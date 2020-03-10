Армия и оружие
РИА НовостиПробивающая арктические льды американская подлодка попала на видео
Атомная подводная лодка Toledo всплыла сквозь лед в Арктике, соответствующее видео опубликовано на ютуб-канале американских военно-морских сил. На размещенных в Сети кадрах видно, как подлодка постепенно поднимается на поверхность.
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Футбол
Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
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В Пентагоне назвали условие предоставления Турции ЗРК Patriot
Турция получит от США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot только в том случае, если вернет в Россию ЗРК С-400 «Триумф».
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Культура
Apple сняла фильм об Эрмитаже на iPhone 11 Pro Max
Apple выпустила фильм из серии «Снято на iPhone».
Шоу-бизнес
Исчезновение татуировок с кожи Тимати удивило поклонников
Российский рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) смутил поклонников видеороликом, на котором показал свое тело без татуировок.
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Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Политика
Госдума одобрила во втором чтении поправки в Конституцию РФ
Во вторник, 10 марта, депутаты Госдумы одобрили во втором чтении президентский законопроект о внесении поправок в Конституцию.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть и курсом рубля
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Экономика
Названы возможные последствия падения курса рубля для россиян
Падение курса рубля скажется и на жизни простых россиян.
Экономика
Индексы в США продолжили падение после возобновления торгов
Фондовые индексы в США снижаются, несмотря на временную приостановку торгов на Нью-Йоркской бирже после обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 на семь процентов.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло вперед в серии плей-офф КХЛ
«Динамо» на своем льду обыграло «Спартак» в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина.
Энергетика
Бензин в России не подешевеет после обвала нефтяных котировок
Например, 6 марта тонна премиального бензина (по качеству соответствует АИ-95) на оптовом рынке стоила $467,8, а уже 9 марта, после снижения цен на нефть, подешевела до $354,8, сообщил старший экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.
Политика
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
Экономика
Эксперт рассказал ростовчанам, как не потерять сбережения из-за падения рубля
Анна Бодрова рассказала, что делать ростовчанам со своими сбережениями в такой ситуации.
Политика
Кадыров обратился к россиянам из-за поправок по новому сроку Путина
Кадыров напомнил, что нынешний российский лидер в 1999 году получил страну, "истерзанную войнами, атаками международного терроризма, внутренними противоречиями".
Общество
В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
Общество
В Крыму пока не планируют ограничивать подачу воды
Речи об ограничениях подачи воды в Крыму пока не идёт. Об этом 10 марта журналистам сообщил глава РК Сергей Аксёнов.
Футбол
Дюков покинет пост главы селекционного отдела ЦСКА
Энергетика
Минэнерго позвало нефтяные компании обсудить сотрудничество с ОПЕК
В среду, 11 марта, Министерство энергетики России проведет встречу с представителями российских нефтяных компаний, передает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Общество
В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17
Суд решил отложить слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании во вторник.
Общество
Формула-1 объявила о контракте с крупнейшей нефтяной компанией мира
В Формуле-1 объявили о подписании долгосрочного контракта с крупнейшей нефтегазовой компанией мира Saudi Aramco, сообщает официальный сайт серии.
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»
Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Общество
ВОЗ назвала угрозу пандемии коронавируса реальной
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал угрозу пандемии нового коронавируса реальной.
Происшествия
СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью
Генетическая экспертиза предварительно установила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат Екатерине Левченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Пензенской области.
Происшествия
Под Тверью задержана мать, которая не помогла тонувшей в реке дочери
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
Футбол
Карасев рассудит встречу Лиги Европы «Севилья» – «Рома»
Встречу между испанской "Севильей" и итальянской "Ромой" будет обслуживать российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.