вторник.

Общество ВОЗ назвала угрозу пандемии коронавируса реальной Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал угрозу пандемии нового коронавируса реальной.