Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПробивающая арктические льды американская подлодка попала на видео

Атомная подводная лодка Toledo всплыла сквозь лед в Арктике, соответствующее видео опубликовано на ютуб-канале американских военно-морских сил. На размещенных в Сети кадрах видно, как подлодка постепенно поднимается на поверхность.
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Американская подлодка пробила лед и всплыла у российской базы в Арктике

Газета.Ru13:54

Видео: американский атомоход проломил лед и всплыл в Арктике

РЕН ТВ14:30

Американская подлодка всплыла у российской базы в Арктике

Взгляд.ру14:25

Пробивающая арктические льды американская подлодка попала на видео

РИА Новости15:00

Пробила лёд и всплыла: Атомная подлодка США появилась у военной базы России в Арктике

Царьград09:40

Американская подлодка всплыла сквозь лед у российской базы в Арктике

Московский Комсомолец07:32

Видео: подлодка США всплыла сквозь лед в Арктике

Российская газета06:50
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Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»

РИА Новости 11:18
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
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В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ 15:08
Армия и оружие

В Пентагоне назвали условие предоставления Турции ЗРК Patriot

Турция получит от США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot только в том случае, если вернет в Россию ЗРК С-400 «Триумф».
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Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне

Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Газета.Ru 13:47
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Apple сняла фильм об Эрмитаже на iPhone 11 Pro Max

Apple выпустила фильм из серии «Снято на iPhone».
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Исчезновение татуировок с кожи Тимати удивило поклонников

Российский рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) смутил поклонников видеороликом, на котором показал свое тело без татуировок.
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Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
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Госдума одобрила во втором чтении поправки в Конституцию РФ

Во вторник, 10 марта, депутаты Госдумы одобрили во втором чтении президентский законопроект о внесении поправок в Конституцию.
Страна Советов on-line 12:13
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть и курсом рубля

Россия достойно пройдет период нестабильности в глобальной экономике и мировой политике, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в Госдуме, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».
Rambler News Service 08:32
Экономика

Названы возможные последствия падения курса рубля для россиян

Падение курса рубля скажется и на жизни простых россиян.
Shraibikus News 04:12
Экономика

Индексы в США продолжили падение после возобновления торгов

Фондовые индексы в США снижаются, несмотря на временную приостановку торгов на Нью-Йоркской бирже после обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 на семь процентов.
Вечерняя Москва вчера в 10:38
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«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло вперед в серии плей-офф КХЛ

«Динамо» на своем льду обыграло «Спартак» в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина.
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Бензин в России не подешевеет после обвала нефтяных котировок

Например, 6 марта тонна премиального бензина (по качеству соответствует АИ-95) на оптовом рынке стоила $467,8, а уже 9 марта, после снижения цен на нефть, подешевела до $354,8, сообщил старший экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.
РБК 11:22
Политика

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
РИА Новости вчера в 18:27
Экономика

Эксперт рассказал ростовчанам, как не потерять сбережения из-за падения рубля

Анна Бодрова рассказала, что делать ростовчанам со своими сбережениями в такой ситуации.
Rostov gazeta 13:31
Политика

Кадыров обратился к россиянам из-за поправок по новому сроку Путина

Кадыров напомнил, что нынешний российский лидер в 1999 году получил страну, "истерзанную войнами, атаками международного терроризма, внутренними противоречиями".
Московский Комсомолец 12:42
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В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
ТАСС 14:07
Общество

В Крыму пока не планируют ограничивать подачу воды

Речи об ограничениях подачи воды в Крыму пока не идёт. Об этом 10 марта журналистам сообщил глава РК Сергей Аксёнов.
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Футбол

Дюков покинет пост главы селекционного отдела ЦСКА

Газета.Ru 14:04
Энергетика

Минэнерго позвало нефтяные компании обсудить сотрудничество с ОПЕК

В среду, 11 марта, Министерство энергетики России проведет встречу с представителями российских нефтяных компаний, передает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Ведомости 11:49
Общество

В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17

Суд решил отложить слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании во вторник.
РИА Новости 12:00
Общество

Формула-1 объявила о контракте с крупнейшей нефтяной компанией мира

В Формуле-1 объявили о подписании долгосрочного контракта с крупнейшей нефтегазовой компанией мира Saudi Aramco, сообщает официальный сайт серии.
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Кино

Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»

Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Известия 14:26
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru 11:27
Общество

ВОЗ назвала угрозу пандемии коронавируса реальной

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал угрозу пандемии нового коронавируса реальной.
Lenta.ru вчера в 14:29
Происшествия

СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью

Генетическая экспертиза предварительно установила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат Екатерине Левченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Пензенской области.
РИА Новости 13:00
Происшествия

Под Тверью задержана мать, которая не помогла тонувшей в реке дочери

Российская газета 12:46
Финансы

Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
Ведомости 07:32
Футбол

Карасев рассудит встречу Лиги Европы «Севилья» – «Рома»

Встречу между испанской "Севильей" и итальянской "Ромой" будет обслуживать российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
Вести.Ru 07:01
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