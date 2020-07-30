Экономика
Rambler News ServiceПроблемные российские регионы получат по 5 млрд рублей до 2024 года
Российские регионы, в которых ситуация с коронавирусом наиболее сложная, получат по 5 млрд рублей до 2024 года для восстановления экономики и улучшения условий жизни людей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:06, Ашберн
Политика
Путин заявил о грузе экологических проблем в Иркутской области
Груз экологических проблем накапливался в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы, заявил на совещании президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 07:31
Политика
Песков ответил на критику Дерипаски по противодействию санкциям
Москва, 30 июля 2020, 15:18 — REGNUM Работой над мерами по противодействию западным санкциям, введённым против России, в стране занимается гораздо больше людей, чем четыре человека.
REGNUM 08:18
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил отказ актера от признательных показаний
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил решение актера отказаться от признательных показаний, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:50
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Вячеслав Володин, являющийся спикером нижней палаты парламента, дал поручение проверить российских политиков на наличие иностранного паспорта.
CT news вчера в 18:56
Космос
Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
RT на русском 08:05
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Происшествия
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
Политика
МИД Украины потребовал экстрадиции задержанных в Минске наёмников
Правоохранительные органы Украины будут добиваться экстрадиции задержанных в Минске граждан России и Украины, которые, предположительно, являются бойцами ЧВК Вагнера.
News.ru 05:06
Экономика
ВВП США во II квартале упал на рекордные 32,9% в годовом исчислении
Валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале 2020 года впервые сократился на рекордные 32,9% в годовом исчислении в связи с пандемией нового коронавируса.
ТАСС 08:40
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Здоровье
Врач назвал первые симптомы рака
Специалист напоминает, что при появлении данных симптомов следует как можно скорее пройти медицинское обследование.
Evo-rus.com 07:54
Политика
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук станет главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.
Известия 07:53
Здоровье
Москвичам предложили до конца августа пройти бесплатный онкоскрининг
Пройти проверку сможет любой желающий житель города.
Комсомольская правда вчера в 04:35
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск 28 июля в 03:31
Общество
В Казахстане ввели обязательное ношение масок на улице
Министерство здравоохранения Казахстана обязало граждан республики носить на улице медицинские маски, нарушителей этого требования будут штрафовать, сообщил в четверг глава ведомства Алексей Цой.
РИА Новости 08:19
Футбол
Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»
Москва, 30 июля 2020, 13:51 — REGNUM Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что нападающий Александр Кокорин перешёл в «Спартак».
REGNUM 06:51
Происшествия
В Ленинградской области при стрельбе погиб человек, сообщил источник
Один мужчина погиб, другой получил ранение в руку в результате стрельбы во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 07:10
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
Энергетика
Трамп поблагодарил Россию за снижение объёмов добычи нефти
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, Саудовскую Аравию и Мексику за достигнутое в апреле соглашение ОПЕК+ по сокращению объёмов нефтедобычи.
RT на русском вчера в 20:05
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг лучших наушников
Evo-rus.com 08:25
Шоу-бизнес
Ведущая Елена Ландер ушла с «России-1» ради мужа-итальянца
Ведущая программы "Утро России" Елена Ландер уволилась с телеканала "Россия-1" ради переезда на родину мужа Фабио, в Италию.
Экономика сегодня 02:40
Общество
В Севастополе за госизмену задержан военнослужащий
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали в Севастополе военнослужащего Черноморского флота по подозрению в государственной измене.
Газета.Ru 06:53
Шоу-бизнес
Ивлеева купила спорткар за 20 миллионов рублей
Стоимость машины, кстати, оценивается в 20 миллионов рублей. Ивлеева похвасталась покупкой в своем Инстаграме.
Вести Подмосковья 01:08
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Политика
В Белоруссии задержали более 30 российских военных наёмников
В КГБ заявили, что задержанными являются наёмники из частной военной компании Вагнера.
ForPost 08:57
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru вчера в 07:00
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 28 июля в 09:26