Экономика

Газета.RuГазета.RuПроблемным регионам России выделят средства на развитие

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.
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с чего всё началось
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в решении, опубликованном в пятницу на сайте
 кабмина.
ТАССвчера в 03:11

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Правительство России направит Карелии дополнительные деньги

ИА Республика07:11

Проблемным регионам России выделят средства на развитие

Газета.Ru11 июня в 05:31

Кабмин одобрил финансирование индивидуальных программ развития девяти регионов

ФедералПрессвчера в 04:20

Кабмин одобрил финансирование индивидуальных программ для девяти отстающих регионов

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На реализацию индивидуального плана развития 9 регионов выделят 26 млрд рублей

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Мишустин направит дополнительную помощь проблемной Карелии

Петрозаводск говорит06:42

Девять проблемных регионов РФ получат 26 млрд рублей на развитие

REGNUM11 июня в 05:02
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Общество

Президент Путин вручил золотые медали Героев труда на Поклонной горе

Эхо Москвы вчера в 07:31
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Происшествия

Бастрыкин поручил изучить уголовное дело врачей из Калининграда

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Политика

В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса

Газета.Ru 10:49
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Происшествия

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РИА Новости 10:56
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Футбол

В Мексике погибший футболист «забил» мяч после своей смерти

RT на русском 07:14
Общество

В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию

В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию Депутат заксобрания от "Яблока" Борис Вишневский отправил главе ЦИК Элле Памфиловой обращение с доказательствами о принуждении сотрудников бюджетных учреждений к участию в голосовании по поправкам в Конституцию.
Медиазона 06:08
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Происшествия

Михаил Ефремов выступил с видеообращением

Культуромания 03:45
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Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
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Общество

Мурашко призвал россиян быть готовыми поменять планы на отдых

Ранее глава министерства здравоохранения призвал его воздержаться от посещения и встречи с друзьями из-за коронавируса.
Evo-rus.com 10:54
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Общество

Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках

Российскому певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в социальных сетях видео о десантниках и удалить его со всех площадок.
Известия 11:23
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Происшествия

Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова

Семья Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, произошедшего по вине актера Михаила Ефремова, не приняла извинений артиста.
Известия 12:07
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Происшествия

В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки

Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже.
Российская газета 11:16
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Футбол

«Сельта» проиграла «Вильярреалу» в матче чемпионата Испании по футболу

"Сельта" на своем поле потерпела поражение от "Вильярреала" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости 13:17
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров

С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии.
Известия 12:19
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Культура

Главным героем «Холостяка» впервые станет афроамериканец

Super.ru вчера в 11:10
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Экономика

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 11 июня в 02:05
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Авто

Поставки электрокаров Volkswagen ID.3 в Европу начнутся в сентябре

Автоновости дня вчера в 03:14
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Экономика

В Госдуме предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает возвращение работающим пенсионерам индексации пенсий с 1 июля 2020 года.
РБК 13:37
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Кино

Киноакадемия изменила правила выбора номинантов на «Оскар»

На 94-ой церемонии «Оскар», которая пройдет в 2022 году, в номинации лучший фильм будут представлены 10 картин.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
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Общество

Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту

Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП с отцом водителя

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария попросила прощения у семьи погибшего в автокатастрофе с участием ее отца Сергея Захарова.
РЕН ТВ вчера в 21:57
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Здоровье

Назван продукт, который снижает давление и холестерин

Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
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Происшествия

На рынке в Екатеринбурге произошла перестрелка

На рынке в Екатеринбурге ссора двух мужчин переросла в перестрелку.
RT на русском 11:18
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Авто

В РФ стартовало производство новой версии Renault Logan

Оправдать наименование серии (Technology) должны информационно-развлекательный комплекс с mp3, USB, Bluetooth и 4 динамиками, многофункциональное рулевое колесо с кнопками, как правило, предлагающиеся во флагманских вариациях Logan.
CarsWeek.ru вчера в 01:45
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Общество

Замминистра обороны России назвал костюм Гитлера уникальной вещью

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в эфире телеканала «Звезда» рассказал о мемориальном комплексе «Дорога памяти», где хранится в том числе костюм фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.
Lenta.ru вчера в 08:45
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Происшествия

В Китае на шоссе взорвался бензовоз

На скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян взорвался бензовоз. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
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Политика

Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - информировали в министерстве.
ТАСС 10:35
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Армия и оружие

Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд

В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
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Общество

МЧС предупредило москвичей о сильных порывах ветра

В столице ожидаются сильные порывы ветра с вечера 13 июня до вечера 14 июня, жителям не стоит парковать автомобили вблизи плохо укрепленных конструкций, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.
РИАМО 11:27
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Общество

В Пекине введено военное положение из-за новой вспышки коронавируса

По сведениям агентства Bloomberg, тесты на вирус сдали все сотрудники и посетители рынка, из-за новой волны эпидемии жители 11 кварталов китайской столицы вынуждены вновь соблюдать строгие меры изоляции и лишены возможности покидать свои дома.
Эхо Москвы 13:04
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