"Сегодня мы выделим средства оставшимся девяти регионам - это республики Алтай, Тыва, Карелия, Марий Эл, Адыгея, Калмыкия, Чувашия, а также Алтайский край и Псковская область", - отметил Мишустин.

с чего всё началось

Мы продолжаем оказывать поддержку десяти самым проблемным регионам России, для каждого из них была разработана индивидуальная программа социально-экономического развития на 2020–2024 годы с учетом местной специфики и возможных точек роста.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о выделении дополнительных средств проблемным регионам страны на их развитие.

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