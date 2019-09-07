Принято решение о достройке 232 проблемных домов в 35 субъектах посредством Фонда защиты прав дольщиков, сообщил в пятницу журналистам глава "Дом.РФ" Александр Плутник.

с чего всё началось

В Тульской области Фонд защиты прав участников долевого строительства примет участие в завершении строительства домов второй и третьей очереди жилищного комплекса «Времена года», а также двух домов Первого Юго-Восточного микрорайона в рамках процедуры банкротства ООО «СК Фаворит».

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