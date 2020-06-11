Экономика
Российская газетаПроблемные регионы получат деньги на развитие
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о выделении дополнительных средств проблемным регионам страны на их развитие.
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Мы продолжаем оказывать поддержку десяти самым проблемным регионам России, для каждого из них была разработана индивидуальная программа социально-экономического развития на 2020–2024 годы с учетом местной специфики и возможных точек роста.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельИА Красная Весна 15:21
с чего всё началось
"Сегодня мы выделим средства оставшимся девяти регионам - это республики Алтай, Тыва, Карелия, Марий Эл, Адыгея, Калмыкия, Чувашия, а также Алтайский край и Псковская область", - отметил Мишустин.ТАСС05:19
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На реализацию индивидуального плана развития 9 регионов выделят 26 млрд рублей
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