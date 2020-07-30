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Мишустин анонсировал выплаты 5 млрд рублей проблемным регионам

Десять самых проблемных российских регионов получат из федерального бюджета по 5 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Эти деньги до 2024 года будут перечислены субъектам РФ, для которых разработаны индивидуальные программы, и пойдут на их социально-экономическое развитие.В источнике
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Комсомольская правда

Проблемным регионам России выделят по 5 млрд рублей на развитие

Комсомольская правда09:47
Росбалт

Проблемным регионам дадут миллиарды рублей на развитие

Росбалт08:04
Rambler News Service

Проблемные российские регионы получат по 5 млрд рублей до 2024 года

Rambler News Service07:28
ФАН

Правительство выделит на развитие проблемных российских регионов по 5 млрд рублей

ФАН07:23
Народные новости

Мишустин заявил, что наиболее проблемные регионы РФ получат по 5 млрд рублей до 2024 года

Народные новости07:09
МИР 24

Мишустин: Проблемные регионы до 2024 года получат по 5 млрд рублей на развитие

МИР 2407:02
ТАСС

До 2024 года проблемные регионы получат по 5 млрд рублей на развитие

ТАСС06:43
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Памфилова: у депутатов Госдумы не нашли двойного гражданства

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что проверка депутатов Государственной думы на возможное наличие у них двойного гражданства или вида на жительство в других государствах не входит в компетенцию комиссии.
Комсомольская правда10:06
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Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве

В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
РБК09:52
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NASA запустило к Марсу марсоход

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК10:11
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