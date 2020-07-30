Российские регионы, в которых ситуация с коронавирусом наиболее сложная, получат по 5 млрд рублей до 2024 года для восстановления экономики и улучшения условий жизни людей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Проблемные российские регионы получат по 5 млрд рублей до 2024 года

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