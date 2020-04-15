Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что цифровые документы ввели из-за того, что москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплинированности. Вмеcте с тем он выразил надежду, что пропускной режим сработает эффективно, а трудности в первые дни удастся преодолеть.

В Москве у входов в метро и на въездах в город образовались пробки

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