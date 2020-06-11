Экономика
Российская газетаПроблемные регионы получат деньги на развитие
Глава кабмина отметил, что для каждого такого региона была разработана индивидуальная программа социально-экономического развития на 2020-2024 годы. При этом учитывалась местная специфика и возможные точки роста.
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с чего всё началось
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в решении, опубликованном в пятницу на сайте кабмина.ТАССвчера в 03:11
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Кабмин одобрил финансирование индивидуальных программ развития девяти регионов
ФедералПрессвчера в 04:20
На программы развития 9 отстающих регионов выделят 26 млрд рублей
Парламентская газета11 июня в 13:38
На реализацию индивидуального плана развития 9 регионов выделят 26 млрд рублей
Российская газета11 июня в 14:40
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Общество
В Москве за ночь выпала почти треть месячной нормы осадков
Синоптики отметили, что за ночь в Москве выпало 21 мм осадков при месячной норме июня в 75 мм, добавив, что в этом месяце выпало уже 87 мм.
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Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП
Заслуженный артист России Михаил Ефремов, помещенный под домашний арест после смертельного ДТП, записал видеообращение.
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Lenta.ru 01:10
Гаджеты
Названы системные требования для ПК-версии Death Stranding
Специалисты из Kojima Productions назвали системные требования для игры Death Stranding, которую планируется выпустить для персональных компьютеров.
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Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
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Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 1,5 тыс. человек
За последние сутки в Москве от коронавируса выздоровели более 1,5 тыс. человек, всего с начала эпидемии вылечились более 119 тыс. больных.
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Происшествия
В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции
Режим чрезвычайной ситуации был введен после пожара в газохранилище в Казани, сообщается на сайте главного управления МЧС по Татарстану.
РБК 03:33
Армия и оружие
Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд
В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
Футбол
«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии
Туринский футбольный клуб «Ювентус» в пятницу, 12 июня, сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии.
Известия вчера в 20:52
Происшествия
В Челябинской области умерли пять человек с коронавирусом
Челябинск, 13 июня 2020, 09:53 — REGNUM В Челябинской области за сутки скончались сразу пять пациентов с короанвирусом.
REGNUM 02:53
Авто
В России появился новый Land Rover Defender
Компания Jaguar Land Rover начала прием заказов в России на первые 130 внедорожников Land Rover Defender нового поколения в комплектациях S и HSE.
Автоновости дня 11 июня в 07:11
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru вчера в 06:09
Экономика
Северный поток-2 заработает на полную мощность – как Германия обошла ограничения ЕС
Программа правительства Германии фактически нивелирует ограничения газовой директивы ЕС, открывая перспективные возможности использования российского газопровода.
Новостной фронт вчера в 08:30
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
Происшествия
Под Норильском за сутки собрали 4 тысячи кубометров водонефтяной смеси
RT на русском 03:01
Общество
Российские пенсионеры получат единовременную выплату
Получить единовременную выплату смогут пенсионеры, которые являются получателями минимальной пенсии, которая не превышает размеров прожиточного минимума.
СургутИнтерНовости 04:33
Здоровье
На Украине число случаев COVID-19 превысило 30 тысяч
Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на рекордные 753, до 30 506, умерли еще 10 человек, всего 880 жертв, сообщил в субботу центр общественного здоровья минздрава Украины.
РИА Новости 04:02
Интернет
Новая функция появится в WhatsApp
Сообщения с помощью указания даты теперь можно будет найти в WhatsApp, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 05:14
Происшествия
В Минздраве РТ рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Казани
Вечерняя Казань 03:13
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Сергей Бадюк — о съемках в Голливуде: «У нас с Сильвестром Сталлоне был один гример»
Телеведущий, популяризатор спорта и мастер боевых искусств Сергей Бадюк времени на изоляции зря не тратит.
Телепрограмма 00:20
Политика
Кремль ответил на идею «самых жестких санкций» США против РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что члены палаты представителей США от Республиканской партии рекомендовали ввести в отношении России "самые жесткие санкции, которые когда ли принимались" из-за того, что Москва "подрывает демократический международный порядок".
Московский Комсомолец 11 июня в 06:36
Космос
В России запатентовали луноход Toyota
В патенте транспортное средство называется автомобилем, но внешний дизайн новинки говорит о том, что перед нами лунный ровер, который Toyota и агентство JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) представили еще в марте прошлого года.
SpeedMe вчера в 08:35
Шоу-бизнес
Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
Российская эстрадная исполнительница и актриса Наташа Королева рассказала, как художественный руководитель студии "Квартал-95", а ныне – президент Украины Владимир Зеленский поправлял ей узкую юбку.
РИА Новости вчера в 19:35
Политика
Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»
Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru вчера в 13:27
Общество
Безработные получат дополнительное пособие на каждого ребенка
«Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющими детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне — августе 2020 года увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)», — говорится в постановлении.
ИА Красная Весна 11 июня в 12:36
Общество
Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
Российская газета вчера в 07:39
Авто
Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
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Рязанцев: «Хочется попасть в РПЛ именно с „Торпедо“»
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