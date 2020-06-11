Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПроблемные регионы получат деньги на развитие

Глава кабмина отметил, что для каждого такого региона была разработана индивидуальная программа социально-экономического развития на 2020-2024 годы. При этом учитывалась местная специфика и возможные точки роста.
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с чего всё началось
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в решении, опубликованном в пятницу на сайте
 кабмина.
ТАССвчера в 03:11

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Кабмин одобрил финансирование индивидуальных программ развития девяти регионов

ФедералПрессвчера в 04:20

Девять проблемных регионов РФ получат 26 млрд рублей на развитие

REGNUM11 июня в 05:02

На реализацию индивидуального плана развития 9 регионов выделят 26 млрд рублей

Российская газета11 июня в 14:40

На программы развития 9 отстающих регионов выделят 26 млрд рублей

Парламентская газета11 июня в 13:38

Власти выделят дополнительную помощь десяти российским регионам

VSE42.RU11 июня в 06:00

Проблемным регионам России выделят средства на развитие

Газета.Ru11 июня в 05:31

Кабмин одобрил финансирование индивидуальных программ для девяти отстающих регионов

ТАССвчера в 03:11
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Происшествия

В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции

РИА Новости 02:21
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Происшествия

Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из калининградского роддома №4, которых обвиняют в убийстве новорожденного, сообщает в пятницу, 12 июня, пресс-служба ведомства.
Известия 00:16
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Происшествия

Статус Ефремова по делу о наркотиках определят после допроса

Интерфакс 11 июня в 09:33
2,1K
Политика

Международный уголовный суд прокомментировал санкции США

Накануне американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против членов МУС, которые расследуют возможные преступления США в Афганистане.
Известия 11 июня в 21:38
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП

Газета.Ru 02:08
4,1K
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко переезжает в Казань с детьми

Анастасия Костенко переезжает в Казань с детьми Анастасия Костенко покидает Москву и уезжает к мужу в Казань.
Экспресс газета вчера в 05:28
10
Общество

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Самые низкие зарплаты в среднем в первом квартале года получали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (29 тысяч рублей) и работники сельского хозяйства (30,9 тысячи).
Lenta.ru 01:36
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Футбол

Кокорин признался, что тюрьма ничему его не научила

Точно нет, ничему не научила, — признался Кокорин на Youtube-канале футболиста Александра Алиева.
Вести.Ru 01:29
1
Авто

В России стартовало производство новой версии Renault Logan

На мощностях «АвтоВАЗа» началось производство Renault Logan новой лимитированной серии Technology.
Автоновости дня вчера в 01:03
23
Авто

Кондиционер забирает у автомобиля около 2% мощности

В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 02:10
12
Общество

Стало известно о новом брачном контракте Мелании Трамп после выборов

В книге утверждается, что Мелания использовала данную ситуацию, чтобы внести изменения в брачный контракт с мужем, ведь после их свадьбы в 2005 году первый контракт «не был невероятно щедрым по отношению к супруге».
Комсомольская правда вчера в 16:54
Общество

Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 11 июня в 15:33
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Происшествия

Сильный ветер на Ставрополье опрокинул несколько грузовиков

Интерфакс вчера в 12:07
22
Здоровье

Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
358
Происшествия

Адвокат оценила обращение Ефремова с точки зрения закона

News.ru вчера в 19:57
13
Здоровье

В Якутии выросло число заразившихся коронавирусом детей

Число детей среди заболевших коронавирусом в Якутии растет, районам поручено решить вопрос о двухнедельном наблюдении за детьми, прибывающими на лето из Якутска в районы республики, сообщил глава Якутии Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
РИА Новости 02:25
Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 11 июня в 12:41
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Политика

В России прокомментировали получение Украиной статуса партнера НАТО

Как рассказал сенатор Олег Морозов, получение статуса партнера расширенных возможностей НАТО не даст на деле Украине ничего ни в экономическом плане, ни в плане безопасности.
РИА Новости вчера в 13:04
1,9K
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 11 июня в 12:28
1,9K
Происшествия

Атомная подводная лодка загорелась во Франции

Газета.Ru вчера в 14:08
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Происшествия

В Афганистане при атаке боевиков погибли семь человек

REGNUM 01:50
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Политика

В США назвали самое мощное оружие России в Арктике

Не гиперзвуковые ракеты, а атомные ледоколы проекта 10520 (10521) типа «Арктика» являются самым мощным оружием России в Арктике, пишет американское издание The National Interest.
Lenta.ru вчера в 11:10
9
Политика

Французский журналист предрек распад США

Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия 11 июня в 22:23
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Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
1,9K
Общество

Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал

RT на русском вчера в 23:04
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Здоровье

Врач рассказал, как избежать болезней почек

Главный внештатный специалист-нефролог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Шилов рассказал в комментарии "АиФ", как избежать хронических заболеваний почек.
РИА Новости 00:00
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Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП

Дочь актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, обратилась к родным погибшего в аварии человек.
Свободная Пресса вчера в 20:52
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Общество

В районе Пекина ввели военное положение из-за коронавируса на рынке

В районе Фэнтай на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 на местном оптовом рынке, заявил замглавы районного парткома Чу Цзюньвэй.
RT на русском 00:30
186
Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
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Армия и оружие

В Грузии установили французские системы ПВО — министр обороны

Установка в Грузии французских систем противовоздушной обороны завершена.
ИА Красная Весна вчера в 11:56
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