Потери мировой торговли из-за блокировки Суэцкого канала оценили в $230 млрд
Общие потери мировой торговли из-за блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given могут составить порядка $230 млрд, говорится в отчете аналитиков одной из крупнейших в мире страховых компаний Allianz.В источнике
С чего всё началось
Общие потери мировой торговли из-за блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given могут составить порядка $230 млрд, говорится
в отчете аналитиков одной из крупнейших в мире страховых компаний Allianz.
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Потери мировой торговли из-за блокировки Суэцкого канала оценили в $230 млрд
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Убыток от блокировки Суэцкого канала может составить 230 млрд долларов
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Reuters: потери от блокировки Суэцкого канала могут достигнуть $10 млрд в неделю
ТАСС26 марта в 10:59