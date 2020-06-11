с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.

Общество В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию Депутат заксобрания от "Яблока" Борис Вишневский отправил главе ЦИК Элле Памфиловой обращение с доказательствами о принуждении сотрудников бюджетных учреждений к участию в голосовании по поправкам в Конституцию. 7

Общество Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках Российскому певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в социальных сетях видео о десантниках и удалить его со всех площадок. 351

Происшествия В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже. 57

Футбол «Сельта» проиграла «Вильярреалу» в матче чемпионата Испании по футболу "Сельта" на своем поле потерпела поражение от "Вильярреала" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

Экономика Сбербанк договорился о покупке 2ГИС Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС. 454

Экономика В Госдуме предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает возвращение работающим пенсионерам индексации пенсий с 1 июля 2020 года. 711

Авто В РФ стартовало производство новой версии Renault Logan Оправдать наименование серии (Technology) должны информационно-развлекательный комплекс с mp3, USB, Bluetooth и 4 динамиками, многофункциональное рулевое колесо с кнопками, как правило, предлагающиеся во флагманских вариациях Logan. 27

Общество Замминистра обороны России назвал костюм Гитлера уникальной вещью Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в эфире телеканала «Звезда» рассказал о мемориальном комплексе «Дорога памяти», где хранится в том числе костюм фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. 2

Происшествия В Китае на шоссе взорвался бензовоз На скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян взорвался бензовоз. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. 54

Политика Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию "В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - информировали в министерстве. 295

Армия и оружие Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства. 133

Общество МЧС предупредило москвичей о сильных порывах ветра В столице ожидаются сильные порывы ветра с вечера 13 июня до вечера 14 июня, жителям не стоит парковать автомобили вблизи плохо укрепленных конструкций, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве. 4