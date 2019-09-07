Принято решение о достройке 232 проблемных домов в 35 субъектах посредством Фонда защиты прав дольщиков, сообщил в пятницу журналистам глава "Дом.РФ" Александр Плутник.

с чего всё началось

Фонд защиты прав участников долевого строительства достроит проблемные дома в Тульской области, о принятии соответствующего решения сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области 7 сентября.

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