с чего всё началось

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Общество В Москве за ночь выпала почти треть месячной нормы осадков Синоптики отметили, что за ночь в Москве выпало 21 мм осадков при месячной норме июня в 75 мм, добавив, что в этом месяце выпало уже 87 мм. 1

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Интернет Новая функция появится в WhatsApp Сообщения с помощью указания даты теперь можно будет найти в WhatsApp, сообщает ToDay News Ufa. 36

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